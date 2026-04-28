El bipartito de Orihuela lleva al pleno cinco modificaciones de crédito por 7,7 millones

Cuando los nuevos presupuestos de este año no terminan de cuajar, el bipartito del PP y Vox en Orihuela lleva al pleno de este jueves cinco modificaciones de crédito por un valor total de más de 7,7 millones de euros. Las propuestas llegan de la mano de Hacienda, un área que ostenta el propio alcalde del municipio, Pepe Vegara.

Así, uno de los créditos extraordinarios asciende a 2.652.754 euros sobre la base de las necesidades reflejadas en la memoria de Alcaldía, como las obras de adecuación del edificio de la antigua CAM, con un montante de 654.000 euros, un inmueble que el Ayuntamiento compró el año pasado por 2 millones de euros.

También se incluye la adquisición de los terrenos para viviendas o dotaciones públicas en San Isidro, con una cuantía de 254.347 euros; la compra de las parcelas para la ampliación de la depuradora del casco urbano (486.306 euros); el centro de formación municipal ahogadero de La Seda (285.099); la adquisición de los terrenos para la construcción del Parque de Bomberos (con dos partidas de 112.067 y 242.279 euros); nuevas redes de saneamiento y agua potable (220.000) o la redacción de la versión inicial del proyecto de la Ciudad Deportiva (85.000).

No obstante, esta modificación se financia mediante bajas por anulación de créditos correspondientes a inversiones inicialmente financiadas con el préstamo que no se van a ejecutar. Entre ellas figuran la urbanización del aparcamiento de Los Huertos (423.067 euros), la adecuación de la losa del AVE (982.932) o el importe máximo previsto para la adquisición por expropiación del Paseo de Cabo Roig (305.000).

Asimismo, llega al pleno un crédito extraordinario de 208.059 euros para el proyecto de rehabilitación de la Torre de Embergoñes, cifrado en 117.499 euros, o el acondicionamiento de una parcela para CEIP Número 20 de la Costa (20.143). Todo ello financiado con remanente de tesorería para gastos generales.

Otras de las modificaciones, mediante suplemento de créditos, tiene un importe de 488.237 euros con actuaciones previstas como el acondicionamiento del camino medieval de acceso al Castillo de Orihuela (250.000 euros) o la señalización y adquisición de señales de tráfico (150.000), en lugar de -otra vez- la urbanización del aparcamiento de Los Huertos (250.000) y la renovación del sistema semafórico del municipio (152.500).

Bajo la misma modalidad, hay otro expediente de 4.314.046 euros, también con remanente de tesorería para gastos generales, con cuantiosas partidas genéricas en suministros, reparaciones, mantenimiento y otros trabajos realizados por otras empresas, profesionales y administraciones públicas.

Por último, el alcalde propone un aumento de 76.250 euros en la partida de material de oficina mediante la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto.

El equipo de gobierno, asimismo, lleva al pleno una proposición -por parte de la Concejalía de Patrimonio, que dirige Matías Ruiz- para la declaración de 2026 como "año del Rey Teodomiro" en el municipio.

Mociones

Ciudadanos ha presentado dos mociones para instar al Ayuntamiento a la revisión del tasazo de las basuras y a aprobar un plan integral de reforma y mantenimiento de las dos márgenes del río Segura en el centro de Orihuela, entre el Puente Viejo y el Puente del Rey.

La formación naranja se hace así eco de las constantes denuncias públicas que desde la ciudadanía se vienen haciendo en los últimos meses del estado de total abandono de las zonas peatonales situadas en los aledaños del Segura a su paso por el casco urbano oriolano, que comprende ubicaciones como la Plaza de la Centuria Romana, el entorno de los accesos al parking Entrepuentes, las traseras de la calle Mayor, la plaza de Europa y traseras de la calle Obispo Rocamora y del campo de fútbol y Los Arcos y el propio Parque Ingeniero Juan García, sobre el que el Ayuntamiento anunció recientemente una remodelación financiada por la Generalitat.

Por su parte, el PSOE defenderá en el próximo pleno una iniciativa para denunciar el recorte -de un 40 % en un año- "injustificado y lesivo" del Plan +Cerca de la Diputación de Alicante, mientras los ayuntamientos siguen asumiendo más gastos. En el caso de Orihuela supone la pérdida de más de 300.000 euros.

Asimismo, los socialistas llevan una moción para la elaboración de un plan integral de climatización de los centros educativos, para los que Cambiemos también piden la revisión urgente de los cuadros eléctricos.

La segunda moción de Cambiemos se centra en recuperar la Feria del Libro en la ciudad -como llegó a hacerse en Los Andenes- para que se celebre de forma simultánea -también en pedanías y Costa- y anual -en primavera-, criticando al mismo tiempo que se haya conmemorado el Día del Libro con "una programación cultural inexistente en el municipio" y que "las actividades de animación y promoción lectora hayan sido eliminadas por parte de Vox en la Biblioteca Pública Municipal María Moliner".