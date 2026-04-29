María Isabel llega a Torrevieja con su "Antes muerta que sencilla" por el Día de Europa: así puedes verla gratis

El Ayuntamiento de Torrevieja celebrará el Día de Europa 2026 con una gala institucional y cultural que tendrá lugar el próximo sábado 9 de mayo, a las 19:00 horas, en el Auditorio Internacional. El evento, organizado por las Concejalías de Presidencia y Residentes Internacionales, busca reforzar la convivencia, la integración y el sentimiento europeo entre los ciudadanos de diversas nacionalidades que residen en el municipio. Entre las novedades de este año el evento cuenta con la participación del grupo Sette Voci y María Isabel, ganadora de Eurovisión Júnior.

Entrada gratuita

La entrada será gratuita mediante invitación, disponible desde el jueves 30 de abril en el portal culturatorrevieja.com hasta completar el aforo. La cita se ha consolidado como uno de los actos más destacados del calendario social y cultural torrevejense.

La gala incluirá actuaciones musicales, con la participación del grupo Sette Voci, que presentará un repertorio inspirado en canciones emblemáticas del Festival de Eurovisión. La formación también asumirá la parte institucional del acto con la interpretación del Himno de la Unión Europea. El cierre de la noche lo protagonizará María Isabel, ganadora de Eurovisión Junior, que interpretará algunos de sus temas más conocidos, como “Antes muerta que sencilla”.

Autobuses gratuitos

Para facilitar la asistencia, se habilitará un servicio gratuito de autobuses, con salida a las 18:30 horas desde la Avenida Gregorio Marañón y regreso al finalizar el evento desde el Auditorio Internacional. El objetivo es garantizar la accesibilidad y participación de toda la ciudadanía, según han comunicado desde el Ayuntamiento.

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Torneo de petanca

El programa conmemorativo continuará el domingo 10 de mayo con el tradicional Torneo de Petanca “Día de Europa 2026”, que se celebrará entre las 09:45 y las 16:00 horas en las pistas de la urbanización Rocajuna. Participarán selecciones europeas integradas por residentes en la ciudad y representarán a España, Reino Unido, Suecia, Francia, Bélgica y Resto de Europa. El equipo de Bélgica, ganador en 2025, tratará de revalidar el título en una jornada que une deporte, convivencia y espíritu europeo.