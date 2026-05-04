Orihuela duplica el presupuesto para los actos del Oriol en las fiestas de la Reconquista: catering, flores, música y obsequios

El Ayuntamiento de Orihuela se ha dado algo de prisa este año para licitar la organización y el desarrollo de los actos en torno al Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol con un contrato que además se podrá prorrogar los dos próximos años y que aumenta la cuantía a casi el doble con respecto a 2024 y 2025, cuando rondaba los 40.000 euros.

El presupuesto asciende ahora a 71.195 euros para la organización, con un coste de 60.331 (lote 1), a los que se suman 10.864 más para el suministro de obsequios e invitaciones institucionales (lote 2).

Los eventos incluyen el acto oficial de recepción de abanderadas y cargos festeros -el 14 de julio en La Lonja 20 horas-, la exposición pública del Oriol -el día 16 a partir de las 23 horas-, el nombramiento y recepción del Síndico -el 17 a las 00.30 horas en la Biblioteca María Moliner-, la misa de la Reconquista y el desfile del Día del Pájaro, que tendrán lugar entre el 1 y el 25 de julio.

No en vano, los Moros y Cristianos, catalogados de Interés Turístico Nacional, destacan por la figura del Síndico, un nombramiento que se realiza anualmente por el pleno, teniendo en cuenta su vinculación con las fiestas y la ciudad y que rememora un cargo del Consell de la época foral que suele recaer en una persona que haya realizado una contribución especial en beneficio de Orihuela -ya sea desde el campo profesional, político o humano- y esté ligado a la Reconquista.

El elemento más significativo es la Gloriosa Enseña del Oriol, declarada Bien de Interés Cultural en 2017, que desfila el 17 de julio, portada por el Síndico. Durante la noche del 16 se realiza la exposición pública de la enseña en el balcón del Ayuntamiento, y posteriormente se realiza la recepción del síndico.

En suma, justifica la Concejalía de Festividades, "estos actos poseen un alto valor institucional, cultural y turístico para la ciudad, constituyendo uno de los elementos centrales de las celebraciones festivas y de la proyección cultural del municipio".

Para evitar polémicas en años anteriores, los pliegos establecen que el adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la normativa de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, estableciendo una serie de medidas orientadas a eliminar cualquier obstáculo o barrera que impida el acceso a las personas con discapacidad.

Catering

El primer lote incluye el servicio de catering, con un coste de 4.000 euros, para el reparto de granizado de limón y horchata a 250 invitados durante la recepción de abanderadas y cargos festeros. Para la recepción del Síndico los asistentes serán 150 personas que degustarán dulces típicos; en concreto, habrá 550 unidades de mini almohabenas, mini milhojas de crema, mini bocadito individual de tarta -de chocolate de la abuela, queso y almendras-, profiteroles rellenos de chocolate y de nata y petisú de crema y chocolate. También incluye el reparto de agua para las autoridades durante la misa en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina y el tradicional de granizado al finalizar el desfile.

A nivel organizativo, otro de los puntos fuertes es la decoración floral en los distintos espacios -más los 20 kilos de pétalos de rosas rojas cuando desciende el Oriol a pie de calle-, con un gasto de 4.000 euros, así como la pirotecnia -otros 3.000 euros- y las bandas de música (8.200), con un mínimo de 40 componentes cada una.

Obsequios

En cuanto al lote 2, comprende obsequios institucionales, placas conmemorativas e invitaciones oficiales. Por ejemplo, los 230 euros del bastón de mando en madera de haya con una empuñadura dorada con cordón hilo de oro y seda negra, con el escudo del Ayuntamiento y de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos y el nombre de la Armengola; un pin del escudo de Orihuela en plata para los 150 asistentes a la recepción de abanderadas (3.600 euros); dos pines con escudo en oro y con diseño de medialuna, cruz y el pájaro Oriol para los Embajadores Moro y Cristiano (900); un colgante de oro para la Amengola (490) y la placa conmemorativa con el escudo en plata (595) y un pin del Pájaro en oro para el Síndico (595).

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Las invitaciones -también en formato digital- tienen un coste total de 570 euros. Para evitar retrasos, como ha ocurrido otras veces, deberán estar disponibles con una antelación mínima de semanas antes del 17 de julio.