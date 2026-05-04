TORREVIEJA
La Guardia Civil rescata del mar a una joven de madrugada a 50 metros de la costa en Torrevieja
La rescatada de 24 años fue trasladada al Hospital Universitario de Torrevieja con síntomas de hipotermia
La Guardia Civil ha rescatado a una joven de 24 años que no podía salir del agua en una zona rocosa de la costa de Torrevieja debido al fuerte oleaje provocado por las inclemencias meteorológicas.
Madrugada del 31 de marzo
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de marzo cuando la llamada de un testigo alertó a los agentes de que una mujer, de vacaciones y que había acudido a la playa con una amiga, se había introducido en el mar y no podía salir.
El lugar es rocoso y de difícil acceso, y la joven se hallaba a unos 50 metros de la orilla, con evidente dificultad para mantenerse a flote.
Apoyo
Uno de los agentes se adentró en el agua para rescatarla, mientras que su compañero, desde tierra, coordinaba el apoyo de otras unidades y de los servicios sanitarios.
Hipotermia
Cuando llegó hasta la joven, ésta se encontraba ya con signos de desvanecimiento y muy débil, así que la trasladó a nado hasta la orilla, dónde la mantuvieron estable hasta la llegada de los servicios sanitarios, que acudieron rápidamente y la trasladaron al hospital de Torrevieja, donde ha permanecido ingresada en la UCI por una hipotermia que le provocó una neumonía.
Afortunadamente, en la actualidad, la joven se recupera en su domicilio mientras que el agente que realizó el rescate sufrió lesiones leves debido al estado del mar y el perfil rocoso de la zona
- Las filtraciones en el embalse de San Diego impiden la propuesta de trasvasar agua del Júcar al Segura
- Un funcionario del Ayuntamiento de Torrevieja reclama cobrar productividad estando de baja... Y el juzgado le recuerda que sin trabajar es imposible
- La Policía Local de Torrevieja detiene a un hombre por matar a golpes a un gato de su expareja en la calle
- Historias cruzadas: Murcia premia a un joven investigador oriolano por su estudio sobre la Guerra de Sucesión desde una óptica orcelitana
- La Fiscalía pide investigar por supuesta prevaricación al alcalde de Granja de Rocamora por ampliar el contrato de abastecimiento de agua de forma supuestamente irregular
- Aparatoso incendio sin heridos en un desguace de San Bartolomé: una gran columna de humo alerta a los vecinos
- El TSJ ratifica la primera multa mensual de 135.000 euros a Acciona por la mala calidad del servicio que presta en Torrevieja
- Un muerto y un herido al colisionar dos motos en la pedanía oriolana de Torremendo