Campoamor en Orihuela Costa afronta un verano empantanado por obras

El mal estado del asfalto en los viales de Orihuela Costa es una de las principales quejas vecinales. Entre las actuaciones previstas para atajar un problema que se arrastra desde hace años se encuentra el asfaltado de la calle Miguel de Cervantes en Campoamor, que se acaba de adjudicar a Zaplana Caselles por 883.179 euros, financiados por la Diputación Provincial dentro del Plan Planifica en un 45 %, mientras que el 55 % restante corresponde al Ayuntamiento.

La mercantil -la adjudicataria del mantenimiento de los viales en el litoral hasta febrero del año pasado-, que competía en esta concesión con otras dos empresas, se ha hecho con el contrato ofertando algunas mejoras en el alumbrado y la señalización viaria, así como la accesibilidad en el entorno de la iglesia.

El plazo de ejecución de los trabajos es de seis meses, lo que conduce a que una de las principales urbanizaciones esté patas arriba en pleno verano. Tanto es así que el Ayuntamiento, en modo logística veraniega, está pensando cómo hacer para no empantanar las calles en época estival.

Avenida Miguel de Cervantes en Orihuela Costa / Información

A este galimatías se suma que antes de llevar a cabo esta actuación habría que acometer primero la renovación de la red de agua potable, cuya adjudicación se prevé a finales de mayo con un plazo de ejecución de tres meses. La cuestión es que si no se asumen estas obras en pleno verano y se espera a septiembre, ambas intervenciones se acabarían sobre la bocina de las elecciones de mayo de 2027 -sin que estén permitidas las inauguraciones-.

También está a la espera que se realicen las obras para acabar con las inundaciones en los pasos inferiores de la carretera N-340 en Playa Flamenca, un contrato de 660.000 euros que se adjudicó a finales de diciembre, pero que aún no se ha puesto en macha.

Inversiones

En cuanto a otras intervenciones, el 53 % de las inversiones previstas en los presupuestos de 2024 para Orihuela Costa siguen pendientes dos años después de la aprobación de las cuentas y a poco más de doce meses de las elecciones municipales de 2027. El bipartito de PP y Vox destinó un total de casi 12,9 millones de euros para paliar las graves deficiencias que presenta el litoral oriolano en materia de servicios e infraestructuras.

Transcurridos casi tres años de mandato, aún no se han ejecutado 6,8 millones previstos. En concreto, once proyectos que siguen a la espera de licitación, como la pasarela peatonal sobre la AP-7 en Lomas de Cabo Roig, con un presupuesto de 1,3 millones. En este sentido, el equipo de gobierno tiene los plazos muy ajustados para inaugurar la senda ciclopeatonal antes de entrar en el periodo electoral, ya que la ejecución de las obras tardaría ocho meses -seis si la empresa hace una rebaja-, aunque antes hay que licitarlas y adjudicarlas, lo que podría demorarse unos cinco meses para su posible inicio en octubre.

Entre los pendientes destaca también la segunda fase del Centro de Emergencias, con 1,1 millones, la reposición de arbolado y palmeras (otro millón más) o el nuevo centro cívico y auditorio (1,1).

Tampoco se han abordado aún varias licitaciones que afectan a las playas. En concreto, un millón de euros para renovar el mobiliario urbano, 250.000 euros para los ascensores de Barranco Rubio y Punta Prima y 440.000 para aseos públicos.

Sí se han licitado ya -aunque aún sin adjudicar o ejecutar- cinco actuaciones por valor de 4,4 millones, un 34 % de lo previsto. En este apartado se encuentra el nuevo depósito de agua potable (2,8 millones) para duplicar el abastecimiento y garantizar el suministro a las viviendas actuales y las que están previstas en una zona en constante crecimiento, la renovación del alumbrado público (500.000), el asfaltado de la carretera de Villamartín y San Miguel (262.496) y la renovación de parques infantiles (150.000).

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Los proyectos ya ejecutados son cuatro, con casi 1,7 millones, un 13 % de la inversión prevista en 2024: el asfaltado en Torrezenia (60.000 euros) y asfaltado en general (un millón), expropiación del paseo de La Caleta y Cabo Roig (600.000) y motos de agua para la Policía Local (30.000).