Aparatoso incendio sin heridos en un desguace de San Bartolomé: una gran columna de humo alerta a los vecinos

Los bomberos trabajan este sábado en la extinción de un incendio de grandes dimensiones declarado en Desguaces Mora, en Orihuela, situado en la carretera Orihuela-Almoradí, a la altura de la pedanía de San Bartolomé. El aviso al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se recibió a las 15.52 horas y la intervención continúa en curso.

El desguace está situado a escasos metros del Hospital Comarcal de la Vega Baja, junto a la carretera CV-91, y no es la primera vez que se incendia.

El fuego se originó dentro del recinto del desguace, aunque fuera de la nave principal, en la campa exterior. Según el parte informativo del Consorcio, el incendio fue inicialmente potente, lo que obligó a movilizar varias dotaciones de los parques de Almoradí y Orihuela, además del suboficial de guardia del Área Sur.

Una gran columna de humo de un incendio en Orihuela alerta a los vecinos / INFORMACIÓN

Las llamas generaron una columna de humo considerable, visible desde distintos puntos de la Vega Baja, que alertó a vecinos y conductores que circulaban por la zona. La magnitud del humo provocó inquietud en esta área próxima al límite entre municipios, donde también se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Jacarilla y efectivos de la Policía Local de Benejúzar y Orihuela.

Intervención en la campa exterior

El incendio se produjo en un recinto dedicado al almacenamiento y tratamiento de vehículos, lo que incrementó la preocupación inicial por el tipo de materiales presentes en este tipo de instalaciones. Durante la intervención, los equipos de emergencia colaboraron en la ubicación de hidrantes cercanos para facilitar el suministro de agua a las dotaciones desplazadas.

Tras los primeros trabajos de extinción, el incendio ha evolucionado de forma favorable, según la información facilitada por los bomberos. La actuación se mantiene centrada en controlar completamente el fuego y evitar que pueda extenderse a otras zonas del recinto o reproducirse.

Por el momento, no constan heridos. El origen del incendio se desconoce y las labores continúan en las instalaciones de Desguaces Mora.