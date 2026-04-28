La Fiscalía pide investigar por supuesta prevaricación al alcalde de Granja de Rocamora al ampliar el contrato de abastecimiento de agua de forma irregular

La Fiscalía ha solicitado que se investigue a José Manuel Nadal Rocamora, alcalde del PSOE del Ayuntamiento de Granja de Rocamora, y la secretaria-interventora accidental del mismo municipio, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía de Área de Elche-Orihuela ha apreciado indicios suficientes de que el cargo público y la funcionaria habrían dictado a sabiendas una resolución arbitraria en un asunto administrativo. En concreto resolvieron supuestamente validar de forma anticipada la prórroga del contrato de suministro de agua -que acababa en octubre de 2028- a favor la actual concesionaria, además con una rebaja del canon anual a aportar por la mercantil.

La denuncia

La denuncia que origina la causa fue interpuesta el 21 de enero de 2026 por Francisco Javier Mora Rocamora, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y exalcalde del municipio y la Fiscalía ha resuelto en tiempo récord que ve indicios de delito. Se centra en el acuerdo adoptado por el pleno el 29 de septiembre de 2025, mediante el cual se prorrogó sin mediar nuevo procedimiento de contratación el servicio esencial de abastecimiento de agua y alcantarillado, concedido originalmente el 31 de octubre de 2008 a la mercantil Sociedad Española de Abastecimientos SA, hoy Global Omnium Medio Ambiente. La empresa no se ha pronunciado sobre la denuncia impulsada por el PP.

Según el pliego de bases que rigió la licitación, el contrato tenía una duración inicial de veinte años, prorrogable por un único plazo de cinco, y contemplaba que las obras de ampliación, renovación o mejora del servicio correrían a cuenta del Ayuntamiento, salvo pacto expreso en contrario. Con el acuerdo se habría garantizado la prórroga de cinco años más desde octubre de 2028, tres años antes de que se tuviera que decidir administrativamente.

José Manuel Nadal (PSOE), alcalde de Granja de Rocamora / INFORMACIÓN

Menos canon y más plazo de contrato

La Fiscalía aprecia indicios de prevaricación en el acuerdo en lo relativo al anticipo del pago del canon fijo, toda vez que la prórroga no entraba en vigor hasta el 31 de octubre de 2028 y el canon que correspondería abonar al inicio de dicho periodo ascendía a 208.570 euros, cantidad que quedó reducida a 143.374,11 euros al efectuarse el pago con tres años de antelación, sin más justificación que el interés del equipo de gobierno por disponer de los fondos de forma inmediata. Esta decisión habría generado un supuesto beneficio injustificado para la concesionaria, que ahorró 65.195,89 euros, y un perjuicio económico para las arcas municipales.

Propuesta de mano de la empresa

Los hechos se remontan al 23 de enero de 2025, cuando la concesionaria propuso al Consistorio ejecutar a su costa determinadas inversiones bajo la justificación de garantizar la calidad del agua y renovar zonas de la red en "estado obsoleto", a cambio de una ampliación del plazo contractual de cinco años adicionales y el abono de un canon fijo de 100.000 euros. Tras solicitar el alcalde información ampliada sobre el impacto de las mejoras, la empresa remitió en agosto de 2025 una memoria técnica justificativa y actualizó el canon fijo a 143.374,10 euros, cantidad que se abonaría en un único pago anticipado.

El 16 de septiembre de 2025, la secretaria-interventora emitió informe favorable y el alcalde elevó al pleno la propuesta de acuerdo, que fue aprobada el 29 de septiembre con el voto a favor del equipo de gobierno del PSOE. El acuerdo encomendó a la concesionaria la ejecución de inversiones por importe total de 232.758,52 euros, distribuidas en renovación de colectores de alcantarillado, instalación de red separativa de aguas pluviales y ampliación de redes de abastecimiento, y estableció un canon de prórroga de 143.371,10 euros a abonar de forma anticipada, manteniéndose el canon variable en 0,10 euros por metro cúbico facturado. La formalización de la prórroga se produjo finalmente el 7 de enero de 2026. La Fiscalía no solo no ve claro que la empresa se haya garantizado la prórroga anticipada. Tampoco la reducción del canon que debería haber abonado al inicio del plazo de vigencia de la prórroga que se habría elevado a 208.570 euros, no los 143.371 euros. "Lo que no encuentra justificación", según la resolución de la Fiscalía.

El denunciante Javier Mora alegó que el acuerdo se ha adoptado tres años antes del vencimiento del contrato inicial -con lo que la empresa se ha garantizado la continuidad contractual en el municipio-, que existían alternativas de financiación pública disponibles a través del programa Vega Renhace de la Generalitat y de las subvenciones del Área del Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, y que las reformas a acometer eran de escasa envergadura, por lo que el interés público esgrimido no sería más que un pretexto para anticipar el cobro del canon fijo.

De hecho, las empresas del mismo sector en los municipios de la provincia, llevan décadas abordando obras vinculadas a la evacuación de aguas pluviales pese a que el grueso de sus funciones, según sus contratos, se centra en el abastecimiento de agua y saneamiento.

Indicios de delito

En el caso del alcalde, la "autoría indiciaria del delito" se concreta en haber dictado la providencia de 16 de septiembre de 2025 solicitando informe sobre la prórroga según la propuesta que finalmente se aprobó, en haber elevado dicha propuesta al pleno y en su activa participación en el debate de la sesión del 29 de septiembre, donde se mostró a favor del acuerdo "pese a las objeciones del portavoz de la oposición sobre la falta de necesidad de anticipar el canon y el perjuicio que ello ocasionaba al Ayuntamiento". Durante el pleno, el alcalde manifestó que era decisión del equipo de gobierno cobrar ese canon para reinvertirlo en el municipio.

Respecto a la secretaria-interventora, los indicios de prevaricación derivan de haber suscrito el informe jurídico de 16 de septiembre de 2025 en el que se emite pronunciamiento positivo sobre la cuantía del canon fijo anticipado, pero se omite cualquier referencia a la procedencia o necesidad de dicho anticipo, a pesar de que la prórroga no surtía efectos hasta tres años después y de que el canon a satisfacer al inicio del periodo de prórroga era sensiblemente superior. El denunciante señaló que la funcionaria ejerce sus funciones de manera accidental desde enero de 2024, tras ser nombrada por el actual equipo de gobierno, y que hasta entonces había desempeñado tareas de administrativo en la corporación.

La Fiscalía acuerda remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Orihuela para la incoación del procedimiento de diligencias previas, dirigir el procedimiento contra ambos investigados, conferirles traslado de la denuncia y recibirles en declaración en calidad de imputados. La resolución ha sido notificada esta misma semana en la que la pequeña población de la Vega Baja está en la antesala de sus fiestas patronales.

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Un intento irregular habitual

Las empresas de abastecimiento de agua potable, un servicio esencial para cualquier Ayuntamiento, han llevado a cabo propuestas similares de prórroga o ampliación de contrato en otros grandes, medianos, pequeños municipios de la provincia en los últimos años para garantizarse la prestación sin tener que concurrir a un concurso público, siempre con la justificación de financiar obras inaplazables -en los últimos años argumentadas en la defensa contra inundaciones-. En algunos municipios el acuerdo ha salido adelante y está vigente, en otros, los informes de los técnicos han tumbado la propuesta antes de que se llevara a cabo. Finalmente, varios casos se han judicializado.