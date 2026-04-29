El desdoblamiento de la CV-95 en Torrevieja tendrá un tercer carril exclusivo para acceder al Hospital Universitario

El desdoblamiento de la CV-95 en Torrevieja entre la rotonda de acceso al Hospital de Torrevieja en Los Balcones y la rotonda de la desaladora, pendiente desde 2003, lo financiará y abordará fundamentalmente el promotor del Sector 29 La Ceñuela como parte de las cargas del sector residencial y comercial con 1.300 viviendas en tramitación en estos momentos. Son aproximadamente 870 metros lineales. Pero la Generalitat, que es la administración que redacta el proyecto ha incorporado algunos cambios sustanciales que correrán a su cargo, según asegura el equipo de gobierno del Partido Popular.

Carril auxiliar

Es el caso de la incorporación de un carril que partirá de la variante de la N-332 hasta el Hospital Universitario de Torrevieja como acceso directo al centro sanitario. Así, el desdoblamiento contará con dos carriles en sentido Los Balcones-Torrevieja y tres en el sentido Torrevieja-Los Balcones. Ese tercer carril se diseñará como auxiliar independiente de los otros dos para que todo el tráfico con destino al centro hospitalario procedente de Torrevieja se derive por este vial.

Además, el Ayuntamiento quiere asumir por su cuenta el tramo en la desaladora y La Veleta que no corresponde al promotor. Son aproximadamente 200 metros. Eso a falta del Ministerio de Transportes concrete cómo van a ser los accesos a la variante de la N-332 desdoblada desde ese punto. Se trata aproximadamente unos doscientos metros. Esta posibilidad todavía no se contempla, de momento, en los planos del proyecto de ejecución que ultima la Generalitat.

Gráfico de las actuaciones previstas para desdoblar la CV-95 / Elaboración propia/Proyecto Sector 29/Generado IA

Fuentes del equipo de gobierno concretaron que se trata de una propuesta, la que afecta a todo el desdoblamiento, que no está cerrada desde el punto de vista técnico y puede modificarse. Con lo que en cualquier caso los plazos para abordar las obras sobre el terreno son inciertos.

Carril bici

El proyecto contempla también un carril bici que conectará el actual de la vía parque de la N-332 en el margen contrario a donde se sitúa el Hospital, flanqueando lo que es ahora actual finca de La Ceñuela y donde el plan urbanístico sitúa la edificabilidad residencial. Algo que descarta los planes iniciales del Ayuntamiento de comunicar el cementerio con el hospital con un sendero y carril bici, que se ha convertido en una posibilidad poco viable tanto por la falta de terrenos junto a la desaladora como por la posibilidad de ampliación del Hospital.

Esta propuesta debería ser la definitiva. El desdoblamiento de la carretera está pendiente desde 2005 cuando comenzó a tramitarse esta propuesta urbanística que fue paralizada en 2015, al proteger la Generalitat el 70 % del ámbito a reclasificar. Figuraba como una obligación del promotor del sector urbanístico. Sin embargo, como la reclasificación de suelo a cambio de la aportación de los 100.000 metros del sector para construir el hospital, que se puso en marcha en 2006, no se ha hecho realidad, el desdoblamiento, que forma parte de una carga del sector, tampoco. Aunque inicialmente ese desdoblamiento figuraba como una dotación inherente al plan especial que desarrolló el centro hospitalario. Desde entonces la media de paso diario de vehículos se ha incrementado hasta rozar los 20.000 diarios. Lo que provoca constantes problemas de retenciones tanto de entrada a Torrevieja como de acceso al hospital.

CV-95 en el Hospital. En primer término la rotonda de la desladora. A la derecha el Hospital. A la izquierda el ámbito en el que se planean 1.300 viviendas. Al fondo, Los Balcones / TONY SEVILLA

Ahora el promotor, antes la Generalitat

El alcalde de Torrevieja Eduardo Dolón lleva vinculando desde el principio de actual mandato la financiación y construcción del desdoblamiento a la intervención exclusivamente de la Generalitat. Ahora ha cambiado el mensaje para señalar que el grueso de la ejecución correrá a cargo del promotor del Sector 29 La Ceñuela, una vez que sea aprobado definitivamente. Con lo que el futuro de la infraestructura está ligado a la aprobación de un plan urbanístico. La tramitación de este plan con un ámbito de 350.000 metros cuadrados para más de 1.300 viviendas distribuidas mayoritariamente en torres de ocho alturas superó el lunes en el pleno ordinario la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General que le dará amparo.

🏗️ Sector 29 "La Ceñuela" · Torrevieja 📐 Superficie sector 291.645 m² 📊 Área de reparto 428.596 m² 🏢 Edificabilidad total 150.780 m²t 🏠 Vivienda 🔢 Nº máximo viviendas 1.347 👥 Población estimada 3.367 hab. 🛡️ VPO (reserva legal) 30% residencial 📏 Densidad 46 viv/ha 🏥 Equipamientos y zonas verdes 🌳 Parque público (red primaria) 51.521 m² 🏥 Hospital (ya ejecutado) 66.194 m² 🏫 Equipamientos públicos 11.492 m² + 31.718 m²* 🚗 Red viaria + aparcamientos 65.024 m² 🔧 Compromisos del sector • Desdoblamiento CV-95

• Remodelación rotonda N-332

• Carril bici y senda peatonal conectada

• Cumplimiento PATIVEL (zona refuerzo litoral) * Red secundaria en zona PATIVEL · 📍 Sur de Torrevieja, colindante con Los Altos y Los Balcones

Falta mucho

Para que la maquinaria comience a trabajar sobre el terreno, tanto para urbanizar ese ámbito, como para realizar el desdoblamiento, restan muchos meses. Que pueden ser años. Se debe aprobar definitivamente la modificación -la número 116 del PGOU de Torrevieja de 1986- tras superar el procedimiento de consulta pública, en un visto bueno cuya última palabra la tiene la Generalitat. Y aprobar definitivamente plan parcial que el urbanizador está tramitando de forma paralela y que depende de obtener la luz verde municipal.

Noticias relacionadas

Desglose de las previsiones del plan urbanístico La Ceñuela Sector 29 en Torrevieja / Elaboración propia/IA

Se trata solo del desdoblamiento de la CV-95 en este tramo exclusivamente. El comprendido entre Los Balcones y Orihuela -incluida la sección del vial que atraviesa toda la urbanización torrevejense- depende de un proyecto de concesión que impulsa la Generalitat y cuyo proyecto de redacción está por adjudicar.