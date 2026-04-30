El PSOE de Torrevieja anima al alcalde Dolón a explicar a los 80.000 regantes del Sindicato Central su rechazo a la producción de agua de la desaladora

El PSOE Torrevieja defendió su abstención en la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General para el sector 29 La Ceñuela argumentando que vincular esta tramitación urbanística a la ampliación del Hospital Universitario responde a una decisión política y no a la única vía técnica disponible, al tiempo que alertó sobre informes desfavorables en materia de sostenibilidad de la construcción de más 1.300 nuevas viviendas turísticas y rechazó la supuesta incompatibilidad entre la infraestructura sanitaria y la instalación de una desaladora.

En esta ocasión, y no es lo habitual, el PP difundió una respuesta en la que reprochó al PSOE "una falta de criterio y coherencia" por no fijar una posición clara durante el pleno ni ofrecer explicaciones "contundentes a la ciudadanía", e insistió en que la modificación del sector 29 cumple "un compromiso histórico de más de dos décadas" para reservar una parcela de 11.500 metros cuadrados destinada a la ampliación hospitalaria y aseguró que la indefinición socialista sobre el modelo de desarrollo pone en riesgo la prioridad de la salud frente a otros intereses.

Así, la portavoz socialista, Bárbara Soler, compareció en rueda de prensa para "contextualizar" la abstención del PSOE en la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General para el desarrollo del sector 29 La Ceñuela, un ámbito que prevé la llegada "de miles de nuevos residentes". Según subrayó el alcalde Eduardo Dolón, trató de vincular esta posición con una supuesta falta de apoyo a la ampliación del hospital, “como si de eso fuera la votación”, algo que la portavoz rechaza "de plano".

La desaladora no pone en peligro esta ampliación

Soler criticó lo que considera “la mentira más grave” en el debate actual: la supuesta contraposición entre la ampliación del hospital y la instalación de una desaladora. “Se está generando confrontación entre dos infraestructuras necesarias y perfectamente compatibles”, afirmó, para aclarar que la ubicación de una desaladora responderá a criterios técnicos y no a decisiones arbitrarias del Gobierno, y todavía no se ha decidido dónde se situará. En esta línea, ha calificó de “ridículo” la reivindicación del alcalde “salud, no salmuera”.

Salmuera

“Un alcalde responsable no crearía alarma con una mentira: la legislación europea y española establecen controles estrictos sobre la gestión de la salmuera y las desaladoras son parte de los planes nacionales de resiliencia hídrica en todos los países mediterráneos. Me pregunto si esto se lo dice también el señor Dolón a los representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo- Segura”, a los que respaldó con su presencia el pasado lunes en un acto en contra del recorte del trasvase.

Siempre a cuenta del urbanismo

Soler ha recordado que el origen de esta actuación se remonta a más de 20 años atrás, cuando la cesión de los terrenos donde hoy se ubica el hospital fue fruto de una contraprestación vinculada a una futura recalificación de suelo no urbanizable. “No era la única vía ni la predominante. Fue una decisión política”, afirmó, subrayó, para recordar que existen otros mecanismos habituales para implantar infraestructuras sanitarias públicas, como el uso de suelos dotacionales o la expropiación por interés público.

Desfavorable, pero ahora, no vinculante

“Este plan no era la única opción para tener un hospital”, sino que se optó por supeditar una infraestructura sanitaria a una operación urbanística privada. Además, advirtió de la existencia de informes técnicos desfavorables, concretamente del Servicio de Planificación Territorial, que concluyen que el suelo residencial existente ya supera los límites de crecimiento sostenible. “La traducción es clara: el crecimiento de Torrevieja es insostenible en estos términos. Y no es una opinión política”, ha señalado.

Modelo urbanístico

Aunque un informe posterior indica que estos dictámenes ya no son vinculantes tras un cambio normativo, la portavoz socialista recalcó que “eso no los convierte en irrelevantes”, manteniendo su advertencia sobre un modelo urbanístico que incumple criterios de sostenibilidad.

Soler indicó que el plan previsiblemente saldrá adelante porque la administración está vinculada por sus propios actos: “Recibimos nuestra parte del trato con la construcción del hospital y ahora tendremos que cumplir. De lo contrario podrían derivarse problemas de muy distinta índole”. No obstante, defendió la abstención socialista en la aprobación inicial como una posición responsable ante las dudas técnicas existentes.

Hospital de Torrevieja. En primer término los terrenos ahora agrícolas en los que se ampliría. / Tony Sevilla

La cesión de suelo dotacional es una obligación del promotor

En materia de dotaciones, la portavoz recordó que, “aunque el señor Dolón quiera hablar de las bondades de un plan que nos traerá zonas verdes y parcelas para colegios” las cesiones de suelo para servicios públicos “no son un favor de los promotores, sino una obligación legal”, incluyendo zonas verdes, viales o suelos dotacionales para usos educativos, sanitarios o sociales, así como vivienda protegida.

Boicot al hospital

La portavoz socialista también criticó que el alcalde, en calidad de diputado autonómico, “boicoteara con los suyos” la ampliación del hospital de Torrevieja durante más de tres años.

“No habría lugar a discusión sobre la desaladora si hubieran empezado la ampliación en 2023 con los 11 millones que dejó el Botànic en esa partida del presupuesto. Ejecutaron cero euros y al año siguiente solo dejaron 1 y medio, del que ejecutaron cero. Y en 2025 presentaron unos presupuestos con 0 euros para la ampliación. El PSPV-PSOE pidió financiación para la ampliación en ese presupuesto y el señor Dolón voto en contra, y ahora quiere abanderarla”.

En este sentido, Soler ha manifestado que tanto el conseller como el alcalde han hablado de que se han cedido terrenos para la ampliación, lo que considera “absolutamente falso”. “Podrán cederlos cuando dispongamos de ellos, pero ahora mismo no hay ni cesión, ni cronograma, ni proyecto ni financiación. No hay nada más que un titular”.

Insuficiente

Además, advirtió de que, a su juicio, la ampliación planteada podría resultar insuficiente ante las previsiones de crecimiento poblacional, proponiendo, también, soluciones más ambiciosas como nuevos centros de especialidades o refuerzos en urgencias en otros municipios del área de salud.

“Al señor Dolón le preocupa una desaladora que viene a abastecer de agua al zona pero no un nuevo desarrollo urbanístico con informes desfavorables que alertan del crecimiento insostenible de la ciudad”, según Bárbara Soler

En palabras del concejal socialista Jose Antonio Bonilla, la edificabilidad de la parcela donde se ubica el Hospital está agotada. Con la cesión de la nueva parcela de 11.400 m² se unifican ambas parcelas obteniéndose unos 7.400 m² construibles, claramente insuficientes para cubrir las necesidades de la población del área 22.

Soler considera que la decadencia de la calidad asistencial en materia sanitaria no se debe a una falta de planificación sino a una intención decidida del PP, señalando que gran parte del gasto sanitario se debe a derivaciones a centros privados en lugar de dotar de medios a la sanidad pública. Afirmó que “estamos ante un modelo, el modelo PP: un modelo urbanístico que vincula lo público a intereses privado y un modelo sanitario que debilita lo público para reforzar lo privado. Y frente a eso, el partido socialista seguirá defendiendo la sanidad pública y explicando a los ciudadanos el porqué de sus posicionamientos”.

Dolón

Por su parte, el equipo de gobierno del PP respondió a los socialistas mostrando su “profunda preocupación” por la que consideran como "falta de criterio, coherencia y conocimiento" demostrado por la portavoz socialista en relación con la modificación urbanística del Sector 29, una actuación "clave para el futuro de nuestra ciudad". El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, considera especialmente significativo que la portavoz del PSOE "no interviniera durante el pleno para fijar una posición clara, evidenciando un claro desconocimiento del expediente que quedó patente durante el debate". Para el grupo socialista ha necesitado "varios días para tratar de justificar su abstención", sin haber sido capaz aún de ofrecer una explicación clara a la ciudadanía desde el pasado lunes.

Dolón, sin mencionar que el objetivo principal de la tramitación es el visto bueno a 1.300 viviendas, aseguró que la modificación del Sector 29 responde a un compromiso adquirido hace más de 20 años y permite avanzar en la dotación de infraestructuras esenciales para la ciudad, entre ellas la ampliación del hospital mediante la reserva de una parcela sanitaria de 11.500 metros cuadrados, por lo que se considera “especialmente grave” que el PSOE cuestione aspectos técnicos "ya resueltos en el expediente", lo que afirma, pone en evidencia “una preocupante falta de conocimiento en un asunto que debería dominar quien aspira a ser alternativa de gobierno”.

Desglose de las previsiones del Sector 29 La Ceñuela / Elaboración propia/ IA

El fondo

Para el PP el debate de fondo es claro: garantizar la ampliación del Hospital de Torrevieja o permitir la implantación de una nueva desaladora en esos terrenos. “El PSOE sigue sin decir claramente qué quiere para Torrevieja. No se puede estar en la indefinición permanente ni en el ‘todo vale’ según convenga políticamente”, En este sentido, el alcalde ya advirtió en el pleno que la ubicación de una segunda desaladora junto al hospital comprometería su ampliación futura, una decisión que responde a criterios “totalmente políticos” impulsados desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

El equipo de Gobierno se ha recordado que el Ayuntamiento está obligado a cumplir sus compromisos y culminar la tramitación del sector, especialmente tras años de retrasos derivados de decisiones políticas anteriores que llegaron a judicializar el proceso. Por ello, le exige al PSOE que abandone la ambigüedad y la demagogia y actúe con responsabilidad. "Torrevieja necesita una oposición que esté a la altura, que se informe y que tenga un criterio claro. ¿Qué es lo que quiere el PSOE de Torrevieja, salmuera o salud? Yo elijo salud para los torrevejenses. Usted y su jefe, Pedro Sánchez, han elegido salmuera", aseguró.

Más que salmuera

La desaladora de Torrevieja produce 84 hectómetros cúbicos anuales de agua. Desde 2014 toda la generación de caudales se ha destinado al riego agrícola, principalmente de la Región de Murcia, y en menor medida, la Vega Baja y Elche, salvo un periodo de sequía grave en las cuencas del Tajo y el Segura en el año 2016-2017 donde garantizó la prioridad del abastecimiento urbano: entre ellos el de la ciudad de Torrevieja.

Más de cuarenta comunidades de regantes de Alicante, Murcia y Almería cuentan con concesiones de esa agua. La ampliación del caudal de agua desalada en 20 hectómetros anuales, tras una inversión del Ministerio para la Transición Ecológica de cien millones de euros, estará en marcha a producirse desde octubre. Las peticiones de volumen de este agua multiplican por seis la oferta de esa ampliación. Otros 20 hectómetros más hasta los 140 que tendrá de nueva capacidad se reservan para garantizar el agua del grifo a las ciudades de la Vega Baja, la principal, Torrevieja.

Dos cosas por separado

Los terrenos donde se asegura que se pretende ampliar el Hospital, al margen de que esa actuación sanitaria o la propia desaladora se realicen, no pueden ser empleados en ningún caso por el Estado para construir una planta desaladora porque forman parte de un plan urbanístico en tramitación desde hace más de 20 años y la administración central asumiría una responsabilidad patrimonial multimillonaria. La actual desaladora y esos suelos están separados por más de 200 metros. Desde el punto de vista técnico es probable que en esa franja de 200 metros, en las que además se sitúa zona verde del sector 29, tampoco quepa la desaladora pero desde el punto de vista legal, nunca se plantearía empleando los previstos para la ampliación del hospital.

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El equipo de gobierno señala en este aspecto que el Gobierno ha "hecho cosas peores" a la hora de asumir suelos para ese tipo de dotaciones como construir la actual desaladora dentro del ámbito de amotiguación de impactos del parque natural -también lo está el hospital-. La desaladora fue impulsada y construida bajo gobiernos socialistas y puesta en marcha en 2014 con el PP en la Administración central hasta 2018, pese a haber presentado, antes, un recurso en contra de su construcción ante el Constitucional.