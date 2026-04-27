Daya Vieja sortea el pago de 5 millones de euros a un promotor urbanístico

Daya Vieja, el pueblo más pequeño y endeudado de la Vega Baja, respira con alivio después de que el juzgado haya fallado a favor del Consistorio en una demanda millonaria por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Con apenas 700 vecinos -el 60 % de ellos de origen extranjero-, un presupuesto anual que no llega al medio millón y una deuda de 1.900.000 euros -la mayor por habitante de la comarca-, el municipio se enfrentaba a una reclamación de 5 millones de euros por parte de una empresa, una compensación por lucro cesante que habría puesto bajo las cuerdas a la localidad.

El pasado 12 de septiembre de 2024, el Ayuntamiento se vio envuelto en un procedimiento judicial en el que la mercantil Cinor Gestión reclamaba esta cantidad por el incumplimiento de un convenio urbanístico, un acuerdo firmado por el entonces alcalde, Rafael Vives Pertusa, entre 2003 y 2019 -primero del PP, después de Ciudadanos y vuelta al PP doce días antes de entrar en el periodo electoral de 2019-.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche ha desestimado este recurso interpuesto por la empresa, una sentencia que es favorable para el Consistorio dayavejense en la primera instancia del proceso judicial.

El Ayuntamiento se comprometió en 2007 mediante convenio con Cinor Gestión a un desarrollo urbanístico basado en un crecimiento irreal y en el que obvió los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Conselleria de Ordenación del Territorio, según ha explicado la propia Administración local. Un crecimiento que no se ha dado, pero por el que igualmente ahora la empresa reclama una indemnización de 5 millones.

No es la primera sentencia por el desarrollo urbanístico a la que se enfrenta el Consistorio desde que Compromís está al frente con el alcalde José Vicente Fernández Costa a la cabeza. De hecho, se trata de la tercera, con dos de ellas que ya han condenado al Ayuntamiento a pagar más de medio millón de euros por la "nefasta gestión de los anteriores gobiernos del Partido Popular", en palabras del alcalde.

El terreno

En este caso, el convenio entre la empresa y el Ayuntamiento se firmó para obtener la cesión de un terreno y su uso, una parcela valorada en medio millón de euros, que ha ido sufriendo adendas durante más de una década para acabar ratificando el convenio en el año 2019, "momento en el que se aceptaron contraprestaciones por una expectativa del PGOU que no se materializaría nunca", ha indicado. Fue a escasos días de comenzar el periodo electoral de ese año cuando el Consistorio, que estaba gobernado por Cs y que pasó a ser del PP, se comprometió a comprar la finca por valor de 5 millones de euros. Después, perdieron las elecciones.

En concreto, la empresa compró a un propietario privado 90.000 metros cuadrados de suelo agrícola con edificaciones de una antigua yeguada. El empresario se comprometía a entregar estos terrenos, valorados en el catastro en apenas 400.000 euros, al Ayuntamiento a cambio de suelos recalificados como urbanos en el futuro Plan General.

"El desarrollo urbanístico era impracticable, porque no se dispone de los recursos naturales suficientes, el agua, para el desarrollo urbanístico que mis antecesores plantearon", ha explicado Fernández Costa, que ha mostrado su satisfacción por esta primera resolución, pero es prudente y está a la espera de conocer cómo se desarrollarán las ulteriores instancias del proceso judicial. Para el alcalde, "es una pena que estemos inmersos en procesos judiciales que quieren endeudar todavía más esta localidad por la nefasta gestión de unos gobernantes que no estaban pensando en el mejor futuro de sus vecinas y vecinas, sino en intereses de algunos pocos".

Con todo, ha manifestado que es "una gran noticia que hace justicia a todo el pueblo de Daya Vieja, aunque sabemos que no habrá acabado aquí el proceso, puesto que entendemos que la parte demandante no estará conforme e interpondrá recurso de apelación a la sentencia".

Por eso, ha subrayado que "seguiremos defendiendo los intereses de todos los vecinos ante lo que consideramos, no solo nosotros, sino ahora también el juez mediante sentencia, una auténtica barbaridad en la gestión económica y urbanística de un pueblo como es Daya Vieja".

Deuda

Cuando Fernández Costa empezó su primer mandato en 2019, la deuda del Ayuntamiento de Daya Vieja era de 4 millones de euros, que se ha rebajado a 1,9 millones tras una gestión responsable en los últimos años, según el propio alcalde.

A su juicio, si finalmente la empresa presenta un recurso de apelación y los tribunales llegaran a darle la razón, supondría un nuevo varapalo que hipotecaría a la localidad otras décadas más, por "una gestión del PP que supone una lesión grave al interés público y que, por el contrario, es un acuerdo brillante para el interés de la mercantil privada".

Mientras, el Plan General, más de quince años después, sigue en tramitación y sin aprobar pese a reducir sus ambiciosas previsiones de crecimiento urbanístico.