Orihuela renueva su flota de camiones de recogida de basura con siete vehículos más cuando arrecian las quejas vecinales por el servicio

El Ayuntamiento de Orihuela ya tiene siete nuevos camiones recolectores que se incorporan al servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), una actuación que, según el Consistorio, permite seguir avanzando en la renovación de la flota municipal y mejorar de forma directa la prestación de este servicio en todo el término municipal.

La presentación de los vehículos coincide precisamente cuando arrecian las quejas vecinales en todo el municipio, desde el casco urbano, pasando por las pedanías y la Costa, por lo que consideran "un deficiente" servicio en el que -de momento- no se llegan a percibir a pie de calle las mejoras, pese al incremento de la tasa de las basuras, que se triplicó -de 70 euros anuales a 202- a partir del 1 de enero de 2025 a través de la modificación de la ordenanza fiscal, un cambio que volverá al debate en el pleno de este jueves a través de una moción de Ciudadanos que pide su revisión.

Con estos nuevos vehículos, y los cinco que ya se adquirieron el pasado verano, el Ayuntamiento suma un total de 12 camiones renovados en los últimos meses, lo que supone prácticamente la actualización completa de los medios destinados a la recogida de residuos.

En concreto, se trata de cuatro camiones de carga lateral y tres de carga trasera, con mayor capacidad de recogida, lo que permitirá mejorar los tiempos de respuesta y hacer más eficaces las rutas diarias y optimizar la recogida selectiva.

Esta actuación forma parte del contrato de suministro para la mejora de los medios materiales del servicio de aseo urbano y limpieza viaria que está compuesto de cinco lotes por importe total de 3.439.788 euros, y en el caso de estos vehículos con una inversión de 1.850.695 euros.

Averías

La concejala de Limpieza Viaria y RSU, Rocío Ortuño, ha explicado que "no estamos hablando de una mejora puntual, sino de una renovación de fondo que hacía falta desde hace tiempo", porque "veníamos trabajando con camiones muy antiguos, que daban muchos problemas y que obligaban a estar continuamente reparando y reorganizando el servicio". Además, ha añadido que "se trata de una mejora que llevaba tiempo pendiente y que ahora se está abordando con la decisión, planificación y medios".

Uno de los principales objetivos es poner fin a las incidencias que venían provocando los vehículos más antiguos, muchos de ellos ya amortizados y con un alto coste de mantenimiento. "Con estos nuevos camiones ganamos en estabilidad, ya que habrá menos averías e interrupciones y podremos prestar el servicio con más normalidad", ha indicado Ortuño.

La edil ha subrayado que "esto no solo mejora el funcionamiento interno, sino que se traduce directamente en un mejor servicio para el vecino, que es al final lo importante". Asimismo, ha destacado que "al contar con vehículos más modernos y con mayor capacidad, también podemos organizar mejor las rutas y optimizar los recursos disponibles".

Los nuevos camiones incorporan mejoras técnicas que permiten reducir el consumo de combustible y las emisiones, así como un sistema de geolocalización con volcado de datos en cualquier dispositivo móvil u ordenador, que va a contribuir a una gestión más sostenible del servicio. "Estamos apostando por una flota más eficiente, que no solo mejore el servicio, sino que también reduzca el impacto ambiental", ha insistido la edil, para la que "la modernización del servicio también pasa por adaptarlo a criterios de sostenibilidad y eficiencia energética".

Trabajadores

La renovación de la flota también tiene un impacto directo en las condiciones laborales del personal del servicio. "Era necesario dar un paso adelante también en este aspecto: los trabajadores necesitaban medios más adecuados, más seguros y cómodos para desarrollar su trabajo", ha incidido Ortuño.

En suma, "estos nuevos camiones mejoran la seguridad y la ergonomía y facilitan el trabajo diario, algo que repercute también en un mejor funcionamiento", ha concluido, al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento presentó seis vehículos de 3.500 kilos y varias unidades auxiliares para reforzar la limpieza viaria, la recogida selectiva y la retirada de enseres. "Lo que estamos haciendo es completar un plan que no se había abordado en años, renovando progresivamente todos los medios del servicio, y cumpliendo con lo establecido en el Plan Local de Residuos", ha finalizado.