El Ayuntamiento de Orihuela denuncia el robo masivo de cableado del alumbrado público en El Escorratel

El Ayuntamiento de Orihuela ha comunicado este lunes que trabaja a contrarreloj para restablecer el alumbrado tras un robo de cableado en la pedanía El Escorratel.

La Concejalía de Infraestructuras, a través del área de Alumbrado Público, que dirige Víctor Valverde, ha puesto en conocimiento de la Policía Local el robo de una importante cantidad de cableado del alumbrado público ocurrido a finales de la pasada semana y durante este fin de semana.

En concreto, los hechos se han concentrado en la zona de la Senda Masquefa y en el entorno de la CV-930, donde se han sustraído aproximadamente 800 metros lineales de tendido eléctrico, tanto subterráneo como en tramos aéreos, afectando a numerosos puntos de luz.

Los robos se centran en la zona de la Senda Masquefa y en el entorno de la CV-930 / Información

Este tipo de actos, además de suponer un importante coste económico para las arcas municipales, está provocando que varios vecinos permanezcan durante días sin servicio de alumbrado público.

Sin suficiente stock

Desde la Concejalía de Infraestructuras se ha indicado que, aunque existe material en stock, no es suficiente para reponer de forma inmediata todo el cableado robado, por lo que ya se han iniciado los trámites necesarios para la adquisición urgente del material, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Asimismo, se ha dado traslado de los hechos a la Policía Local, especialmente ante la reiteración de este tipo de robos en la zona.

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Valverde ha apelado a la colaboración ciudadana y ha solicitado a los vecinos que, ante cualquier movimiento sospechoso, especialmente durante la noche, lo comuniquen de inmediato a la Policía Local o a las fuerzas y cuerpos de seguridad. "Es fundamental la colaboración vecinal para frenar este tipo de actos que perjudican directamente a nuestros vecinos", ha señalado el edil.