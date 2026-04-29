El juzgado da la razón al Ayuntamiento de Orihuela en la jubilación forzosa del excomisario de la Policía Local

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche ha desestimado el recurso que interpuso el excomisario de la Policía Local de Orihuela, José María Pomares, contra el Ayuntamiento por decretar su jubilación forzosa en septiembre del año pasado, cuando cumplía 65 años, pese a que había solicitado estar en activo hasta 2027, imponiéndole además las costas del proceso por un importe de 500 euros. El exmando policial tiene ahora un plazo de quince días para presentar un recurso de apelación.

La Concejalía de Recursos Humanos, que dirige Agustina Rodríguez, rechazó la solicitud de Pomares para permanecer en su puesto hasta los 67 años, declarando efectiva la jubilación forzosa el 18 de septiembre de 2025. Pomares, por su parte, alegó que, según la normativa, la jubilación forzosa debería fijarse en 66 años y ocho meses -o en su caso a los 67 años de edad-, argumentando que a los 65 años sería con carácter voluntario, si se ha alcanzado el tiempo suficiente de cotización (más de 38 años y tres meses).

Así, solicitó al tribunal que dictara sentencia para anular y dejar sin efecto la resolución del Ayuntamiento, debiendo restituirlo inmediatamente en su puesto de Comisario de la Policía Local hasta que cumpliera los 67 años, además de indemnizarlo con la cantidad que dejara de percibir desde el pasado 19 de septiembre, incluyendo los incrementos, la aplicación de la carrera profesional y las "bolsas red" -una especie de horas extras para eventos que hay que realizar de forma obligatoria- que ascendería a 5.725 euros por una media de 25 servicios al año.

Frente a ello, el Consistorio sostuvo que la resolución dictada era conforme a derecho, algo en lo que coincide el juez, que considera que fue pertinente fijar la jubilación forzosa ordinaria de oficio a los 65 años de edad. En este sentido, dictamina que no concurre discriminación en perjuicio de Pomares, ya que los supuestos invocados por él mismo en su demanda se refieren a un colectivo profesional diferente al de policías locales, que se rige por normas diferentes.

Además, añade la sentencia, el exjefe policial alegó como circunstancia discriminatoria el hecho de que se permitió la prolongación de la actividad hasta alcanzar la cotización que permitiera devengar el 100% de la pensión, cuando en su caso ya había alcanzado el periodo de cotización correspondiente.

Demanda

Fue en octubre cuando Pomares presentó la demanda ante el juzgado, como último movimiento tras una cascada de recursos en una guerra abierta contra el Ayuntamiento. También llegó a pedir la suspensión cautelar del decreto, aunque le denegaron la paralización.

Entretanto, el Consistorio le abrió un expediente disciplinario por falta grave, que se cerró a raíz de su jubilación, y poco después se hizo oficial el nombramiento de Rubén Selma como jefe de la Policía oriolana.

Rubén Selma junto a Pepe Vegara y Mónica Pastor / Información

En todo este tiempo, Pomares ha seguido siendo el azote del Ayuntamiento, disparando a diestro y siniestro a través de sus redes sociales con vídeos en donde aparece su avatar criticando al equipo de gobierno.

Recursos

Algunos de sus recursos, dentro de una avalancha imparable desde que se decretó su jubilación, fueron contra las plazas ofertadas para la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental de Orihuela (SGM), la de las basuras, a la que también se presentó para optar a la gerencia -con un salario de hasta 80.000 euros-, dentro de una estrategia similar a la que llevó a cabo aspirando -junto con otros dos candidatos- a la plaza de coordinador general del área 4 del Ayuntamiento, uno de los cuatro altos cargos de libre designación -propuestos por el alcalde- que perciben una remuneración cercana a los 100.000 euros, sembrando la duda sobre el proceso de estos nombramientos, que en este caso recayó en Isabel María Belmonte, tal y como había aventurado.

Desde mayo y hasta su jubilación estuvo disfrutando de sus "merecidas" vacaciones. El bipartito lo invitó a marcharse en un decreto en el que también se nombraba como jefe -de forma accidental- a Selma, que llevaba 23 años trabajando al lado de Pomares, en la Policía Local oriolana desde 1982.

Pomares, en el centro, en el día de su nombramiento como comisario en junio de 2023 junto a concejales de Ciudadanos / Información

Fue el 14 de junio de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como comisario en el mandato -ya en funciones tras las elecciones que ganó el PP- de PSOE y Ciudadanos, que ostentaba las concejalías de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos y que ahora recaen en los populares, en manos de Mónica Pastor y Agustina Rodríguez, que, junto al alcalde Pepe Vegara, se han convertido en su objetivo, llegando a acusarlos de acoso y discriminación, un expediente al que finalmente se dio carpetazo. Cercano a Ciudadanos, algunos apuntaron que no era casualidad que pidiera jubilarse en 2027 tras la celebración de las elecciones municipales.

Diploma

El día de la patrona de la Virgen de Monserrate -el 8 de septiembre- Pomares dejó plantado al Ayuntamiento en la tradicional entrega de reconocimientos a la Policía Local. Un acto en el que recibiría el Diploma de Jubilación, como es habitual en estos casos, al que rehusó ir para evitar "problemas", aunque en realidad también le suponía un mal trago, ya que al estar expedientado no podía representar al cuerpo ni llevar el uniforme. En su discurso, el alcalde lanzó varios dardos en torno a la honestidad, la ejemplaridad y el respeto a los superiores sin abusar de mandos.

Mientras Pomares dedicaba parte de su tiempo libre a fiscalizar al equipo de gobierno en sus redes sociales, las cuentas de la Policía Local, que tienen una labor de servicio a la ciudadanía y estaban gestionadas por la Jefatura, seguían desactivadas desde que se decretó la jubilación en abril del año pasado, pudiendo el Ayuntamiento recuperarlas cinco meses después -en septiembre-.