Vecinos y ecologistas cuestionan que el Consorcio impulse la macroplanta de basuras de Torremendo sin implantar la separación en origen obligatoria por ley en los 27 municipios

La comarca de la Vega Baja mantiene un modelo "lineal" y obsoleto de gestión de residuos, carente de planes locales obligatorios y dependiente del transporte y vertido de los residuos a larga distancia, mientras el Consorcio Vega Baja Sostenible -entidad responsable de la gestión de residuos comarcales-, impulsa una macroplanta de TMB (Tratamiento Mecánico-Biológico) en Torremendo (Orihuela) sin haber obligado a los 27 municipios que la forman a poner en marcha previamente la separación en origen. Es lo que advierte un informe que analiza la gestión de residuos en la Vega Baja y sus alternativas, firmado por cinco colectivos ecologistas y vecinales de la Vega Baja: la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas, Asociación de Amigos de Sierra Escalona, Asociación de Vecinos de Torremendo, Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y Ecologistas en Acción del País Valenciano.

Subvención irregular

El documento denuncia que este enfoque prioriza la infraestructura centralizada sobre las políticas municipales de reciclaje y compostaje, beneficiando, a su juicio, a la adjudicataria de la concesión pero encareciendo el servicio a medio plazo y consolidando el incumplimiento de los objetivos europeos. Asimismo, señala una irregularidad en la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Alicante de abril de 2026, que al asumir parte del coste real del transporte vulneraría la Ley estatal 7/2022 y desincentivaría la gestión de proximidad. La ley penaliza a los municipios que más generan y las ayudas de la Diputación sufragan precisamente esos sobrecostes y compensan el incumplimiento.

Frente a este modelo, las entidades contrastan la situación con la del consorcio valenciano COR V-5, del entorno geográfico de Ayora, en la provincia de Valencia, como referente de tratamiento local y compostaje. El documento insiste en que la transición hacia una economía circular no es opcional, exige el cumplimiento de los plazos legales de recogida selectiva y reclama que la inversión se destine a educación ambiental, incentivos, ecoparques y plantas de compostaje antes que a macroinstalaciones de tratamiento mixto.

Planes locales

La inmensa mayoría de los ayuntamientos de la comarca carecen de planes locales de gestión de residuos, instrumentos obligatorios desde 2019 según el artículo 14 del Decreto 55/2019 de la Comunitat Valenciana. El modelo vigente es lineal: recogida masiva en contenedor gris donde también acaba la fracción orgánica que podría reciclarse, traslado a la planta de transferencia de Dolores y envío a instalaciones de tratamiento y vertido situadas a cientos de kilómetros en la provincia de Alicante, la Región de Murcia, la provincia de Valencia, Almería y Cuenca. Los ejemplos más llamativos de ese incumplimiento son Torrevieja y Orihuela. En el primero la recogida selectiva con el quinto contenedor figuraba como prioridad del pliego de condiciones del nuevo servicio que comenzó a rodar en junio de 2022. Casi cuatro años después el contenedor marrón no se ha desplegado. El servicio le cuesta al Ayuntamiento de Torrevieja 25 millones de euros anuales.

Costes inasumibles

Los costes resultan inasumibles y la mayor parte de los residuos acaba en vertedero, gravados con el impuesto específico: más gasto para los municipios por cada tonelada eterrada sin reciclaje. El plan de biorresiduos aprobado por el Consorcio en 2023, que dividía la comarca en tres subzonas para plantas de materia orgánica, no se ha ejecutado. Aunque el informe vecinal no lo cita las movilizaciones vecinales en contra de estas plantas han tenido mucho que ver con el retraso. Las manifestaciones tumbaron el primer proyecto de planta de biorresiduos en Los Montesinos, y Rojales también descartó ser la alternativa.

De los 12 ecoparques proyectados, solo operan dos unidades móviles. En este escenario se proyecta la planta TMB de Orihuela en Torremendo, dentro del ámbito del PORN de Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor, ubicación que las entidades firmantes rechazan explícitamente.

La TMB

El documento cuestiona la decisión de implantar la macroplanta TMB sin haber desarrollado previamente las políticas municipales de separación. Para los firmantes este planteamiento pretende aliviar ñas urgencias financieras municipales en beneficio de la concesionaria (UTE Prezero y Cívica), pero encarecería el servicio a medio plazo y consolidaría el incumplimiento de los objetivos de convergencia medioambiental europea.

Los datos del Proyecto de Gestión de la Fase I del Plan Zonal prevén un aumento progresivo de los aportes de basura mezclada: de 121.524 toneladas anuales en 2023 a 157.603 en 2047. Para los vecinos y ecologistas la inversión prioritaria debe destinarse a información ciudadana, monitores ambientales, incentivos económicos para la separación, red de ecoparques y plantas de compostaje. Bajo esta lógica, la planta TMB requeriría redimensionamiento y podría resultar innecesaria si se avanza hacia el objetivo de Residuo Cero.

Estimación de generación de residuos de la Vega Baja 2026 Estimación de generación de residuos de la Vega Baja 2026 Por transferencia Destino Toneladas A4-ALICANTE (Fontcalent) 43.360,00 MURCIA (Cañada Hermosa) 38.000,00 A3-VILLENA 29.250,00 A2-XIXONA 26.900,00 ALBOX (Almería) 20.000,00 V2-EMTRE (Manises y Quart de Poblet, València) 5.000,00 ALMOACID MARQUESADO (Cuenca) 4.800,00 V4-GUADASSUAR (Ribera Alta, València) 4.000,00 TOTAL 171.310,00 Desvíos en directo Destino Toneladas UTE ELCHE 16.000,00 UTE ALICANTE (Fontcalent) 10.840,00 MURCIA 6.000,00 PIEDRA NEGRA (Xixona) 100,00 TOTAL 32.940,00 TOTAL GENERAL 204.250,00

Gestión

El proyecto de Orihuela se describe como un macrocomplejo de gestión de residuos para dar servicio a toda la comarca. Incluiría una planta TMB, otra para tratamiento de voluminosos, dos plantas de compostaje (para residuos orgánicos separados y para podas), una línea para producción de bioestabilizado, una planta para fabricación de CSR (combustible sólido recuperado para valorización energética) y, en el futuro, una planta adicional de valorización energética. Es lo que aparece en el plan de gestión actual. El Consorcio asegura que en el proyecto final desaparecerá la valorización energética: la incineración y recuerda que esta planta, que rechaza la mayoría de vecinos de Torremendo, se realizaría sin vertedero.

El 1 de abril de 2026, la Diputación de Alicante aprobó una convocatoria de subvenciones dotada con 1.029.339 euros para 2026, destinada a sufragar el sobrecoste de la recogida y transporte de residuos a instalaciones fuera del plan zonal. Los municipios de la Vega Baja pueden solicitar hasta 348.344 euros. Según los firmantes, esta subvención incumple el artículo 11.3 de la Ley 7/2022 estatal, que obliga a que la tasa municipal refleje el coste real del servicio. Al minorar la tasa mediante fondos públicos, se traslada parte del coste real a la ciudadanía y se mantiene viable el transporte a larga distancia, sin incidir en la reducción en origen, la recogida selectiva de orgánica ni el compostaje doméstico y comunitario de proximidad.

Planta de tratamiento de basuras de Guaduassuar (Valencia) / Perales

Ayora y el COR V-5

El texto contrasta el modelo propuesto con el del Consorcio COR V-5 de Valencia, en situación similar, sin planta comarcal de residuos ni vertedero, pero con una trayectoria distinta. Este consorcio cuenta con tres plantas de compostaje en funcionamiento, impulsa la recogida selectiva de orgánica a nivel local y promueve el compostaje. Ayora se cita como referente con una planta local; Zarra estudia una instalación propia y se promueve otra entre Bolbaite y Navarrés. El COR V-5 dispone de 15 ecoparques fijos en funcionamiento, con proyecto de alcanzar 24, y 11 ecoparques móviles. La comparación ilustra la viabilidad del tratamiento de proximidad y la separación en origen frente a la macroinfraestructura centralizada de la Vega Baja.

📊 Concepto 📅 Año/Periodo 📈 Dato 🎯 Reciclaje municipal (Ley 7/2022) 2025 55% mínimo 🎯 Reciclaje municipal (Ley 7/2022) 2030 60% mínimo 🎯 Reciclaje municipal (Ley 7/2022) 2035 65% mínimo ♻️ Recogida separada 2035 50% mínimo 🏭 Planta TMB Torremendo - Residuo mezclado 2023 121.524 t/año 🏭 Planta TMB Torremendo - Residuo mezclado 2047 (previsto) 157.603 t/año ⬆ +29,7% 🏭 Planta TMB - Total aportes 2023 161.051 t/año mezcla + voluminosos + podas 🗑️ Vertido máximo permitido 2025 36% fracción resto ♻️ Ecoparques operativos Actual 2 móviles de 12 planificados

Modelo circular

La gestión exige migrar de un modelo lineal a uno circular, reincorporando materiales al proceso productivo. La legislación europea, estatal y autonómica establece objetivos y plazos de obligado cumplimiento, ampliamente incumplidos en España. La Ley 7/2022 fija calendarios para la recogida separada de biorresiduos, textiles, aceites usados y residuos peligrosos, y establece metas de preparación para la reutilización y reciclado del 55% para 2025, 60% para 2030 y 65% para 2035. El Decreto 55/2019 y la Ley 5/2022 autonómica fijan objetivos de recogida de biorresiduos, reciclado doméstico y límites al vertido. Las directivas europeas 849/2018 a 852/2018 exigen autosuficiencia, proximidad y recogida separada obligatoria. El documento concluye que la herramienta fundamental es la recogida selectiva, complementada con planes locales, monitores, incentivos, ecoparques y plantas específicas. La resolución del problema requiere pedagogía, transparencia y un proceso democrático con participación ciudadana.