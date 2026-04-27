El Teatro Circo de Orihuela presenta la segunda edición de “Risas y Picoteo”

El Teatro Circo de Orihuela volverá a convertirse esta primavera en el punto de encuentro perfecto entre cultura, ocio y gastronomía con la celebración de la segunda edición de “Risas y Picoteo”, un ciclo que regresa tras el éxito de su primera edición y que propone una fórmula original y atractiva: grandes espectáculos de humor y música acompañados de una experiencia gastronómica especial previa a cada función.

Este ciclo arrancará en el Teatro Circo el próximo 15 de mayo y reunirá cuatro espectáculos de primer nivel en los que el público no solo disfrutará sobre la butaca, sino también antes de que se levante el telón.

Cartel del ciclo Risas & Picoteo / INFORMACIÓN

Cada cita incluirá una propuesta gourmet exclusiva que se servirá desde una hora antes del inicio del espectáculo, convirtiendo cada velada en una experiencia completa donde el entretenimiento y el sabor van de la mano.

Además, el público podrá disfrutar de todo el ciclo mediante un abono especial de 35 euros, que incluye la entrada a los cuatro espectáculos y la experiencia gastronómica de cada uno de ellos.

Cuatro grandes citas para reír, cantar y disfrutar

La programación de esta segunda edición de “Risas y Picoteo” reúne propuestas muy diferentes pero con un mismo objetivo: ofrecer al público noches inolvidables cargadas de diversión, talento y cercanía.

We Love Disco, 15 de mayo

El ciclo se inaugura con una auténtica fiesta musical. “We Love Disco”, de Producciones Yllana, es mucho más que un concierto: es una experiencia inmersiva y teatralizada que rinde homenaje a los grandes éxitos de la música disco de los años 70, 80, 90 y 2000.

Cinco cantantes, seis bailarines, DJ en directo, pantallas LED, efectos visuales y una puesta en escena vibrante convierten este espectáculo en una celebración del ritmo, la nostalgia y la diversión.

Como acompañamiento gastronómico, el público disfrutará de un vino espumoso semidulce, acompañado de almendras sabor vino tinto dulce, una propuesta inspirada en el glamour y la sofisticación de la época disco.

“We Love Disco”, de Producciones Yllana / INFORMACIÓN

La Voz del Becario, 29 de mayo

El humor viral de las redes sociales salta al escenario con Nía y El Famoso Trino, protagonistas de un espectáculo donde los personajes absurdos, las imitaciones, los monólogos satíricos y la actualidad se transforman en carcajadas.

Una propuesta fresca, actual y muy conectada con el público joven, que traslada el fenómeno digital al directo con gran éxito.

En esta ocasión, la experiencia gastronómica incluirá vino tinto o blanco de Alicante, acompañado de almendras con romero, una apuesta por el producto local y el sabor de la tierra.

Nía y El Famoso Trino, protagonistas del espectáculo / INFORMACIÓN

Improhéroes, 5 de junio

La improvisación toma el escenario con “Improhéroes”, un espectáculo donde el público no solo observa, sino que participa activamente en el desarrollo de cada función.

Ninguna representación es igual a la anterior. Las escenas nacen en directo a partir de las ideas y ocurrencias de los asistentes, generando una experiencia única, espontánea y completamente imprevisible.

Para esta cita, se ha elegido vino tinto o blanco de Jumilla, acompañado de almendras sabor trufa, en homenaje al origen murciano de esta producción.

“Improhéroes”, un espectáculo donde el público participa activamente / INFORMACIÓN

Edu Soto, en monólogo, 6 de junio

El ciclo culmina con uno de los grandes nombres del humor nacional. Edu Soto llega al Teatro Circo con el espectáculo más divertido de la temporada, donde se mezclan comedia, música en directo, personajes imposibles y una puesta en escena llena de energía y talento.

La propuesta gastronómica para esta última noche será un vermut, acompañado de almendras sabor queso.

Edu Soto llega al Teatro Circo / INFORMACIÓN

Cultura para disfrutar con los cinco sentidos

Esta segunda edición de “Risas y Picoteo” nace con la voluntad de seguir innovando en la programación del Teatro Circo y ofrecer nuevas formas de vivir la cultura.

Este ciclo no sólo acerca espectáculos de gran calidad artística, sino que transforma cada función en una experiencia social y sensorial, donde el público comparte, disfruta y convierte una noche de teatro en un plan completo.

Con propuestas pensadas para públicos diversos y una cuidada combinación de humor, música y gastronomía, “Risas y Picoteo” se consolida como una de las apuestas más originales de la programación cultural de primavera en Orihuela.

Mapa del Teatro Circo Atanasio Díe Marín.

Entradas y abonos

El abono completo del ciclo, que incluye los cuatro espectáculos y la experiencia gastronómica previa, tiene un precio de 35 euros.

Las entradas y abonos ya están disponibles a través de la web oficial de venta del Teatro Circo de Orihuela.