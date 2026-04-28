La destrucción por un incendio de la planta de basuras de Castellón complica todavía más la eliminación de residuos de la Vega Baja

La comarca de la Vega Baja elimina las 204.000 toneladas anuales de residuos que genera en diez plantas de basuras distintas de la provincia de Alicante, Valencia, la Región de Murcia, Almería y Cuenca. Esas instalaciones asumen las basuras de la comarca siempre con la prioridad de atender, en primer lugar, al ámbito de sus zonas geográficas, y después las externas, además con restricciones cada vez mayores porque la capacidad de los vertederos y las plantas de tratamiento es limitada y ampliarlas o construir nuevas instalaciones es especialmente complejo por el rechazo que generan en la población. El ejemplo más cercano es la propia comarca donde el Consocio público de gestión Vega Baja Sostenible lleva desde 2023 intentando plantear una localización sin que, de momento, haya salido adelante.

Si el encaje de bolillos para que la basura de la comarca, que carece de planta de tratamiento y eliminación propia, iba a ser complicado este verano un imprevisto se lo ha complicado mucho más: un incendio ha destruido esta semana por completo las instalaciones de tratamiento de la ciudad de Castellón, con capacidad para 150.000 toneladas anuales, que también da servicio a las principales ciudades turísticas del litoral castellonense.

La Generalitat ha tenido que improvisar de un día para otro la derivación de flujos de basuras a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana en una situación que se prolongará durante muchos meses, si no años, hasta que se levante una nueva infraestructura.

Xixona, Elche, Alicante, Villena...

Toda la basura se está redistribuyendo en las plantas autorizadas en Valencia y Alicante, además de pequeñas instalaciones en Castellón. Esas plantas, como las de Villena, Piedra Negra en Xixona, Elche o Fontcalent, que ya le ponen muchas restricciones a la basura procedente de la Vega Baja deben atender ahora como prioridad sus propios residuos, después los de Castellón y en último lugar los camiones que llegan de la planta de transferencia de Dolores, que a su vez recoge la basura de la mayoría de camiones recolectores de las contratas de basura de los 27 municipios de la Vega Baja.

La comarca "exporta", multiplicando los costes de transporte, sus residuos a instalaciones de consorcios públicos en Guadassuar y Manisses (el área metropolitana de Valencia), Cañada Hermosa (Murcia) y Albox (Almería). Además, mantiene un acuerdo con el vertedero privado de España, situado en Almonacid (Cuenca).

Estimación de generación de residuos de la Vega Baja 2026 Estimación de generación de residuos de la Vega Baja 2026 Por transferencia Destino Toneladas A4-ALICANTE (Fontcalent) 43.360,00 MURCIA (Cañada Hermosa) 38.000,00 A3-VILLENA 29.250,00 A2-XIXONA 26.900,00 ALBOX (Almería) 20.000,00 V2-EMTRE (Manises y Quart de Poblet, València) 5.000,00 ALMOACID MARQUESADO (Cuenca) 4.800,00 V4-GUADASSUAR (Ribera Alta, València) 4.000,00 TOTAL 171.310,00 Desvíos en directo Destino Toneladas UTE ELCHE 16.000,00 UTE ALICANTE (Fontcalent) 10.840,00 MURCIA 6.000,00 PIEDRA NEGRA (Xixona) 100,00 TOTAL 32.940,00 TOTAL GENERAL 204.250,00

Consorcio

El Consorcio Vega Baja Sostenible, formado por los 27 municipios de la comarca, la Diputación y la Generalitat pagará 31,7 millones de euros por el transporte y eliminación de la basura desde Dolores a todos esos puntos de tratamiento y vertido durante este año 2026. Son 2,4 millones de euros más que en el ejercicio de 2025 y solo es una estimación porque la generación de residuos los 400.000 habitantes de derecho de la comarca, lejos de reducir la generación de residuos, la aumentan. Cada ciudadano paga 151 euros de media por el transporte y eliminación de la basura que genera. Y sin instalaciones -por ejemplo, con la necesidad de recurrir más a Cuenca, Murcia o Almería y prescindir de la Comunidad Valenciana- la factura irá a más.

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Porque la falta de instalaciones fijas de tratamiento de basuras se suma el escaso reciclaje de fracción orgánica en origen, que de ser efectivo rebajaría el volumen de residuos en un 40 %, son las asignaturas pendientes en la comarca. Ahora la recogida de fracción orgánica apenas llega al 3 % del total.