Segurlab lleva la salud laboral hasta las empresas con un modelo más cercano y eficaz

Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales ya no es suficiente para muchas empresas. El nuevo reto pasa por integrar la seguridad y la salud en la cultura diaria de trabajo, convertir la prevención en una herramienta útil y, sobre todo, acercarla a las necesidades reales de cada plantilla. En ese terreno, Segurlab ha construido su trayectoria durante casi un cuarto de siglo, con una propuesta basada en la proximidad, la especialización y la capacidad de adaptarse a cada organización.

La compañía, que en mayo alcanzará los 25 años de actividad, se ha consolidado como un servicio de prevención ajeno acreditado con presencia destacada en la Comunidad Valenciana. Su labor va mucho más allá del cumplimiento técnico o documental. Su objetivo es acompañar a las empresas en la definición, desarrollo e implantación de políticas de seguridad y salud laboral que encajen con su estructura, su actividad y sus riesgos concretos.

Ese acompañamiento personalizado se ha convertido en una de sus principales señas de identidad. Segurlab trabaja con cada dirección para diseñar soluciones a medida, desde la planificación preventiva hasta su puesta en marcha dentro de la organización. La escucha activa, la rapidez de respuesta y la atención a las particularidades de cada cliente forman parte de una forma de trabajar que busca resolver necesidades reales y no aplicar fórmulas genéricas.

Una prevención laboral entendida de forma global

Uno de los elementos que mejor define el modelo de la empresa es su enfoque integral. Segurlab presta servicio en áreas esenciales de la prevención de riesgos laborales como la seguridad en el trabajo, la ergonomía, la psicosociología aplicada, la higiene industrial y la vigilancia de la salud. Esta visión multidisciplinar permite abordar los riesgos desde distintos ángulos y construir entornos laborales más seguros, saludables y eficientes.

No se trata solo de detectar problemas, sino también de anticiparse a ellos. Esa filosofía ha llevado a la empresa a mantenerse en formación continua y a seguir muy de cerca las tendencias que marcan la evolución del sector. Desde sus inicios, Segurlab ha apostado por la innovación y por la presencia activa en congresos, jornadas técnicas y encuentros especializados. Ese contacto permanente con el conocimiento más reciente le ha permitido incorporar nuevas metodologías y estrategias orientadas a mejorar los indicadores de salud y seguridad de las empresas con las que colabora.

Detrás de esa estructura hay un equipo de más de 50 profesionales especializados. Técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, médicos del trabajo, personal de enfermería y personal administrativo forman parte de un engranaje que busca ofrecer un servicio ágil, coordinado y eficaz. La combinación de perfiles técnicos y sanitarios permite responder con solvencia tanto a las exigencias normativas como a las necesidades asistenciales y preventivas del día a día.

El valor añadido de acercar el servicio médico al centro de trabajo

Entre los servicios más valorados por sus clientes destaca la realización de reconocimientos médicos en las propias instalaciones de las empresas. Para ello, Segurlab dispone de unidades móviles acreditadas y equipadas específicamente para desarrollar estos exámenes de salud sin necesidad de que los trabajadores se desplacen a un centro médico.

La ventaja es evidente. Este sistema reduce tiempos muertos, facilita la organización interna y mejora la comodidad de la plantilla, algo especialmente importante en empresas ubicadas lejos de núcleos urbanos o con grandes volúmenes de personal. En la práctica, supone llevar la vigilancia de la salud hasta la puerta de cada centro de trabajo y convertir un trámite que a veces resulta complejo en un proceso mucho más accesible y eficiente.

Ese planteamiento encaja con la propia filosofía de la empresa: hacer que la prevención sea útil, cercana y operativa. La vigilancia de la salud, entendida desde esa perspectiva, deja de ser una obligación aislada para integrarse en una estrategia más amplia de bienestar laboral.

Formación, análisis y mejora continua

La actuación de Segurlab no termina con la evaluación de riesgos o la realización de reconocimientos médicos. La empresa también desarrolla análisis exhaustivos de los puestos de trabajo para identificar factores que puedan afectar a la salud de los empleados y propone medidas correctoras ajustadas a cada realidad productiva.

A ello se suma una importante labor formativa. La compañía imparte acciones dirigidas a los trabajadores sobre primeros auxilios, promoción de la salud e información sanitaria, entre otros ámbitos. El objetivo es claro: no solo controlar los riesgos, sino también fomentar el conocimiento y la implicación del personal para generar espacios de trabajo más preparados y conscientes.

Ese esfuerzo por combinar análisis, asistencia y formación explica buena parte de su posición como referente en seguridad y salud laboral. En un mercado en el que la prevención exige cada vez más especialización, capacidad de adaptación y cercanía, Segurlab ha encontrado su lugar apostando por un enfoque práctico y humano.

Con experiencia, estructura y vocación de servicio, la firma ha hecho de la prevención una herramienta estratégica para las empresas. Y, sobre todo, ha conseguido algo que no siempre resulta sencillo en este sector: acercar la salud laboral allí donde realmente importa, al lugar en el que trabajan las personas cada día.