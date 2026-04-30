La Generalitat da luz verde a seis modificaciones del PGOU de Orihuela en parcelas dotacionales

La Conselleria de Medio Ambiente ha dado luz verde a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Orihuela -que fue aprobado en 1994 sin ser evaluado ambientalmente- con la que el Ayuntamiento pretende cambiar la ordenación de seis parcelas calificadas como dotacionales públicas en suelo urbano y no urbanizable, aunque no implica recalificar a un uso privado y lucrativo, pero sí condiciona proyectos tan demandados como el depósito de agua en el litoral o los consultorios médicos en pedanías.

En concreto, los terrenos se ubican en la Costa y en las pedanías de La Murada, Molins, carretera de Hurchillo, Correntías y Virgen del Camino. La Dirección General de Urbanismo ha emitido un informe ambiental favorable por considerar que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. Si bien condiciona la aprobación a una serie de condicionantes.

En la zona costera, se trata del solar para el depósito de agua potable, una infraestructura para duplicar el suministro que está en licitación. El propio documento indica que "obedece a la necesidad de disponer a corto y medio plazo de nuevos depósitos para mitigar los eventuales cortes en el abastecimiento". Se plantean dos posibles ubicaciones, aunque se desecha la ampliación de la parcela dotacional actual -de unos 1.600 metros cuadrados- y se opta por una nueva, de 3.477, que se tendría que expropiar.

Impacto ambiental El informe de conselleria hace varias consideraciones sobre la parcela para construir el depósito de agua potable en el litoral, que afectaría a la Vereda de la Sierra de Escalona, por lo que recomienda que se priorice el paso de ganado y personas frente a los usos compatibles y complementarios de estas vías con actuaciones que promuevan la movilidad ciclo peatonal y la reducción de la velocidad máxima de circulación de los vehículos y su señalización. Además, indica que se deberá mantener la cobertura vegetal en la superficie de la parcela no ocupada por la infraestructura como medida de protección y conservación del suelo y evitar que se altere la permeabilidad y los flujos superficiales de agua. También se tendrá que hacer un seguimiento de especies de flora protegidas -Helianthemum caput felis, Erophaca boetica, Ephorbia boetica, Pimpinella vilosa y Rumex resus y del gasterópdo Tudorella mauretanica- con una prospección previa a la aprobación del plan y los resultados deberán ser comunicados a la Dirección General de Medio Natural. En el caso de encontrar ejemplares, se podrá valorar su integración en la zona verde o su traslocación a otros ambientes naturales controlados donde quede garantizada su supervivencia. Asimismo, se deberá asegurar que no haya nidos de la especie avión zapador (Riparia riparia). Asimismo, dada la proximidad del suelo dotacional al Paisaje Protegido de la Sierra de Escalona y al futuro Parque Natural, se tendrán que proponer medidas necesarias para mitigar el impacto.

La parcela de La Murada, de titularidad pública y con una superficie de 997 metros cuadrados, está calificada como equipamiento docente, y lo que se pretende es la demolición del edificio educativo existente para ser destinado a centro cívico. La modificación consiste en recalificar el uso educativo-cultural al de sanitario-asistencial.

En cuanto al terreno en Molins, con una superficie de 5.256 metros cuadrados, pasaría de suelo no urbanizable a urbano, manteniendo la calificación de dotacional deportivo para ampliar las instalaciones deportivas que hay, con la inclusión de un campo de fútbol, una pista de fútbol sala y vestuarios, lo que -advierte el informe de conselleria- provocaría "un incremento de la vulnerabilidad dado que supondría mayor afluencia de personas, aumentando el riesgo ya existente" en cuanto que está afectado por peligrosidad de inundación de nivel 2, según el Patricova.

Así, la conselleria concluye que se debe "eliminar la parcela dotacional deportiva por presentar riesgo de inundación o proponer otra ubicación con menor peligrosidad".

Consultorios médicos

En el caso de la parcela en la carretera de Hurchillo, de 2.075 metros cuadrados, se sitúa una edificación que el Ayuntamiento quiere destinar a uso asistencial, modificando la actual calificación de la parcela dotacional deportivo a uso asistencial. También se prevé su expropiación, ya que es de titularidad privada, y deberá realizarse una prospección previa antes de ejecutar el proyecto de modificación de las instalaciones para verificar la ausencia de ejemplares de la especie protegida de flora Madreselva africana, indica el informe.

Además, está afectada por peligrosidad de inundación de nivel 4, y el cambio de uso supone "un aumento de vulnerabilidad mayor del que se viene ofreciendo", sostiene el informe, por lo que el Ayuntamiento tendrá que establecer las condiciones de adecuación de las futuras edificaciones.

Con una superficie de 1.555 metros cuadrados y también privada -se contempla su expropiación-, la modificación en el terreno en la pedanía de Correntías consiste en regularizar el uso actual de equipamiento sanitario, ya que hay un consultorio médico en situación precaria con el uso dotacional de centro social.

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Sobre la parcela objeto de cambio en Virgen del Camino, de 324 metros cuadrados, se sitúa una edificación destinada a escuela y consultorio médico, siendo necesaria la reedificación del edificio educativo existente para ser destinado a centro social y consultorio médico.