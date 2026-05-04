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TORREVIEJA

La Guardia Civil rescata del mar a una joven de madrugada a 50 metros de la costa en Torrevieja

La rescatada de 24 años fue trasladada al Hospital Universitario de Torrevieja con síntomas de hipotermia

Zona de las calas de Torrevieja

Zona de las calas de Torrevieja / TONY SEVILLA

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

La Guardia Civil ha rescatado a una joven de 24 años que no podía salir del agua en una zona rocosa de la costa de Torrevieja debido al fuerte oleaje provocado por las inclemencias meteorológicas.

Madrugada del 31 de marzo

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de marzo cuando la llamada de un testigo alertó a los agentes de que una mujer, de vacaciones y que había acudido a la playa con una amiga, se había introducido en el mar y no podía salir.

El lugar es rocoso y de difícil acceso, y la joven se hallaba a unos 50 metros de la orilla, con evidente dificultad para mantenerse a flote.

Apoyo

Uno de los agentes se adentró en el agua para rescatarla, mientras que su compañero, desde tierra, coordinaba el apoyo de otras unidades y de los servicios sanitarios.

Hipotermia

Cuando llegó hasta la joven, ésta se encontraba ya con signos de desvanecimiento y muy débil, así que la trasladó a nado hasta la orilla, dónde la mantuvieron estable hasta la llegada de los servicios sanitarios, que acudieron rápidamente y la trasladaron al hospital de Torrevieja, donde ha permanecido ingresada en la UCI por una hipotermia que le provocó una neumonía.

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Afortunadamente, en la actualidad, la joven se recupera en su domicilio mientras que el agente que realizó el rescate sufrió lesiones leves debido al estado del mar y el perfil rocoso de la zona

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