La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de Castilla-La Mancha contra el Gobierno que reclama aprobar las reglas de explotación para recortar el trasvase

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció este viernes que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo regional presentó por la "inacción" del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a la hora de aprobar la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Esa actualización se deriva de la aprobación en enero de 2023 del plan de cuenca vigente y dispone el recorte del trasvase en un 50 % sobre los caudales de uso agrícola que se trasvasan ahora a Alicante, Murcia y Almería con destino a 62 comunidades de regantes que agrupan a 80.000 regantes y que llevan años advirtiendo de las graves consecuencias económicas y sociales de un recorte de estas características. Mientras que Castilla-La Mancha, como cuenca emisora, defiende lo que considera su derecho a limitar los volúmenes de agua que se envían.

A la mitad

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, el presidente socialista castellanomanchego aseguró que la admisión a trámite de este recurso, que el Gobierno regional presentó porque a su entender es "absolutamente inadmisible" que el Ejecutivo central no haya modificado ya las normas de explotación del trasvase a pesar de que los planes hidrológicos en vigor "obligan" a ello, cuando el actual ciclo del plan se agota en 2027. El borrador de ese documento señala unos umbrales por cada nivel de reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía que dejaría en 100 hectómetros cúbicos anuales el agua para riego agrícola del sureste frente a los aproximadamente algo más de 200 anuales que han recibido en los últimos 47 años.

García-Page también recordó, en declaraciones recogidas por Efe, que, en varias sentencias, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado a favor de la postura de Castilla-La Mancha y lamentó que "a pesar de todo eso", el Gobierno central no ha modificado las normas del trasvase.

Canal del postravase Tajo-Segura en La Murada (Orihuela), en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Tribunal Supremo

En concreto, la Junta reclama al Gobierno de España que adapte las reglas del trasvase a lo dispuesto por varias sentencias del Tribunal Supremo, que señalan a que las actuales no respetan los caudales ecológicos del río Tajo. El propio plan recoge el aumento anual de esos caudales ecológicos hasta 2027 y que se ha ido adoptando desde 2025. Pero ese aumento no se ha trasladado a las reglas de explotación que deben adaptarse a esa modificación -de 6 metros cúbicos por segundo a 8,6 en 2027 en el río Tajo a su paso por Aranjuez- al funcionamiento ordinario de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que son los reservorios que alimentan ese aumento, y sus consecuencias en la gestión ordinaria del trasvase, mes a mes, expresada en menos volumen trasvasable al sureste.

El Gobierno, por su parte, ha señalado en las últimas semanas, en palabras del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los recursos de las cuencas receptoras contra ese aumento de los caudales ecológicos. Están por fallar los recursos del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura y el presentado por la Comunidad de Regantes de Cartagena. El Supremo desestimó los recursos de la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, la Región de Murcia y, hace solo unas semanas, aunque se dio a conocer el pasado viernes, el de la Diputación de Alicante.

FORMALIDAD La admisión a trámite no deja de ser un paso más del procedimiento que indica que la demanda cumple los requisitos formales y la Audiencia es competente para juzgar la actuación de la Administración central e inicia el procedimiento para solicitar el expediente administrativo a la Administración y abordar el fondo del asunto. Es poco habitual que un recurso de estas características se inadmita porque depende casi exclusivamente del cumplimiento de unos criterios jurídicos formales pero su admisión sirve al presidente de Castilla- La Mancha para posicionarse, de nuevo, sobre este asunto.

"Me da mucha tristeza, me da mucha pena, pero como presidente no me voy a conformar con lamentarlo", argumentó García-Page, que admitió que a lo mejor a algunos "les puede extrañar" que un presidente del PSOE pueda "pleitear con el Gobierno" central, que es también socialista, pero subrayó que el Ejecutivo regional está "para defender los intereses de la tierra".

Embalse de Entrepeñas, en una imagen de archivo / PILAR CORTÉS

Retratarse

"Hay que retratarse y hay que ser sincero, estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté al Gobierno, esté quien esté al frente del Gobierno de España", reiteró el presidente castellanomanchego. La admisión a trámite del recurso llega en una semana en la que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por la Diputación de Alicante contra el plan de cuenca del Tajo vigente y la aplicación de las nuevas reglas de explotación y a la espera de que el Supremo decida este 5 de mayo la del presentado por el SCRATS, a cuya resolución esperaba el Gobierno para cambiar esas reglas.

SCRATS

García-Page recordó que la de SCRATS es la última por conocerse -en realidad resta otro recurso más presentado por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena- y "todas se han pronunciado a favor de Castilla-La Mancha", por lo que ha lamentado la "inactividad del Gobierno", tras "haber ganado en los tribunales".

En este sentido, dijo que esta demanda "duele" porque "el incumplimiento de la palabra que nos han dado a todos, que está en el Boletín Oficial y que a mí personalmente me han dado muchos responsables públicos".

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"La gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país", advirtió García-Page, que dijo que espera que el Gobierno, tras la demanda, "simplemente se vean obligados a cumplir". "Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo los tribunales para que se cumplan".