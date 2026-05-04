Los ecologistas denuncian el desbroce de monte bajo en el parque El Recorral de Rojales

El colectivo Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha denunciado ante el Servicio de la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por el desbroce de monte bajo mediterráneo en el entorno del parque El Recorral, una zona verde que se encuentra en el municipio de Rojales, en un sector de cabezos y lomas que ha sobrevivido a la intensa urbanización de esta zona de la localidad.

Los ecologistas han pedido al Seprona que investigue los hechos denunciados por si pudieran ser constitutivos de algún delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y que además se detengan de inmediato los trabajos de desbroce en esta zona forestal.

AHSA ha informado de que hace unos días tuvo conocimiento de que se habían desbrozado algunas zonas de vegetación natural en este paraje. Tras una visita de un miembro del grupo ecologista para constatar y evaluar el impacto causado por esta actuación, se estimó una superficie afectada de como mínimo 10.000 metros cuadrados -de los 400.000 que tiene el parque-.

Los conservacionistas han calificado de grave el daño causado en las laderas de las lomas afectadas, dado que la completa destrucción con maquinaria pesada de la cubierta vegetal de una superficie con una pronunciada pendiente, como la que se ha realizado, provocará un proceso erosivo con la consiguiente pérdida de suelo fértil que dificultará su recuperación. Precisamente en una zona donde la cobertura vegetal de monte bajo mediterráneo se encontraba muy bien conservada.

Especies afectadas

Amigos de los Humedales ha considerado que las principales especies afectadas por el desbroce son el espino negro, la albaida y el esparto, al ser las tres especies de arbustos predominantes en las zonas adyacentes a las afectadas por estos trabajos que tenían como objetivo retirar los ejemplares de pino carrasco muertos.

AHSA además ha advertido de la afección a la avifauna, ya que la realización de los trabajos de desbroce en estas fechas, durante la época de reproducción de las numerosas aves silvestres que nidifican en este ecosistema, es otro de los impactos provocados por esta actuación.

Escrito al Ayuntamiento

Aparte de la denuncia ante el Seprona, los ecologistas se han dirigido a través de un escrito al Ayuntamiento de Rojales, al que también han solicitado la interrupción inmediata de los trabajos, recriminando al mismo tiempo que "la planificación para la retirada y posterior triturado de los pinos secos, si ha existido, es completamente equivocada y ha provocado un daño ambiental mucho mayor que la existencia de pinos muertos en este espacio natural".

En este sentido, AHSA ha pedido al Consistorio que solicite el asesoramiento de la Conselleria de Medio Ambiente para una planificación correcta de las tareas de retirada de los pinos muertos de las zonas forestales del municipio, de forma que se evite la destrucción de la cubierta vegetal existente, y que se realicen fuera de la temporada reproductora, además de que planifique para el próximo invierno la repoblación de la zona afectada por el desbroce, en especial las áreas con pendiente, así como que se realice con las especies botánicas que han sido afectadas por el desbroce.

Triturar los pinos secos

Por su parte, el alcalde de Rojales, Antonio Pérez, ha sostenido que la intervención se ha realizado siguiendo los criterios técnicos marcados por conselleria. Según el regidor, lo que se ha hecho ha sido triturar los pinos secos, por la plaga de Tomicus o debido al estrés hídrico, en la misma zona en la que se encontraban para dejar una cubierta sobre el terreno, que se repoblará con especies de pinos más resistentes y con otro tipo de arbolado.

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Así, ha negado que se hayan visto afectadas especies de arbustos ni tampoco la fauna, invitando al colectivo a que visite los trabajos de repoblación.