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Benito Kamelas encabeza el cartel del Nazarock de Orihuela: esta es la fecha y grupos que actuarán

La banda de Benetússer parará en la Vega Baja dentro de su gira 'Justicia poética' en una fiesta rockera con tardeo previo

Cartel Nazarock 2026 con Benito Kamelas al frente.

Cartel Nazarock 2026 con Benito Kamelas al frente.

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

El Nazarock regresa a la Plaza de Toros de Orihuela el próximo 16 de mayo con tardeo previo y un cartel encabezado por Benito Kamelas, que llegará a la ciudad de Miguel Hernández para presentar su nuevo álbum Justicia Poética. Los de Benetússer vienen de hacer un "sold out" en el Roig Arena de València y les espera una gira por todo el país después de pasar por la provincia.

Les acompañarán en el escenario las bandas Al Rasë, Ceres Vega Baja, Trompas Elefante, Morralla, Retorika y Oto Tik, completando una jornada intensa de rock y punk en directo. Aunque el concierto comenzará a las 23.00 horas, la jornada contará con una fiesta de tardeo previo en el recinto para calentar motores antes de que dé comienzo la música en directo.

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Entradas y apertura de puertas

Las puertas abrirán a las 17:00 horas para el tardeo previo y las entradas ya están disponibles online desde 22 euros (20 € + 2 € de gastos de gestión), con opción de pago mediante Bono Cultural Joven, tarjeta o transferencia. Quienes prefieran comprar en taquilla el día del evento pagarán 25 euros.

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