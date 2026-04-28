Benito Kamelas encabeza el cartel del Nazarock de Orihuela: esta es la fecha y grupos que actuarán

El Nazarock regresa a la Plaza de Toros de Orihuela el próximo 16 de mayo con tardeo previo y un cartel encabezado por Benito Kamelas, que llegará a la ciudad de Miguel Hernández para presentar su nuevo álbum Justicia Poética. Los de Benetússer vienen de hacer un "sold out" en el Roig Arena de València y les espera una gira por todo el país después de pasar por la provincia.

Les acompañarán en el escenario las bandas Al Rasë, Ceres Vega Baja, Trompas Elefante, Morralla, Retorika y Oto Tik, completando una jornada intensa de rock y punk en directo. Aunque el concierto comenzará a las 23.00 horas, la jornada contará con una fiesta de tardeo previo en el recinto para calentar motores antes de que dé comienzo la música en directo.

Noticias relacionadas

Entradas y apertura de puertas

Las puertas abrirán a las 17:00 horas para el tardeo previo y las entradas ya están disponibles online desde 22 euros (20 € + 2 € de gastos de gestión), con opción de pago mediante Bono Cultural Joven, tarjeta o transferencia. Quienes prefieran comprar en taquilla el día del evento pagarán 25 euros.