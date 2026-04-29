La CHS expone a consulta pública el proyecto de los cuatro diques y presa de laminación para evitar inundaciones en El Mojón de Pilar de la Horadada

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha iniciado el trámite de información pública del proyecto de zonas de almacenamiento controlado (ZAC) en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar (Murcia) y Pilar de la Horadada, junto con su estudio de impacto ambiental, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es una obra valorada en diez millones de euros diseñada con el objetivo de evitar las inundaciones provocadas por las avenidas de lluvia en la cuenca de la Cañada de las Siete Higueras en amplias zonas de los términos municipales de ambos municipios, en especial en El Mojón, junto al litoral. "Un ámbito caracterizado por episodios recurrentes de inundaciones que afectan tanto a núcleos urbanos de Pilar de la Horadada, de San Pedro del Pinatar, así como a zonas sensibles próximas al Mar Menor". Han transcurrido siete meses entre la firma de los proyectos y el impulso a la fase de exposición al público.

Zona del Mojón, ya en término de San Pedro del Pinatar, anegada de agua con unas precipitaciones de apenas 20 litros por metro cuadrado / TONY SEVILLA

Capacidad de regulación

Prevé la mejora de la capacidad de regulación hidrológica y la estabilización de cauces torrenciales, con el fin de controlar los procesos de erosión, transporte de sedimentos y laminación de caudales en episodios de lluvias intensas.

En concreto, contempla la construcción de cuatro diques de laminación y corrección hidrológica —tres en la Cañada de las Siete Higueras y uno en su afluente norte—, así como una zona de almacenamiento controlado en el entorno de Lo Romero. Estas infraestructuras permitirán atenuar las avenidas mediante un efecto laminador, reduciendo tanto los caudales líquidos como los sólidos en circulación.

Uno de los pocos

La iniciativa incluye actuaciones complementarias como la adecuación de caminos de acceso, señalización y reposición de infraestructuras afectadas, así como medidas de restauración ambiental en las áreas de inundación, con el objetivo de favorecer la integración paisajística y mejorar las condiciones ecológicas del entorno.

La actuación forma parte del Programa de Medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. En ese ámbito figura como área de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) de las “Ramblas Costeras”.

Es una de las pocas actuaciones que afecta a la Vega Baja que sí cuenta con proyecto definido de las que figuraban en las previsiones del plan de cuenca 2022-2027. Principalmente, se activó y se mantiene en tramitación por la presión de los vecinos de El Mojón, porque los problemas de inundación se dan incluso con acumulados de apenas 20 litros por metro cuadrado, y porque figura en el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperación del Mar Menor (MAPMM), lo que garantiza su financiación.

Actuación humana

El riesgo de inundación de la zona litoral por esta rambla siempre ha existido, pero se ha incrementado de forma exponencial en los últimos cuarenta años por dos intervenciones humanas: en primer lugar, por la construcción de invernaderos en ambos municipios en torno a la rambla sin ningún tipo de planificación de evacuación de aguas pluviales. Cada parcela desvía sobre la superficie de plástico su escorrentía de agua a la vecina y así de forma sucesiva sin que el terreno actúe para filtrar los volúmenes de agua como ocurría antaño. Lo que provoca avenidas con mayor volumen concentradas en los pocos puntos de evacuación disponibles. En segundo lugar, aguas abajo, en el litoral, el crecimiento urbanístico bloquea el paso natural de las aguas, con urbanizaciones y en el caso concreto de San Pedro la autorización a la construcción de un spa junto a las salinas, que era el aliviadero natural de la cañada.

De acuerdo con la normativa vigente, el proyecto y su estudio de impacto ambiental permanecerán expuestos al público durante el plazo establecido, tanto en las oficinas de la CHS en Murcia como a través de su página web. Durante este periodo, las personas físicas o jurídicas interesadas podrán presentar las alegaciones y observaciones que estimen oportunas.

Se trata de la primera fase de un proyecto de mayor envergadura. En la zona litoral se pretende derivar el agua que llegue de Lo Romero hasta el mar sin que afecte a El Mojón. Este último proyecto solo se ejecutaría tras la construcción de la Fase I y su presupuesto se eleva a otros 20 millones. Este miércoles la consulta pública no estaba todavía disponible en la web de la CHS porque todavía debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.