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Un muerto y un herido al colisionar dos motos en la pedanía oriolana de Torremendo

El accidente ha ocurrido este domingo a las 12:56 horas y ha terminado con la vida de un chico de 18 años

Torremendo, con el embalse de la Pedrera en primer término.

Torremendo, con el embalse de la Pedrera en primer término. / INFORMACIÓN

EFE

Un joven de 18 ha fallecido y otro de 56 ha resultado herido al colisionar este domingo dos motos en la pedanía oriolana de Torremendo, en la provincia de Alicante.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), sobre las 12:56 horas ha recibido un aviso por una colisión entre dos motos y se ha movilizado al lugar el helicóptero, un SAMU y un Soporte Vital Básico (SVB).

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A consecuencia del accidente ha fallecido un hombre de 18 años y otro de 56 ha sido trasladado al Hospital General de Alicante.

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