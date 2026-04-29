Detienen a dos hombres por un intento de robo de un bolso que causó lesiones graves a una mujer de 86 años en Torrevieja

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 21 y 31 años por intentar robar a una mujer mayor a la que provocaron lesiones graves en Torrevieja. Los agentes recibieron un aviso por una agresión a una mujer en pleno casco urbano. Los agentes acudieron al lugar junto al personal sanitario y encontraron allí a la víctima de 86 años, que se quejaba de un fuerte dolor en el brazo. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de marzo a las 21.00 horas, pero la Guardia Civil ha dado cuenta ahora de su intervención.

Las detenciones se produjeron por un delito de robo con violencia en grado de tentativa, ya que le provocaron a la víctima lesiones de consideración, aunque gracias a los testigos, los autores huyeron sin arrebatarle el bolso.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, decretando prisión provisional comunicada y sin fianza.

La víctima, una mujer de 86 años que sufrió, entre otras lesiones, la rotura de un brazo como consecuencia del delito, del que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente, encontrándose convaleciente con cuidados en el domicilio de un familiar.

Testigos presenciales

La Guardia Civil se entrevistó con los testigos presenciales: dos hombres habían tratado de darle un tirón al bolso de la mujer, provocando que se cayera al suelo. Los agentes recabaron toda la información sobre estos dos autores y recogieron del escenario los indicios suficientes para averiguar la identidad.

Según la nota de la oficina de comunicación de la Comandancia de Alicante, "gracias a la colaboración ciudadana", que aportó una descripción detallada del suceso y los implicados, se logró localizar en las proximidades a quienes coincidían "plenamente con las descripciones y características aportadas por los testigos".

Tras identificar a estas personas, cachearon sus pertenencias localizando, en una bolsa que portaban, unas gafas y una gorra utilizadas para ocultarse y dificultar su identificación, además de otros elementos que incriminaban a los autores.