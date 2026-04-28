La atención a pacientes en Urgencias del Hospital de Torrevieja aumenta un 28 % sin incremento de enfermeras y auxiliares, según el SATSE

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante lo que valoran como "grave situación de deterioro asistencial en las Urgencias del Hospital de Torrevieja", donde en el periodo 2022 a 2025 se ha producido un aumento del 28% de las urgencias atendidas, pero, aseguran, no un aumento de plantilla de enfermería y auxiliares de enfermería, "siendo actualmente la plantilla insuficiente para hacer frente a dicha avalancha de pacientes".

La misma fuente denuncia, en un comunicado, "los altos índices de sobrecarga mental y estrés que sufren las enfermeras y auxiliares" para hacer frente al volumen de pacientes atendidos, aportando los datos de una encuesta de riesgo psicosocial del Servicio de Riesgos Laborales del propio hospital.

El Servicio de Urgencias del Hospital de Torrevieja viene arrastrando desde hace años un importante déficit de plantilla que el Sindicato de Enfermería ha denunciado en multitud de ocasiones. En la actualidad, este servicio cuenta con 13 enfermeras en el turno diurno, cuando, aseguran las mismas fuentes, serían necesarias 23 enfermeras, y en el turno nocturno tiene 10 enfermeras cuando serían necesarias 20. En cuanto a auxiliares de enfermería, actualmente cuenta 8 auxiliares en turno diurno, cuando serían necesarias 15, y en el turno nocturno tienen sólo a 5 auxiliares cuando serían necesarias 12 por turno, según los cálculos del Sindicato de Enfermería.

Sala de espera de Urgencias del Hospital de Torrevieja, en una imagen de archivo / D. Pamies

Este cálculo de SATSE se basa en los datos oficiales de la propia Conselleria de Sanidad sobre el número de urgencias anuales atendidas durante los últimos años:

- 2022: 70.006 urgencias atendidas

- 2023: 75.971 urgencias atendidas

- 2024: 83.682 urgencias atendidas

- 2025: 89.413 urgencias atendidas

En solo tres años se atienden 19.407 urgencias más, es decir, un aumento de la carga de trabajo de un 27,72% en un periodo de solo 3 años, "sin ningún aumento de plantilla". Las consecuencias del "rechazo de la Dirección del hospital a aumentar las plantillas de enfermeras y auxiliares las sufren, desgraciadamente, los usuarios del Departamento de Salud de Torrevieja: largas esperas para ser atendido, camas en los pasillos y boxes duplicados".

De 38 a 62 enfermeras y de 24 a 36 auxiliares desde 2021 La gerencia del Hospital Universitario de Torrevieja asegura, frente a las denuncias del SATSE, que la plantilla de Urgencias ha crecido de forma sostenida desde 2021, en paralelo al incremento de la presión asistencial propia de una zona con alta variabilidad poblacional. En este periodo, el número de enfermeras ha pasado de 38 a 62 y el de TCAE de 24 a 36. Asimismo, la presencia médica por turno se ha incrementado de 5-6 profesionales a 13-14. El refuerzo también ha alcanzado al personal de apoyo, con un aumento de celadores de 3 a 5, además de ampliaciones en seguridad y administración. El centro destaca que este crecimiento responde a la evolución de la demanda asistencial y al compromiso con una atención de calidad y unas condiciones adecuadas para los profesionales.

El sindicato reclamó en 2024 a la Dirección del Hospital que realizara una encuesta del riesgo psicosocial que los trabajadores de Urgencias "sufrían por trabajar a un ritmo tan elevado". Hasta dos años después, en enero de este mismo año, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales "no ha realizado este estudio, cuyas conclusiones dejan en evidencia el elevado estrés, la ansiedad y la sobrecarga mental que soportan estas profesionales, debido a la enorme carga de trabajo que tienen, generando problemas que implican riesgos para su salud física y mental, a los que se debe añadir el riesgo a agresiones por parte de enfermos y familiares por las largas esperas".

Inspección

Es por ello que, para defender la calidad asistencial de los pacientes y para defender la salud física y mental de los trabajadores de las Urgencias del Hospital, el Sindicato de Enfermería ha presentado esta denuncia ante Inspección de Trabajo, con el objetivo de que este organismo haga un requerimiento a la Conselleria de Sanidad para que adecue la plantilla a la cantidad de pacientes que acuden a las Urgencias.