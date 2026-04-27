El Supremo declara inadmisible el recurso de la Diputación de Alicante contra la revisión de los planes hidrológicos

El Tribunal Supremo ha declarado inadmisible el recurso presentado por la Diputación de Alicante contra el real decreto que aprobó la revisión de los planes hidrológicos de varias demarcaciones, entre ellas las del Tajo y el Segura. La resolución, fechada el 22 de abril, concluye que la institución provincial carece de legitimación activa para impugnar esa norma.

La sentencia, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y a la que ha tenido acceso EFE, confirma el Real Decreto 35/2023 “por ser conforme a derecho” e impone además las costas del proceso a la parte recurrente.

El recurso de la Diputación de Alicante, presentado en 2023, se centraba en la revisión de los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, incluidos en ese real decreto. Sin embargo, el Supremo se remite a su doctrina “consolidada y de plena aplicación” sobre la capacidad de las entidades locales, incluidas las diputaciones provinciales, para recurrir este tipo de planes, una legitimación que, con carácter general, ha venido negando.

La resolución recuerda que las entidades locales no tienen reconocida en el ordenamiento jurídico una legitimación general para impugnar en la vía contencioso-administrativa cualquier acto o disposición general de la Administración del Estado, sino solo cuando esa disposición afecte a su ámbito de autonomía.

En esa misma línea, el alto tribunal cita otra sentencia en la que advierte de que admitir la legitimación de un ayuntamiento para recurrir una disposición general cuyos efectos se extienden a numerosos territorios y personas, por el simple hecho de que afecte a intereses concretos de vecinos de su municipio, equivaldría a reconocer a las corporaciones locales una acción pública en defensa de la legalidad. Según el Supremo, eso vulneraría la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

La sentencia también incorpora los argumentos esgrimidos contra la demanda por la Abogacía del Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

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El recurso de la Diputación de Alicante era uno de los dos procedimientos cuya resolución esperaba el Gobierno de España para abordar un cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una modificación reclamada desde Castilla-La Mancha.