Estos son los requisitos para obtener suelo gratis en Benijófar para construirse una primera vivienda

El pleno del Ayuntamiento de Benijófar ha aprobado una iniciativa pionera para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes del municipio, de unos 3.600 habitantes, que en los últimos años se han encontrado con especiales dificultades para adquirir su primera casa debido al elevado precio del suelo que se ha producido en la localidad, como consecuencia de la compra de segundas residencias por parte de ciudadanos de países del centro de Europa.

Para atajar el problema, "resulta ineludible poner en uso todos aquellos suelos que no están siendo destinados al cumplimiento de ninguna finalidad de utilidad social", resalta la propuesta, que aúna la construcción en suelo de titularidad pública sin que la Administración pierda la propiedad con hacer efectivo al mismo tiempo el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna y adecuada, mediante la fórmula de concesión demanial para el uso privativo de los terrenos de dominio público para la construcción de 30 viviendas unifamiliares adosadas -en régimen de autopromoción- destinada a vivienda habitual.

Así, el Consistorio cede un terreno municipal de 4.153 metros cuadrados de uso dotacional, que se segregará en 30 parcelas de 120 metros cuadrados, situada en la calle Formentera, esquina con Rosalía de Castro y Pilar Miró. "Está en una ubicación privilegiada en el centro del pueblo", explica el alcalde del municipio, Luis Rodríguez, que añade que mientras enfrente hay casas que cuestan de 350.000 euros, "en esa misma zona nosotros regalamos el suelo a los jóvenes", cuando el precio de un solar en el mercado está en 500 euros el metro cuadrado.

Parcela en la calle Formentera, esquina con Rosalía de Castro y Pilar Miró / Información

Ahora, la sesión plenaria ha dado luz verde al proyecto y pliego de cláusulas -requisitos, criterios de selección y plazos- que rigen la concesión, que se otorga por un plazo máximo de 75 años. Vencido ese periodo, el Ayuntamiento recibirá la propiedad de todo lo construido en perfecto estado, aunque la idea que se baraja es que se pudiera renovar.

Requisitos

El plan está enfocado a quienes han crecido en el municipio, para que tengan la oportunidad real de iniciar su vida y formar sus familias en Benijófar. Prueba de ello es que los beneficiarios deberán tener entre 18 y 45 años y estar -o haber estado- empadronados en la localidad durante al menos 18 años, como mínimo, porque en el supuesto de que las solicitudes superen la oferta se otorgarán 0,2 puntos por cada año de más a ese tope establecido, además de que el solicitante no tenga otro inmueble en propiedad (10 puntos) o tener hijos a su cargo de hasta 26 años de edad (dos puntos por hijo), y el orden de asignación se realizará por sorteo entre los aspirantes que reúnan todos los requisitos.

Asimismo, la ejecución de las obras y su posterior mantenimiento serán financiadas por el concesionario, que actuará como autopromotor, ajustándose al proyecto arquitectónico facilitado por el propio Consistorio, que ha dispuesto viviendas de aproximadamente 100 metros cuadrados cada una, de planta baja y una altura, que costarán unos 150.000 euros.

Todo ello implica que el adjudicatario deberá asumir el coste de las obras y la obtención y mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y autorizaciones, así como al del pago de los tributos. Con todo, podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus obligaciones, aunque las hipotecas que contraiga el concesionario se extinguirán cuando concluya la concesión -ya sea por el fin del periodo o por los motivos que se contemplan en el pliego-. Tendrá cuatro meses para demostrar la solvencia económica.

Vista general de Benijófar / Información

Obligaciones

Una vez que se formalice la concesión, el beneficiario deberá presentar en el plazo máximo de seis meses la solicitud de licencia de obras, después tendrá otros seis meses para iniciar las obras y dos años más para ejecutarlas. Su incumplimiento podrá conllevar la extinción de la concesión, al igual que ocurre con las infracciones graves o muy graves, como ceder, arrendar o traspasar la totalidad o parte de la concesión, ya que su uso únicamente será residencial y destinado a vivienda habitual.

También se han establecido penalizaciones, con hasta 2.500 euros por incumplimiento leve y entre 2.501 y 10.000 por grave. En caso de demoras de incumplimiento grave, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución o por la imposición de penalidades diarias en proporción de un euro por cada 10.000 euros del presupuesto de ejecución de las obras.

Otra de las obligaciones es disponer de pólizas de seguro durante toda la concesión, incluyendo seguro de responsabilidad civil por posibles daños y perjuicios a terceras personas y una póliza de incendios / multirriesgo de la vivienda.

Para supervisar la correcta ejecución de las obras y su posterior conservación y mantenimiento, se designará un responsable de la concesión que se ocupará de verificar el cumplimiento por parte del concesionario.

La Mesa de Contratación, que hará la propuesta de adjudicatarios, estará formada por el propio alcalde, Intervención, el concejal de Contratación, un arquitecto técnico del Ayuntamiento y dos funcionarios de carrera, además de asesores técnicos o jurídicos para informar sobre las cuestiones que se le puedan plantear.

Tanto el proyecto básico como el pliego serán sometidos a información pública durante 30 días mediante un anuncio en el tablón de edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. Si durante ese mes no hay alegaciones ni reclamaciones, la propuesta será aprobada definitivamente pasando a publicarse la licitación con un plazo de 45 días para llevar a la práctica "una iniciativa pionera que nos tiene muy ilusionados", concluye el alcalde.