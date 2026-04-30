Antifraude investiga la permuta del Palacio Sorzano de Tejada por el Molino de la Ciudad impulsada por Ciudadanos Orihuela en el anterior mandato

La Agencia Valenciana Antifraude inició el pasado mes de marzo una investigación formal contra el Ayuntamiento de Orihuela por presuntas irregularidades en del Palacio Sorzano de Tejada de la Fundación Pedrera y el Molino de la Ciudad al considerar que existen indicios razonables de que la administración local iba a aceptar el acuerdo con una tasación realizada por una empresa vinculada a la propia fundación, sin realizar una valoración independiente que garantizara el interés público. El expediente fue impulsado por el entonces concejal de Urbanismo, José Aix, en el último tramo del anterior gobierno municipal, donde la formación gobernaba en coalición con el PSOE. El Consistorio es propietario de un 72 % del Palacio Sorzano de Tejada y la Fundación del 27 % restante.

Acuerdo

El acuerdo proponía que el Ayuntamiento recibiera toda la propiedad del Molino de la Ciudad, un edificio espectacular junto a la ribera del Segura pero que requiere una inversión con una intervención integral para que se mantenga en pie y sobre el que recaía, en esos momentos, un expediente de obligación de conservación por ruina para que sus titulares, la Fundación Pedrera, actuaran porque es un edificio protegido A cambio el Ayuntamiento entregaría ese 72 % a la Fundación Pedrera, cuya voluntad era convertir ese espacio en un museo de proyección internacional.

La valoración en la tasación encargada para llegar a la permuta valoraba el emblemático edificio del siglo XVIII en pleno casco histórico de 1.602 metros cuadrados distribuidos en cuatro alturas y que actualmente alberga un museo sin actividad ascendía a casi 1,2 millones de euros, solo para la parte de la propiedad que es municipal. Y cuantificaba en casi 900.000 euros el valor del antiguo molino harinero, de 3.300 metros cuadrados (incluyendo varias edificaciones, un salto de agua, terrenos y caminos accesorios), a lo que la fundación añadiría 300.000 euros más para igualar el valor de 1,2 millones de la parte municipal del palacio. La supuesta irregularidad se centraría en el precio de valoración para el Molino de la Ciudad, dado su estado de conservación.

La resolución de Antifraude, firmada en marzo pasado por el director de la Agencia, pone de manifiesto que el expediente carece del informe de valoración de la mercantil Taxo —vinculada supuestamente a la Fundación Pedrera—, a pesar de que el arquitecto municipal lo citó como base de su informe favorable, y que no consta que este técnico realizara visita alguna a los inmuebles objeto del intercambio para comprobar in situ sus características.

El museo "fantasma" del Palacio Sorzano de Tejada de Orihuela / Tony Sevilla

Alerta

Los hechos que motivan la investigación se remontan a una alerta presentada a través del buzón de denuncias de esta agencia, que puso en conocimiento del organismo esa permuta entre el Palacio de Sorzano de Tejada y el Molino de la Ciudad. Según se desprende de la documentación analizada, la operación se inició tras un ofrecimiento directo de la fundación a la Alcaldía, en aquel momento ejercida por Carolina Gracia (PSOE), sin que mediara una valoración "contradictoria" que asegurara la equidad de la permuta, según el informe de Antifraude.

En el pleno municipal de abril de 2023, el Partido Popular, en aquel momento en la oposición, ya denunció públicamente que el Ayuntamiento no había contratado su propia tasación, sino que había hecho suya la realizada por la empresa vinculada a la entidad beneficiaria, una circunstancia que la resolución de la Agencia considera "susceptible de generar un conflicto de interés que compromete la objetividad de la valoración". Además, el municipio cambió en el pleno de abril de 2023, con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos el uso el inmueble del Palacio, -de demanial a patrimonial- para facilitar la permuta, en un aspecto polémico del acuerdo, que sin embargo, Antifraude no cita en su informe inicial.

La investigación, encomendada al Área de Evaluación, Comprobación e Inspección, determinará si estos indicios son constitutivos de fraude, corrupción o irregularidades administrativas, y si existen responsabilidades que depurar, aunque la operación, en los términos que planteó el área de Urbanismo dirigida entonces por Aix, no llegó a consumarse porque en junio de 2023 hubo cambio de gobierno y el PP, en coalición con Vox, obtuvo la alcaldía. El actual equipo de gobierno no renuncia al acuerdo porque quiere garantizar la recuperación patrimonial del espectacular Molino. Pero ya no será con esas condiciones.

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Molino de la Ciudad, junto a la ribera del Segura, aguas arriba del casco urbano de Orihuela / Tony Sevilla

La investigación sigue adelante

Mientras tanto, la Agencia ha requerido al Ayuntamiento oriolano la remisión de los expedientes completos de la permuta, certificados por el secretario municipal, así como información sobre la relación entre la empresa tasadora y la Fundación La Pedrera, con el objetivo de verificar si la mercantil fue contratada directamente por el Ayuntamiento o si, por el contrario, el Consistorio se limitó a validar una valoración ajena sin ejercer el debido control sobre el patrimonio público. La resolución advierte de la confidencialidad de las actuaciones y difiere la comunicación al denunciante para no comprometer el buen fin de la investigación.