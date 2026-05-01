Guardamar acumula desde 2023 miles de colchones en un depósito municipal improvisado, según denuncia el PP

La gestión de los colchones como residuos sigue dando quebraderos de cabeza a los municipios de la Vega Baja. Más de 2.500 colchones se acumulan en una parcela municipal en Guardamar improvisada como depósito de residuos voluminosos. La presencia de este almacén al aire libre ha sido descubierta y denunciada públicamente por el Partido Popular guardamarenco.

El equipo de gobierno del PSOE mantiene que el Consorcio comarcal de Residuos Vega Baja prohibió en 2023 la entrega de colchones en la planta de transferencia de Dolores, lo que supone un obstáculo muy importante para gestionar su eliminación.

El PP guardamareneco considera que en la actuación del equipo de gobierno del PSOE en este ámbito se ha dado una "inadmisible falta de transparencia" en una situación, que "según los datos disponibles" lleva años sin aclararse.

Ecoparque

Según los datos recabados por esta formación, se han acumulado colchones procedentes del Ecoparque en una parcela de titularidad municipal "sin que exista constancia de control, tratamiento adecuado ni seguimiento de estos residuos voluminosos". Esta práctica, a juicio de los populares, podría suponer "una grave vulneración de la normativa medioambiental vigente", además de generar un impacto negativo tanto en el entorno natural como en la salud pública, debido al riesgo de contaminación del suelo, "proliferación de plagas y posibles incendios, ya que estos residuos se han degradado hasta convertirse en material insalubre".

Inspección de los camiones de recogida realizada a instancias del PP de Guardamar / INFORMACIÓN

Estos hechos fueron denunciados por el PP a finales del año 2025 al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil. Tras la denuncia y durante este mes de abril "se detectó" la retirada de parte de estos residuos de la parcela municipal sin que "oficialmente figure constancia de que esos trabajos se hayan contratado por parte del Ayuntamiento". En ese momento el PP solicitó la intervención de la Policía Local y del Seprona para que pudieran verificar "lo que estaba ocurriendo, insistiendo en la necesidad de que cualquier actuación en suelo público se realice con todas las garantías legales y con absoluta transparencia".

Investigación

"Con la investigación en curso y siempre según la información disponible" no se ha aclarado públicamente las condiciones en las que se ha producido el almacenamiento de los residuos, el procedimiento seguido para su retirada, las empresas que han intervenido ni el destino final de los materiales retirados.

El PP reitera el compromiso "con la defensa del medio ambiente, la transparencia en la gestión pública y la protección de la salud de los vecinos", y recuerda que la gestión de residuos voluminosos está sujeta a normativa específica que exige control, trazabilidad y tratamiento mediante gestores autorizados, precisamente para evitar riesgos ambientales y sanitarios. Exige al equipo de gobierno que deje de guardar silencio, facilite toda la información y documentación correspondiente y dé explicaciones inmediatas a los vecinos. "Cuando no hay explicaciones, crecen las dudas. Y cuando se trata de gestión pública, las dudas son inaceptables", remarcan desde el Partido Popular, que anuncia que continuará actuando para que se esclarezcan todos los extremos de esta situación.

Explicaciones del alcalde

El alcalde socialista, José Luis Sáez, aseguró por su parte que el Consorcio Vega Baja Sostenible negó en 2023 la entrega de más voluminosos en la planta de transferencia de Dolores. El Consorcio eliminaba este residuo por aproximadamente 70 euros la tonelada. El Ayuntamiento tuvo entonces que adecuar una parcela municipal para ese uso en el camino de La Berná, de unos 50.000 metros cuadrados, que también se emplea para otras necesidades municipales, junto a la depuradora.

Tras la denuncia del PP y la inspección de los agentes del Seprona de la Guardia Civil y la Policía Local a instancias del PP se han retirado en torno a 2.000 en una empresa de Elche especializada.

Esa eliminación ha costado 38.000 euros a las arcas municipales y no incluye el gasto de transporte. Otros 300 colchones en mejores condiciones, seleccionados previamente, han sido donados a una ONG con destino a Burkina Faso.

"No es un vertedero, es un depósito de colchones supervisado y del que estamos dando cuenta al Seprona y vamos a intentar eliminarlos todos", indicó Sáez a INFORMACIÓN, quien aseguró que la Guardia Civil no ha propuesto multa por esta práctica, aunque sí ha reclamado que se resuelva. La gestión como residuo de los colchones es compleja porque requiere de personal y la parte que se puede reciclar es mínima o nula.