TORREVIEJA
Torrevieja acuerda, con apoyo de PP y Vox, erigir un monumento en homenaje a las víctimas del bombardeo en 1938 de la aviación "fascista italiana"
La iniciativa unánime desbloquea un acuerdo plenario de 2019 para recordar a las 19 víctimas mortales del ataque con un monumento que levantará el escultor Rafael Torres
Unanimidad. Es tan poco habitual que hay que ponerlo por delante. El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja va a aprobar este lunes, por unanimidad de todos los grupos políticos representados en la Corporación municipal -PP, PSOE, Vox y Sueña Torrevieja-, el inicio de los trámites necesarios para la construcción de un monumento en memoria de las 19 víctimas mortales y 45 heridos del bombardeo sufrido en la ciudad el 25 de agosto de 1938, durante la Guerra Civil Española, "por la aviación fascista italiana".
Memoria histórica
Este acuerdo institucional refleja, a juicio del equipo de gobierno del PP, que es el que ha difundido la moción, el compromiso de la Corporación con la defensa de la memoria histórica y el reconocimiento a quienes padecieron "aquel trágico episodio". La iniciativa pretende crear "un espacio de encuentro y recuerdo para todos los ciudadanos, así como un símbolo de defensa de la libertad, la convivencia y los valores democráticos".
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha querido destacar especialmente el clima de consenso alcanzado entre todas las formaciones políticas, subrayando que el acuerdo unánime refleja el respeto compartido hacia la memoria de la ciudad y hacia quienes sufrieron aquel trágico episodio histórico.
Dolón ha querido “agradecer sinceramente la predisposición de los portavoces de los distintos grupos municipales por saber aparcar aquello que nos diferencia para centrarnos en lo que verdaderamente nos une como ciudad. Lo importante hoy es el reconocimiento de Torrevieja a las víctimas del bombardeo, desde el respeto y la memoria que merece este triste episodio de nuestra historia”.
Rafael Torres
La propuesta, que fue previamente tratada en la Junta de Portavoces celebrada el pasado 10 de abril, da continuidad al compromiso adquirido en el año 2019 por el Ayuntamiento, reafirmando la voluntad institucional de materializar este proyecto de memoria colectiva. El consenso no fue inmediato.
En el mismo acuerdo, el pleno de hoy va a acordar iniciar los trámites para el encargo del proyecto escultórico al artista local Rafael Torres, tomando como referencia los bocetos presentados ante los portavoces municipales.
El alcalde Eduardo Dolón ha agradecido la implicación del exconcejal José Manuel Martínez Andreu en la consecución del acuerdo
Agradecimiento
Asimismo, se ha querido poner en valor la figura de José Manuel Martínez Andreu, exconcejal de Izquierda Unida en la Corporación, destacando su implicación personal en la coordinación de este homenaje institucional. En este sentido, el alcalde de Torrevieja subrayó que “queremos expresar públicamente nuestro agradecimiento a Martínez Andreu, a quien le he dado mi confianza desde el primer momento, pidiéndole el favor de coordinar este homenaje. Su compromiso ha sido fundamental para que este acto de memoria colectiva salga adelante con el rigor y la dignidad que merece”.
Aprender del pasado
Desde el Ayuntamiento se destaca que la historia de la ciudad debe ser recordada como una forma de aprender del pasado, construir un presente más justo y un futuro mejor para las nuevas generaciones. En este sentido, el futuro monumento se concibe como "un elemento de memoria y reflexión ante los conflictos bélicos que, todavía hoy, se sufren en el mundo".
El inesperado desbloqueo de Vox
Lo más dificil del acuerdo, que no ha sido inmediato, fue pactar el contenido de la moción y mantener la alusión expresa a la aviación fascista italiana -aliada del bando franquista sublevado frente a la República- como responsable del bombardeo.
El acuerdo se atascó en ese punto porque el PSOE señalaba que el episodio histórico debía recordarse en toda su amplitud sin sesgos porque está documentada históricamente y advirtió que esa exclusión era polémica. Pero fue la firma del escrito en la versión final, con esa atribución expresa a la aviación fascista, por parte del portavoz de Vox, Salvador Ruso y la concejala de la misma formación Yolanda Cabezuelos, la que desbloqueó el acuerdo por unanimidad porque en ese momento tuvo que sumarse también el PP, que por otra parte, había sido la formación que había rescatado la propuesta que esperaba desde 2019 para salir adelante.
25 de agosto de 1938
En el bombardeo a las diez de la mañana del 25 de agosto de 1938 participaron cinco aviones S-79 de la octava división italiana, desplazada a Son San Juan (Mallorca) desde noviembre de 1937, en apoyo al bando franquista, sublevado contra la República. Los aviones descargaron sobre la ciudad más de 60 bombas, 40 de tipo torpedín de 100 kg y otras 20 incendiarias de 20 kg, dejando un balance de 19 víctimas mortales y 45 heridos, de los cuales unos 25 fueron civiles y, aproximadamente, otros 20 eran militares de fuera de la ciudad. Las explosiones afectaron también a 25 viviendas y causaron graves desperfectos en toda el área urbana y en la zona portuaria. Algunas de las bombas no llegaron a explotar y la mitad cayeron en el agua, llegando incluso a hundir varias embarcaciones; entre ellas, el motovelero "Francisco Vera García" y algunas barcas fondeadas en el puerto. Un bombardeo a ciudad abierta que carecía de cualquier defensa anti aérea. Un ataque que los historiadores definen como "indiscriminado contra la población civil sin objetivo militar alguno", además a apenas 3.000 de altura. Durante la guerra Torrevieja sufrió ocho bombardeos. Uno doble en 1936, otro sin consecuencias en 1937, los dos diurnos de 1938 (el 25 de agosto y el 5 de septiembre), más otros dos nocturnos el mismo año y uno en 1939.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
- Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
- El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
- Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
- La Gala de Candidatas a Bellea del Foc brilla sobre la pasarela más alicantina
- Hacienda lo confirma: devolverá casi 600 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
- Pelo recogido, revisión de orejas y cámaras para frenar a los copiones durante los exámenes en los institutos de Alicante
- Hércules CF - CD Teruel