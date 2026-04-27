La Comunidad Valenciana y Murcia defienden el Tajo-Segura en Pilar de la Horadada frente al recorte porque "en España hoy sobra agua"

Los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia se unieron, de nuevo, en un acto de defensa del trasvase Tajo-Segura con el argumento de que "en España hoy sobra agua". El presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y el murciano, Fernando López Miras, ambos del PP, insistieron en este argumento en un acto organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura del trasvase con un centenar de representantes de las comunidades de regantes en Pilar de la Horadada, municipio limítrofe entre ambas autonomías.

El acto se produce días antes de que el Tribunal Supremo resuelta sobre el recurso presentado por el SCRATS que reclama la derogación del ciclo vigente del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo (2022-2027) por incorporar el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo, lo que, según mantienen los regantes supondrá, cuando se complete ese aumento un recorte de cien hectómetros anuales en la transferencia de agua a Alicante, Murcia y Almería, que en los 47 años de funcionamiento del acueducto ha trasvasado una media de 220 hectómetros anuales para el regadío.

Normas de explotación

Ese recorte se afianzará con la revisión de las normas de explotación, que se derivan de ese plan de cuenca, y el Ministerio para la Transición Ecológica no se ha atrevido a aprobar a expensas de lo que dijeran los tribunales: el Supremo ha tumbado recursos muy similares al que tiene que resolver el Supremo el 5 de mayo próximo presentados por la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y la Región de Murcia. El presentado por el SCRATS incorpora nuevos informes sobre las consecuencias económicas del recorte. Además, están por resolver los recursos presentados en el mismo sentido por la Diputación Provincial de Alicante y la Comunidad del Campo de Cartagena, la principal comunidad de regantes usuaria del trasvase.

Hay suficiente para todos

Según los datos que ofrecidos por López Miras en su intervención, en España llueve anualmente unos 350.000 hectómetros cúbicos y de ellos por los ríos discurren unos 110.000 y se consumen unos 25.000 más (15.000 en agricultura, 5.000 para beber y entre 3.000 y 5.000 en la industria) por lo que "sobra agua" y "hay suficiente para todos".

"Hay agua para todos", insistió Pérez Llorca y de forma compatible con la garantía de los entornos ecológicos del Alto Tajo, mientras que para López Miras "sobra agua" porque cada año miles de hectómetros cúbicos acaban en el mar para luego tener que desalinizar una pequeña parte con un alto coste energético y medioambiental.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, durante su intervención / Áxel Álvarez

Para el presidente valenciano Pérez Llorca, el sureste "es ejemplo de cómo se aprovecha, se reutiliza y se es capaz de transformar el agua para volverla a utilizar para los campos y para más de 2,5 millones de personas" y ha subrayado que más allá de las "importantes pérdidas económicas" que traerá la reducción o supresión del trasvase le preocupa el fin "de una forma de vida y que se ponga en riesgo el futuro de muchos pueblos de Alicante, Murcia y Almería que han aportado mucho al futuro de España y Europa".

Las comunidades de regantes insisten en que le problema ambiental que se pretende resolver con los caudales ecológicos en realidad depende de la inversión estatal -que no se ha realizado- en la depuración de aguas residuales de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid

Sin inversiones

En el acto también defendieron la continuidad del trasvase para la supervivencia de los territorios los presidentes del Sindicato Central del Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, y de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), Manuel Martínez Madrid. Lucas Jiménez, en una intervención con un tono más técnico, recordó que el Estado apenas ha invertido cien millones de euros -centrados casi exclusivamente en la ampliación de la desaladora de Torrevieja - de los más de 3.000 que se comprometió para el ciclo 2022-2027 del plan hidrológico del Tajo a desplegar para mejorar ambientalmente la cabecera del Tajo y dar alternativas en la demarcación del Segura al aumento de caudales ecológicos de la cabecera del río. Entre ellos figuran más de 1.000 que debían haber modernizado y construido nuevas depuradoras de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, para sanear el río Jarama, afluente del Tajo y que es, a juicio de los regantes, el que degrada el estado ambiental del río.

Tampoco se han invertido los 220 millones previstos para la conexión de los caudales producidos por la desaladora de Torrevieja con las comunidades del interior murciano y sur de la provincia de Alicante, ni los más de 300 previstos para abaratar la factura energética con plantas solares en las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas.

Por último, para ese plan hidrológico que culmina en el próximo año hidrológico para modernización de regadíos de la ribera del Tajo, que tenía como objetivo ahorrar hasta cien hectómetros de agua y que contaba con una inversión de 68 millones de euros, según Lucas tampoco se ha producido.

Indispensable para la supervivencia

Pérez Llorca aseguró que el Tajo-Segura es indispensable para la supervivencia del sector agrícola y señaló que a las dudas de su mantenimiento se suma la normativa europea que se aplicará desde 2027, que prohíbe usar las aguas subterráneas para riego.

Tras confiar en que prosperen los recursos de varias comunidades en Bruselas, entre ellas la valenciana, ha acusado al Gobierno español de no plantearse "absolutamente" ninguna alternativa en este escenario de falta de agua y ha valorado que la unidad valenciana, murciana y andaluza en este tema debía extenderse a concejales y alcaldes "de otras ideologías" y plasmarse en un futuro Pacto Nacional del Agua.

Preguntado por los periodistas por el requisito de la "prioridad nacional", Pérez Llorca ha contestado que ya opinó en su día y se ha referido a la relevancia del acto del trasvase. "Me quiero centrar en cosas importantes", ha dicho antes de añadir que "lo que quiere la gente no son debates estériles, crispaciones y fango", y que está "en otra cosa"

En el mismo tono sobre el trasvase, el murciano López Miras ha destacado que su comunidad tiene "un gran aliado" y "compañero de viaje" en la valenciana en numerosos ámbitos como las mejoras en financiación autonómica e infraestructuras, y especialmente en agua.

"Esto es una cuestión de todos porque no va de regantes ni agricultores sino de toda la sociedad" ya que "el agua es imprescindible para mantener el motor de Murcia, Almería y Alicante", según López Miras, que ha acusado al Gobierno de querer recortar el trasvase por "voluntad política" y no por motivos técnicos ni sociales antes de recordar que el presidente Pedro Sánchez ya lo avanzó en un discurso en 2018.

Sólo se recorta en uno de los 50 trasvases activos

Ha agradecido a los regantes que se "crezcan ante la adversidad al ser conscientes de que aquí no la jugamos todos" y ha reiterado la idea de que "hay agua suficiente para todos", al tiempo que ha lamentado que de todos trasvases en activo en España, unos 50, el aumento de los caudales únicamente afecte al Tajo-Segura y "sólo se quiera recortar uno".

Además ha señalado que este recorte se produce justo coincidiendo con un primer trimestre de 2026 donde "hemos visto abrir las compuertas de presas" que han "desembalsado el mismo agua que necesitan durante todo un año las comunidades de regantes", un sector que genera 4.000 millones del PIB y 100.000 empleos directos en las tres provincias.

"No estamos pidiendo solidaridad sino Justicia porque los recursos son de todos los españoles y los ríos no son de los sitios por donde pasa", ha recalcado el presidente murciano.

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Luis Vicente Mateo, alcalde socialista de Benferri, en el acto protagonizado por las intervenciones del presidente valenciano y murciano, ambos del PP / Áxel Álvarez

Luis Vicente Mateo

Luis Vicente Mateo alcalde socialista del pequeño municipio de Benferri, fue el único primer edil del PSOE que acudió bajo las siglas de esta formación. Además, había confirmado su presencia porque tenía reservado asiento en el acto. Y se hizo notar, levantando la mano, durante la intervención del jefe del Consell, para aclarar que él sí iba en nombre del PSOE cuando Pérez Llorca lamentó la falta de cargos socialistas en un acto convocado por los regantes. Fuentes socialistas aseguraron que habían advertido al regidor, condenado recientemente a cuatro meses de cárcel por acoso laboral, que no podía acudir en representación de un alcalde del PSOE. También acudieron los concejales del PSOE en la oposición de Pilar de la Horadada. No hubo presencia de cargos públicos de Vox.

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