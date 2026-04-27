El Supremo inadmite el recurso de la Diputación que pedía anular el recorte del trasvase del Tajo

El Tribunal Supremo ha declarado inadmisible el recurso presentado por la Diputación de Alicante contra el real decreto que aprobó la revisión de los planes hidrológicos de varias demarcaciones, entre ellas las del Tajo y el Segura. La resolución, fechada el 22 de abril, concluye que la institución provincial carece de legitimación activa para impugnar esa norma al considerarla una administración de carácter local.

La sentencia, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y a la que ha tenido acceso EFE, confirma el Real Decreto 35/2023 “por ser conforme a derecho” e impone además las costas del proceso a la parte recurrente.

Sin hacerlo público

El recurso de la Diputación de Alicante, presentado en 2023, se centraba en la revisión de los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, incluidos en ese real decreto. El objetivo era derogar el relativo al plan de cuenca del Tajo que ha ido consolidando desde 2025 el aumento de los caudales ecológicos del río, lo que según la Diputación y los regantes reducirá las aportaciones del trasvase a Alicante, Murcia y Almería, en 105 hectómetros anuales.

El recurso de la Diputación de Alicante es uno de los tres procedimientos cuya resolución esperaba el Gobierno de España para abordar un cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una modificación reclamada desde Castilla-La Mancha y que deja en la mitad los trasvases de agua de riego, según el borrador de los técnicos que han elaborado el nuevo documento. Está pendiente de resolución por el mismo Tribunal Supremo el presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, y el registrado por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

Pese a que la sentencia está fechada el pasado 22 de abril y la Diputación Provinvicial ya conocía el resultado, no lo había hecho público y en el acto en defensa del trasvase realizado este lunes en Pilar de la Horadada, no se hizo referencia a la sentencia. En una de las intervenciones se dijo que los magistrados ya "la habían votado" y se estaba a la espera del fallo.

Acto en defensa del trasvase en Pilar de la Horadada con la presencia de los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana y Murcia, convocado por los regantes / Áxel Álvarez

Legitimación

El Supremo se remite a su doctrina “consolidada y de plena aplicación” sobre la capacidad de las entidades locales, incluidas las diputaciones provinciales, para recurrir este tipo de planes, una legitimación que, con carácter general, ha venido negando.De hecho, no es la primera vez que el Supremo tumba un recurso a la Diputación Provincial en materia de agua -lo hizo con el que se presentó para recurrir la modificación de las normas de explotación de 2018- con el argumentación de una administración local. Es decir, la Institución Provincial ya conocía el riesgo de que el Alto Tribunal desestimara su acción judicial sin ni siquiera abordar el fondo del asunto antes de presentar el recurso.

La resolución recuerda que las entidades locales no tienen reconocida en el ordenamiento jurídico una legitimación general para impugnar en la vía contencioso-administrativa cualquier acto o disposición general de la Administración del Estado, sino solo cuando esa disposición afecte a su ámbito de autonomía.

En esa misma línea, el alto tribunal cita otra sentencia en la que advierte de que admitir la legitimación de un ayuntamiento para recurrir una disposición general cuyos efectos se extienden a numerosos territorios y personas, por el simple hecho de que afecte a intereses concretos de vecinos de su municipio, equivaldría a reconocer a las corporaciones locales una acción pública en defensa de la legalidad. Según el Supremo, eso vulneraría la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

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Argumentos

La sentencia también incorpora los argumentos esgrimidos contra la demanda por la Abogacía del Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.