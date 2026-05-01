Sidecars arranca en Torrevieja su nueva gira

Este sábado, 2 de mayo, a las 20:00 horas, el Auditorio Internacional de Torrevieja acogerá el concierto de Sidecars, que aterriza en la ciudad para presentar en directo su nuevo trabajo discográfico, Everest, en el que supone el inicio de su nueva gira.

Entradas e información

Al final de la jornada del viernes quedaban en torno a 100 entradas disponibles para el concierto que se pueden conseguir en la taquilla del Teatro Municipal y en www.culturatorrevieja.com . El precio de la entrada -que la nota de prensa de Cultura Torrevieja no indica- es de 20,75 euros -más gastos de gestión-.

Según explica Cultura Torrevieja, la empresa responsable de la gestión cultural del Ayuntamiento de Torrevieja "con casi dos décadas de trayectoria, siete discos de estudio y uno en directo, la banda liderada por Juancho se ha consolidado como una de las formaciones más sólidas y queridas del pop-rock nacional". En esta nueva etapa, Sidecars apuesta por "un sonido más maduro y reflexivo, sin perder la esencia que les ha llevado a conectar con miles de seguidores en todo el país".

Lo que queda

"Everest" no habla de alcanzar la cima, sino de valorar el camino, el esfuerzo y la constancia. Tal y como afirma el propio Juancho, “esto no va de llegar a lo más alto, va de estar presente en cada momento donde te corresponde estar”, una filosofía que marca el espíritu de este nuevo álbum.

El concierto incluirá además temas como “Lo que queda”, parte del nuevo disco, una canción directa que reflexiona "sobre el paso del tiempo, las etapas vividas y las huellas que permanecen en forma de recuerdos, aprendizajes o cicatrices".

Cartel de la gira presentación de "Everest" de la mano de Sidecars / INFORMACIÓN

Gira de presentación

La gira de presentación de Everest arranca el 18 de abril en Ciudad de México, pero su primera presentación en España será en Torrevieja, finalizando el 29 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid. Además, recorrerá algunas de las principales ciudades del panorama nacional como Sevilla, Barcelona, Bilbao, Málaga o Granada, además de otras paradas destacadas en Santander, Pamplona y A Coruña, consolidando a Sidecars como una de las bandas más grandes de España.

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Con este nuevo trabajo, Sidecars inaugura una etapa cargada de energía, ilusión y madurez artística, ofreciendo un directo potente y emocional que promete convertirse en una de las grandes citas musicales del año en Torrevieja.