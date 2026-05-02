Sueña Torrevieja pide al Ayuntamiento que no deje caer el festival "Rock Against Cancer"

El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, expresó su pesar por el anuncio de la no celebración este año del festival solidario "Rock Against Cancer", iniciativa que describe como una de las más queridas, reconocidas y comprometidas con la sociedad torrevejense durante la última década. En su valoración, el representante de la formación municipalista subrayó que "cuando un evento consigue unir a toda una ciudad durante años por una causa tan importante, no estamos hablando solo de cultura o de ocio, estamos hablando de identidad, de compromiso y de humanidad".

Una década

Durante más de diez años, explica la formación política, este certamen ha trascendido el ámbito musical para convertirse en un símbolo de solidaridad, esfuerzo colectivo y esperanza. Miles de personas han participado en cada edición, demostrando la capacidad de respuesta de Torrevieja ante situaciones de necesidad. Gracias a esta movilización ciudadana, se han recaudado decenas de miles de euros destinados íntegramente a asociaciones locales de lucha contra el cáncer, proporcionando ayuda directa a pacientes y familias del entorno más próximo.

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"Rock Against Cancer" forma parte del alma solidaria de la ciudad. Samper añadió que "Torrevieja no puede permitirse perder algo así. Detrás de cada edición hay personas, hay familias, hay lucha contra una enfermedad que nos toca a todos de cerca. Este festival ha demostrado que la música también puede salvar vidas".

"Acción inmediata"

Ante esta situación, la formación política considera que debe activarse una llamada a la acción inmediata por parte del equipo de gobierno municipal. "No basta con lamentarlo. El Ayuntamiento tiene que implicarse, sentarse con la organización y poner todas las facilidades posibles para que este proyecto continúe", ha afirmado el portavoz. En este sentido, el grupo municipal solicita una reunión urgente con la organización del festival, la búsqueda activa de un espacio adecuado, viable y accesible, así como el apoyo institucional necesario para garantizar su continuidad mediante nuevas fórmulas de gestión.

Asimismo, Sueña Torrevieja propone que, en caso de no poder recuperarse la edición de 2026, el Consistorio impulse junto a la organización y el tejido asociativo una gran alternativa solidaria para 2027 que mantenga vivo el espíritu de "Rock Against Cancer". "No podemos dejar que se apague algo que ha dado tanto a nuestra ciudad. Torrevieja siempre ha sido solidaria, siempre ha estado a la altura. Ahora le toca al Ayuntamiento estar a la altura de su gente", señaló.

Cultura

La formación reitera con este posicionamiento su compromiso firme con la cultura local, la solidaridad y la defensa de aquellas iniciativas que contribuyen a hacer de Torrevieja una ciudad más humana, más unida y más fuerte. "Porque lo que nace del corazón de un pueblo, merece seguir latiendo", ha finalizado el representante de Sueña Torrevieja.

Aunque en la nota de prensa Samper no lo indica, en el último pleno ordinario y al hilo del decreto que daba cuenta de la aprobación del gasto para el festival Bigsound por 150.000 euros anuales, contrastó este esfuerzo inversor del municipio -que también se traslada por cantidades similares al Brilla Torrevieja y el Low Festival, con los que, matizó, está de acuerdo, frente a la situación del festival que ha anunciado que no se va a celebrar este año. Los organizadores no aclaran en su anuncio el motivo de la suspensión, ni se lo reprochan con claridad al Ayuntamiento. Indican que necesitan "un espacio más económico", en referencia al parque Antonio Soria, una explanada municipal de 80.000 metros cuadrados que requiere de una logística importante para realizar el festival.