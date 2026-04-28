Almoradí afronta un periodo de admisión escolar marcado por el nuevo colegio

Almoradí se prepara para el proceso de admisión en los colegios, que se iniciará el día 7, con la puesta en marcha de un nuevo centro de Educación Infantil y Primaria, el Número 4, con la idea de que descongestione las aulas saturadas de los otros tres colegios que hay en el municipio. Una reordenación para la que el Ayuntamiento ha preparado un calendario con el objetivo de dar a conocer a las familias las nuevas instalaciones.

El nuevo colegio, que cuenta con 6.007 metros cuadrados construidos, tiene una capacidad para 735 alumnos distribuidos en 30 aulas. Entre sus principales espacios y servicios destacan aulas modernas, biblioteca, aula de música y de informática, gimnasio y huerto escolar, además de amplias zonas exteriores, un total de 1.936 metros cuadrados de pistas deportivas y dependencias adaptadas a las necesidades del alumnado y del profesorado.

De momento, el Consistorio no ha avanzado qué previsión hay de ocupación el próximo curso, cuando arranque su puesta en marcha. La incógnita se resolverá una vez se realicen las matrículas. De ahí, que haya avanzado este martes una serie de reuniones informativas y una jornada de puertas abiertas.

Calendario El lunes 4, a las 20 horas, en el Auditorio Municipal, se celebrará una reunión abierta a todas las familias interesadas en conocer el proyecto del nuevo CEIP Número 4. Posteriormente, el miércoles 6, a las 19 horas, en el Ayuntamiento, tendrá lugar un encuentro específico dirigido a las familias que escolarizan a niños de entre 2 y 3 años. Además, el sábado 9, de 10 a 12 horas, se celebrará una jornada de puertas abiertas, para que todas las familias puedan visitar el colegio y conocer de primera mano las instalaciones y servicios. "Estas reuniones y la jornada de puertas abiertas responden al compromiso del Ayuntamiento de acompañar a las familias, resolver dudas y mostrar con total transparencia cómo será este nuevo colegio", ha manifestado la edil Susana Miralles.

Así, el Ayuntamiento se afana en la cuenta atrás por mostrar sus virtudes y acercar este proyecto a las familias. En palabras de la alcaldesa de la localidad, María Gómez, "este nuevo colegio supone una gran oportunidad para Almoradí y sus familias, porque hablamos de un colegio moderno, amplio y bien planificado, que viene a reforzar la calidad educativa del municipio y a ofrecer más espacio, más atención y más futuro a los alumnos en un entorno de aprendizaje moderno, funcional y de calidad".

Eso sí, tanto Gómez como la concejala de Educación, Susana Miralles, han apelado a la total libertad de elección.

Accesos al nuevo colegio El Ayuntamiento de Almoradí continúa avanzando en la mejora de los accesos al nuevo CEIP Nº 4. Las actuaciones previstas incluyen la ordenación del acceso peatonal al centro, la creación de un nuevo vial peatonal-ciclista junto a la antigua CV-935 y la adecuación del entorno para facilitar la movilidad tanto de peatones como de vehículos. Asimismo, el proyecto contempla la ordenación del tráfico en los accesos al colegio y una zona de aparcamiento que permitirá ampliar las plazas existentes y evitar conflictos en las horas punta. Estas obras salieron a licitación el pasado 2 de abril por un importe de 305.671 euros, y actualmente se encuentran en fase de valoración de ofertas para su posterior adjudicación y ejecución.

Entretanto, hay una serie de daños colaterales que han apuntado desde el AMPA del colegio Heredades. De momento, este centro se ha quedado sin transporte escolar, tal y como confirmó conselleria hace unos días "dado el considerable incremento de plazas que aporta el nuevo centro que abrirá sus puertas en el municipio el próximo curso".

El Ayuntamiento organiza una jornada de puertas abiertas para conocer las nuevas instalaciones / Información

Comedor

Ahora, su lucha es para que el servicio de comedor sea una realidad el curso que viene. Las familias desconfían y están con la mosca detrás de la oreja, pese a que el Ayuntamiento les ha trasladado que habrá comedor, a falta de encontrar un local, que en principio sería en el centro de la tercera edad. También el alcalde de Rojales, Antonio Pérez, ha ofrecido un espacio del polideportivo.

Hay que aclarar que se trata de un centro educativo pequeño, de una sola línea que cuenta con 80 alumnos: 40 son niños y niñas de la pedanía, repartida a partes iguales entre los términos municipales de Rojales y Almoradí, y otros 40 que residen en el casco urbano de Almoradí -de ahí la importancia del autobús, prestación que permite además a estos alumnos contar, de regreso de la jornada lectiva, con servicio de comedor en el colegio Martínez y Canales-.

En este sentido, Miralles ha explicado a este periódico que hasta que no se sepa el número de comensales, no se sabrá dónde se instalará el comedor. "Todo se resolverá después del proceso de admisión", ha añadido.

Conselleria también ha testeado a los padres de los cinco alumnos del aula UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario) para saber si tienen intención de matricularse en el nuevo CEIP, aunque han manifestado que se quieren quedar en el colegio Heredades.

A todo ello se suma el malestar e incertidumbre que se ha generado en la comunidad educativa de Almoradí tras conocer que conselleria descarta la asignatura de religión islámica en el nuevo colegio, lo que ha hecho que los otros tres centros hayan pedido que se imparta en todos los centros o ninguno, ya que la supresión de esta formación afectaría a cientos de alumnos que escogen la asignatura de forma voluntaria desde hace seis cursos y la desigualdad en la oferta crearía guetos.