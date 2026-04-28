Torrevieja acoge un concierto de Capella de Ministrers en el Auditorio Internacional el martes 5 de mayo

El próximo martes, 5 de mayo, a las 19:30 horas, en el Auditorio Internacional de Torrevieja, se presentará la orquesta Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, Vespro della beata Vergine, imponente obra de Claudio Monteverdi, considerado uno de los grandes genios de la transición del Renacimiento al Barroco. La interpretación contará además con la participación del Coro AVocal CdM y la Escolanía de la Mare de Déu dels Desemparats, configurando un conjunto artístico de primer nivel.

Publicada en 1610, esta obra supuso un punto de inflexión en la historia de la música al integrar las técnicas polifónicas del Renacimiento con las nuevas formas expresivas del Barroco temprano. Monteverdi explora aquí el llamado stile concertato, combinando voces solistas, coro e instrumentos en un diálogo constante que aporta dinamismo y profundidad a la obra, según señala el Ayuntamiento en la información sobre el espectáculo.

El concierto propone un recorrido musical de gran riqueza estructural y emocional, en el que se suceden salmos, conciertos sacros, himnos y el majestuoso Magnificat, construyendo una experiencia sonora envolvente que destaca por su intensidad dramática y su capacidad de emocionar al oyente.

La propuesta se interpreta con instrumentos históricos como violines barrocos, viola da gamba, tiorba, arpa, órgano o cornettos, lo que permite recrear con fidelidad la sonoridad original de la época y ofrecer una experiencia auténtica y cuidada en todos sus detalles.

Capella de Ministrers, formación de referencia internacional en la recuperación del patrimonio musical, cuenta con una amplia trayectoria en los principales auditorios y festivales de Europa y América, consolidándose como uno de los conjuntos más reconocidos en el ámbito de la música antigua.

Una cita imprescindible con la música barroca

Esta representación única en la provincia convierte el concierto en una oportunidad excepcional para disfrutar en directo de una de las grandes cumbres del repertorio sacro occidental.

Una experiencia que, según la nota de prensa municipal sobre este espectáculo, "trasciende lo musical para sumergir al espectador en un universo sonoro donde la espiritualidad, la emoción y la innovación artística se dan la mano en una obra que, más de cuatro siglos después, sigue conmoviendo con la misma intensidad".

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Entradas e información

Las entradas ya se encuentran disponibles tanto en la taquilla del Teatro Municipal como en la web www.culturatorrevieja.com Las entradas se comercializan a 15 euros.