Torrevieja solo podrá contar este verano con el aparcamiento disuasorio del Acequión de los cuatro proyectados

Los aparcamientos disuasorios para intentar diluir el miedo del turismo residencial a acercarse al centro de Torrevieja en plena temporada alta no estarán listos este verano, que salvo imprevistos, será histórico en la ocupación turístico en la ciudad. Solo se va a abordar la adecuación provisional de un solar municipal que ya funciona de forma irregular para ese uso entre el colegio Acequión y la variante de la nacional 332 y que cuenta con 14.000 metros cuadrados.

La única diferencia entre el espacio que se puede emplear ahora para aparcar y el que estará habilitado este verano es que contará con mejores condiciones para la circulación de vehículos y que posiblemente en las inmediaciones haya una parada del nuevo servicio de bus que ejerza de lanzadera hasta la zona portuaria, si los visitantes quieren ahorrarse el paseo a pie. De momento, seguirá siendo gratuito.

Decenas de vehículos emplean la parcela municipal como aparcamiento, también en temporada baja / D. Pamies

Cuatro alternativas de seis

El concejal delegado de Tráfico, Federico Alarcón, explicó en rueda de prensa de junta de gobierno que la empresa a la que se encargó la redacción del proyecto de aparcamientos disuasorios en seis parcelas municipales ya lo ha entregado. El Ayuntamiento estima que la actuación se centrará en cuatro de esos terrenos. Casi todos adyacentes a la CV-95 y N-332: el más importante el aparcamiento del parque Antonio Soria que supera los 80.000 metros cuadrados que se emplea para instalar el mercadillo semanal de los viernes y la realización de grandes conciertos, entre otros usos.

El que se adecúa este verano será gratuito, pero la intención del Ayuntamiento es adjudicar su gestión. La idea es que el municipio afronte el coste y ejecución de las obras de adaptación como aparcamiento y que una empresa los gestione. Será a cambio de un precio simbólico, un euro al día, puso como ejemplo Alarcón, para señalar que no tendrá nada que ver con la red de aparcamientos del centro, con tasas comerciales convencionales.

Zona azul y concesión en conjunto

Además, ahora se va a plantear un concurso conjunto para adjudicar la gestión de la zona azul, que regulará el aparcamiento en amplias zonas del centro, y las playas y en el que la empresa ofertante también se haga cargo de estos aparcamientos. Durante años, distintos grupos de la oposición al equipo del gobierno del PP han puesto sobre la mesa la necesidad de habilitar este tipo de aparcamientos.

En otras ciudades cercanas, con muchos menos problemas en este sentido, los han habilitado en espacios municipales, pero también parcelas particulares a cambio de bonificación en el IBI, como es el caso de Orihuela y Pilar de la Horadada.

El problema de masificación y saturación en el centro de Torrevieja, arrastrado durante años, se intensificó tras la pandemia. De forma que muchos visitantes se lo piensan dos veces antes de aventurarse en coche particular al centro de la ciudad al caer la tarde cualquier día de verano.

Pero este verano el Ayuntamiento se la juega porque se pone en marcha el nuevo centro de ocio del puerto, donde ha abierto un aparcamiento subterráneo, y reurbanización del espacio portuario -con la adecuación de los fluidos de tráfico como una de las asignaturas pendientes-.

Recreación del aparcamiento con mejoras como gravín de pavimento y accesos junto a las aceras / INFORMACIÓN

El Acequión

El futuro aparcamiento disuasorio situado junto a la carretera N-332 tendrá capacidad para 255 vehículos. Según el equipo de gobierno del PP "mediante estas actuaciones se cumple con el compromiso de habilitar un espacio amplio y funcional, destinado a uso de aparcamiento, mejorando la accesibilidad y ordenación del tráfico en la zona".

Las obras previstas consistirán en la limpieza y desbroce integral de la parcela -hay incluso acumulación de inertes y vertidos junto al talud de la carretera-, eliminando la vegetación actual. Después se procederá a la compactación del terreno, riego de imprimación y un gravín de acabado final, generando así "una superficie continua, resistente y apta para el estacionamiento de vehículos". Junto a este aparcamiento se encuentra otra parcela municipal comprendida entre la avenida de la Estación, el canal salinero, la avenida Urbano Arregui y la nacional-332 que todos los veranos se emplea también de forma irregular como parking.

Las mejoras

El Ayuntamiento de Torrevieja señala que se está elaborando un futuro proyecto de mejora que introduce elementos de vegetación que contribuyan a la integración paisajística y a la mejora ambiental del entorno, además de aplicación de soluciones específicas en el pavimento para favorecer la correcta evacuación y gestión de aguas pluviales. Igualmente, se contempla la incorporación de sistemas de iluminación LED, instalación de cajeros automáticos y otros elementos de servicio, así como la implantación de un sistema de control de acceso. Todos estos elementos son comunes al resto de las parcelas en las que se estudia la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios -cuando se adjudique- y tendrán un coste estimado de 600.000 euros.

Expropiación millonaria

Aunque es algo que al equipo de gobierno le cuesta admitir este aparcamiento ya se emplea masivamente desde hace muchos años para ese mismo uso de estacionamiento de forma irregular y que está completo durante la mayor parte de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Se trata de una parcela municipal que nunca se ha vallado. No se empleó para ampliar el colegio Acequión por su cercanía a la carretera, trazada en este punto sobre un terraplén. Es un terreno que el Ayuntamiento tuvo que expropiar a la familia propietaria por un importe millonario: 14 millones de euros.

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Aunque era un suelo privado, figuraba en el Plan General para uso dotacional. Entre la fecha de aprobación del PGOU en 1986 y 2010 el Ayuntamiento no actuó para abonar esa expropiación. Los propietarios fueron al juzgado y lograron ese justiprecio. En ese momento se aseguró que se construiría una zona verde. De hecho, llegó a estar planificada durante el segundo mandato de Eduardo Dolón (20019- 2023). Finalmente será un aparcamiento.