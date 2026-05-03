Un muerto y un herido al colisionar dos motos en la pedanía oriolana de Torremendo

Un joven de 18 ha fallecido y otro de 56 ha resultado herido al colisionar este domingo dos motos en la pedanía oriolana de Torremendo, en la provincia de Alicante.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), sobre las 12:56 horas ha recibido un aviso por una colisión entre dos motos y se ha movilizado al lugar el helicóptero, un SAMU y un Soporte Vital Básico (SVB).

Noticias relacionadas

A consecuencia del accidente ha fallecido un hombre de 18 años y otro de 56 ha sido trasladado al Hospital General de Alicante.