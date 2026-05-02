La Macarena de Orihuela saldrá a hombros de más de 60 costaleros

La Cofradía del Perdón, que cumple 99 años de su fundación, ha avanzado en este mes de mayo, mes de la virgen, la remodelación del trono de María Santísima del Perdón, conocida en Orihuela de forma popular como La Macarena, para que pueda ser llevado a hombros por costaleros en el año que se celebra el centenario de la agrupación, el próximo 2027.

La junta directiva aprobó el miércoles por unanimidad remodelar el trono de la Virgen, un trabajo que se llevará a cabo en la orfebrería de Orovio de la Torre en Torralba de Calatrava (Ciudad Real) en conjunto con los talleres de Bordados Perales, ubicados en el mismo municipio, que se encargarán de modificar el palio para ajustarse a la nueva estructura del paso.

Aprovechando que estaba previsto actuar sobre la estructura debido a su desgaste, la cofradía ha apostado por retirar las ruedas y que la imagen sea portada por hasta 66 costaleros, según los primeros cálculos estimados.

Devoción

La junta directiva ha determinado la necesidad de hacer este cambio para darle una mayor vistosidad al paso durante las procesiones, en una imagen que despierta mucha devoción entre los cofrades. También se ha aprobado la creación de una nueva vesta para los costaleros que la portarán siguiendo el estilo ya marcado por el tercio del Calvario, que también sale en hombros cada Martes y Viernes Santo, pero en este caso túnica de terciopelo y con cíngulo y bocamangas en color amarillo.

Esta misma semana comenzarán los trabajos de desmontaje del paso para empezar el traslado de todos los elementos y que los talleres de Orovio de la Torre puedan empezar con la remodelación. No es la primera vez que la cofradía confía en ellos, pues por su sede han pasado ya los tronos de Nuestro Padre Jesús de la Caída y La Verónica, habiéndose convertido en su orfebrería de confianza.

Centenario

Esta es una de las primeras acciones que llevará a cabo la Cofradía del Perdón con motivo del centenario de su fundación, una conmemoración que arranca ya este mismo año con un calendario repleto de actos que se alargarán hasta el próximo 27 de mayo de 2027, día en el que la cofradía cumplirá los cien años de su fundación.

Culto diario

La cofradía recuperó antes de Semana Santa el culto diario que siempre tuvo María Santísima del Perdón desde su llegada a la ciudad en 1953. Por aquellos años tenía altar propio en la antigua iglesia de San Gregorio, hoy parroquia de San Vicente Ferrer, donde se mantuvo hasta finales de la década de 1970.

La imagen se trasladó el pasado mes de febrero desde el Museo de Semana Santa hasta la catedral. Desde entonces, y durante todo el año, puede venerarse en la capilla de Nuestro Padre Jesús de la Caída -imagen titular de la cofradía-, obra de Francisco Salzillo (1754). Como curiosidad, la procesión del Perdón -cada Martes Santo-, cuyo origen data de 1852, es una de las más antiguas de la provincia.

Nuevas tallas

La persecución religiosa del verano de 1936 derivó en la destrucción de un gran número de imágenes religiosas, retablos y daños en diversos templos, conventos y monasterios de la capital de la Vega Baja, entre ellos buena parte de los pasos procesionales de Semana Santa. Esta situación motivó que, tras la conclusión del conflicto bélico, se encargaran nuevas tallas a escultores de prestigio en el ámbito nacional, lo que a su vez conllevó una apertura en lo que respecta a los estilos artísticos que supuso la ruptura con los tradicionales modelos salzillescos.

Innovaciones

Un buen ejemplo fue el encargo en 1952 de una Virgen Dolorosa al escultor vasco Quintín de Torre, que supuso para el arte en la Semana Santa de Orihuela una apertura a nuevos estilos distintos a los conocidos anteriormente, a lo que contribuyó la composición del paso procesional de palio diseñado para albergar a esta imagen, compuesto en plata y con el bordado como protagonista, que conllevó también en sí mismo una relevante innovación en las tradicionales celebraciones pasionarias.

De hecho, fue la primera virgen bajo palio de la Pasión oriolana, en donde se combina la orfebrería valenciana con el trono procesional de Manuel Orrico, el palio y el manto de bordados lorquinos y la escultura del norte de España, en un diseño característico sevillano.

A nivel local, la popularidad de la talla de Quintín de Torre comprada por la Cofradía del Perdón ha motivado la realización de otras nuevas inspiradas en ella. Es el caso de la reproducción realizada en menor tamaño por el maestro belenista José Manuel Zambrana para el trono procesional del Cristo del Calvario o el estandarte del tercio de nazarenos de María Santísima del Perdón, pintado por el artista cartagenero Miguel Llamas -Minaya-.