Muere un hombre atropellado por un camión en la A-7 en Orihuela

Un hombre ha muerto en la madrugada de este jueves tras ser atropellado por un camión en la A-7 en el término municipal de Orihuela.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que a las 3.30 horas ha recibido un aviso por atropello en el kilómetro 545 de la Autovía del Mediterráneo en sentido Alicante.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, pero el equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de un varón, cuya edad se desconoce.

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Tampoco han trascendido las causas ni circunstancias del accidente.