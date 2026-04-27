Urbanismo señala que la Fundación López Dols de Torrevieja sigue sin presentar la documentación para dar licencia a la rehabilitación la casa protegida

El expediente no está completo. El equipo de gobierno del Partido Popular ha explicado que la Fundación López Dols carece de licencia de ejecución de la rehabilitación de la céntrica casa protegida por Plan General de Torrevieja del periodista y escritor torrevejense porque no ha completado los requerimientos de documentación que se le han realizado por los servicios técnicos municipales del área de Urbanismo desde que presentó la solicitud de licencia en noviembre de 2025.

Además, las mismas fuentes concretan que, ocho meses antes, en abril del mismo año la brigada de inspección urbanística abrió un expediente de peligrosidad y deber de conservación del inmueble a causa los desprendimientos a la vía pública desde la fachada sin que la entidad propietaria del inmueble situado en la equina de las calles Azorín con Ramón Gallud haya atendido ninguna de las medidas urgentes que debía abordar para preservar la conservación del inmueble. De hecho, durante ese periodo se le han impuesto dos multas coercitivas por esa desatención.

Hasta las vallas

"Las vallas que rodean al edificio las ha puesto el Ayuntamiento, no el propietario", aclararon las mismas fuentes, que añadieron que la Fundación presentó la petición de licencia ocho meses después, sin actuar mínimamente el interior, ni ubicar medidas de protección exteriores que figuraban en el expediente. Desde entonces se le han impuesto dos multas coercitivas por esa inactividad.

Si el Ayuntamiento da el visto bueno a la licencia de rehabilitación el expediente de peligrosidad decaerá, porque con esa actuación se subsanan todas las deficiencias en el inmueble.

Riesgo de desplome

Según las mismas fuentes los servicios técnicos municipales de Urbanismo han solicitado que se actúe en ambos expedientes, el de peligrosidad y el que se refiere a la obtención de licencia, con la mayor urgencia y celeridad puesto que el inmueble presenta un estado lamentable de conservación con ruina de la primera planta y cubierta que se puede venir abajo en cualquier momento. "El expediente de peligrosidad no va como un rayo, como dice el exalcalde, lo único es que la Fundación no ha hecho nada, y sigue su curso".

Las mismas fuentes del equipo de gobierno documentaron los pasos en el expediente administrativo en el que aparecen los requerimientos realizados a la propiedad desde que presentó la licencia de ejecución. En especial los que indican que la carencia de documentos como los planos y distribución de usos de las distintas dependencias.

José Manuel Dolón señala, por su parte, que esos planos y documentos están desde el primer momento en el registro del proyecto. "Otra cosa es que los técnicos no lo hayan visto y se les haya indicado dónde están", señaló.

Licencia básica desde 2014

En este sentido indicaron desde el área de Urbanismo que la Fundación cuenta, efectivamente, con una licencia aprobada a su proyecto de básico desde 2014 y admitieron que sigue en vigor. Sin embargo, ese proyecto es sustancialmente distinto al que se ha presentado ahora. Mientras que aquel planteaba la rehabilitación de la planta baja y primera altura y la construcción de otras tres superiores y ático, el actual se ciñe a la planta baja y una altura y la estructura reforzada para una posible a actuación posterior de ampliación con esas plantas a la que la propiedad tiene derecho en función de una resolución judicial que señala que se puede dar edificabilidad a la propiedad si se mantienen los elementos protegidos en el Plan General.

Ahora ambas partes se acusan del abandono del inmueble tras más de veinte años de tramitación del proyecto rehabilitación. En ese capítulo es en el que entran en el terreno de las interpretaciones.

La Fundación está presidida por José Manuel Dolón, que fue alcalde de izquierdas de Los Verdes, entre 2015-2019. Y el Ayuntamiento está gobernado por Eduardo Dolón (PP). Fuentes populares recordaron que José Manuel Dolón intentó en su condición de alcalde aprobarse el proyecto de la Fundación en su calidad también de presidente de la entidad que gestiona la propiedad. "Era juez y parte", sin embargo sus propios compañeros de gobierno en minoría se lo impidieron.

Mientras que José Manuel Dolón asegura que es el Partido Popular el que está retrasando desde hace más de veinte años todo el procedimiento, primero negando cualquier iniciativa privada de constructores sobre el proyecto inicial -con ampliación de plantas y ático- y ahora con este que con un presupuesto en torno a los 650.000 euros pretende mantener en pie el inmueble. "Creen que las personas que estamos en las Fundación estamos mayores y no vamos a cumplir nuestros objetivos y pretenden hacerse con algo que, por alguna razón, consideraban como suyo". El periodista y escritor torrevejense, de clara trayectoria en la derecha local, legó todas sus propiedades a un grupo de personas fundamentalmente de izquierdas, las que componen la Fundación, antes de fallecer.

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Como recogió INFORMACIÓN la vivienda cuenta con algunos elementos protegidos en el Plan General de 1986. No es Bien de Relevancia Local ni Bien de Interés Cultural. En una condición de desprotección que ha propiciado la sentencia posterior, y que comparte con cualquier vestigio patrimonial local. Ninguna de las edificaciones catalogadas que recoge el inventario bienes protegidos de Torrevieja es BIC o Bien de Relevancia Local, ni tan siquiera la iglesia parroquial, el acequión medieval salinero o el origen fundacional de la ciudad, las Eras de la Sal o la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja del siglo XIX. Lo es, por orden del Consell, la torre vigía del Moro, sin valor patrimonial porque fue demolida y levantada de nueva planta con uso turístico en los años 90, por ser emplazamiento de una de las torres de vigilancia de la costa alicantina.