La Fiscalía se opone a que la moción de censura del PSOE se vote en San Fulgencio antes de que resuelva el TSJ

La Fiscalía se ha pronunciado en contra de la ejecución provisional de la sentencia de 12 de febrero de 2026 dictada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del tribunal de Instancia de Elche, que declaró la vulneración de derechos fundamentales del grupo municipal socialista y que pide que se celebre el pleno de moción de censura para desalojar de la Alcadía al primer edil del Partido Popular, José María Ballester y a su grupo, que gobierna en minoría con el respaldo de una edil independiente. El Ministerio Fiscal manifiesta su oposición a la medida solicitada, que es la ejecución de la sentencia y la convocatoria del pleno antes de que se resuelva el recurso que el Partido Popular ha interpuesto contra esa sentencia del tribunal de Instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Sin situaciones irreversibles

El criterio fiscal se centra en el requisito de la legislación contencioso-administrativa que exige que la ejecución provisional de una sentencia no genere situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación. El fiscal argumenta que, "en el supuesto improbable" de que el recurso de apelación interpuesto por el actual alcalde José María Ballester "fuera estimado", restituir la situación anterior, es decir, que volviera a la Alcaldía que ahora ostenta en minoría, resultaría, "desde una perspectiva realista, de muy difícil o imposible realización".

A ello se suma que los autos de la causa ya han sido elevados a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Valenciana, órgano que, "dada la tramitación preferente de los procedimientos de protección de derechos fundamentales, podría pronunciarse sobre la apelación en un plazo no muy lejano".

Recurso

El Fiscal ya dejó claro su propio criterio sobre este asunto en su recurso a la apelación del PP .Y lo hace en esta misma resolución que considera que el recurso del alcalde no va a salir adelante y, además, que el TSJCV va a resolver muy pronto la cuestión.

Sin embargo, no accede a la petición del PSOE, liderado por José Sampere, porque el procedimiento sigue recurrido y pendiente de la resolución del TSJV. Sampere también ha intentado poner en pie un nuevo pleno de moción de censura con una petición al propio secretario del pleno. El fedatario se ha opuesto con el mismo criterio: el asunto sigue bajo procedimiento judicial. La Fiscalía, en otros autos, ha señalado que, a su juicio, el alcalde quiere dilatar al máximo el procedimiento pese a que considera que la moción de censura debía celebrarse porque sí cumple, al contrario de lo que sostuvo la mesa edad formada por dos concejales del PP, con los criterios para debatirse.

Noticias relacionadas

El expediente se enmarca en el procedimiento de protección de derechos fundamentales, vinculado a la petición de los promotores de una moción de censura para que se haga efectivo el pleno correspondiente tras la primera sentencia, actualmente recurrida por el gobierno municipal en funciones. La Fiscalía, sin cuestionar el fondo de la resolución que reconoció la vulneración de derechos, prioriza la cautela procesal ante los riesgos de una ejecución anticipada que pudiera generar efectos irreversibles antes de que la Sala de apelación resuelva definitivamente el recurso.

[Noticia en elaboración]