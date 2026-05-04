Bolas rescatadas, pensión completada: el trabajo invisible de los recuperadores de pelotas de golf en Orihuela Costa

Una peculiar cosecha se recoge de campos de golf como el de Campoamor (Orihuela Costa). Ningún jugador de golf se molesta en buscar una pelota lanzada más lejos de la cuenta y, cada día, ya sea verano o invierno, son decenas las que se pueden recoger de sus inmediaciones. Solo hay que conocer un poco el terreno, saber qué hoyos se les atragantan más a los jugadores y mirar con un poco de atención. Pequeñas y blancas, se localizan enseguida y en un par de horas la cosecha está lista... para vender.

El tee de salida del hoyo 5 del campo de golf de Campoamor está muy cerca de la carretera que une San Miguel de Salinas con Orihuela Costa. Tan cerca, que los jugadores, que apenas se molestan en rescatar las pelotas que han mandado al barranco del Lobo o al cauce (casi siempre seco) del río Nacimiento, solo tienen que recorrer unos pocos metros y comprar una bolsa de pelotas rescatadas de esos parajes (probablemente las suyas también) extraviadas jornadas antes.

Hermanos

Los hermanos Manuel y Juan (nombres ficticios) hace tiempo que encontraron en esta actividad una forma de completar los ingresos para estirar una pensión no contributiva, de ahí que lleven especial cuidado en mantener una discreción que les permite continuar con su faena. El mayor, Manuel, al que le rondan ya los 70 años arrastra serios problemas de movilidad desde que sufrió un grave accidente en la construcción en los años 80. Su hermano, quince años menor, es quien lleva a cabo la recogida, siempre en zonas de dominio público y, enfatizan, respetando siempre la propiedad privada. Muchas veces se trata de lugares poco accesibles en los profundos barrancos que atraviesan los campos de golf de Orihuela Costa.

Jornada continua

Los dos llevan ya 28 años recogiendo y revendiendo pelotas de golf y les sale a cuenta para hacer un viaje diario de ida y vuelta a Elche. Le echan horario de jornada continua a la faena: de ocho de la mañana a tres de la tarde. A primera hora, Manuel ya está junto a la valla que delimita el campo de golf y el margen de la carretera, y Juan está buscando por los espectaculares cauces, flanqueados en su día por vegetación de ribera y una densa dehesa, que fueron transformados en los años 80 y 90 en campos de golf para mayor gloria del turismo residencial. Así se justificó un horizonte de quince kilómetros de 60.000 viviendas que se construyeron después con la playa, el sol y esos campos de golf como principales reclamos de la venta inmobiliaria del litoral oriolano. Cuatro de los ocho campos de golf que funcionan en la Vega Baja están en Orihuela Costa.

El tee de salinda del hoyo 5 del campo de golf de Campomor en Orihuela Costa / D. Pamies

Premium

Esta parada de bolas de golf recicladas tiene en exposición más de mil pelotas presentadas en bolsas de plástico. "Las mediocres", que son las que se venden con marca de franquicias de tiendas de deportes en España, se venden a diez euros la bolsa de 25 bolas. Luego está el nivel intermedio: 30 bolas por 20 euros. Las mejores, las premium —Titleist, Callaway, TaylorMade, Srixon, Bridgestone, Wilson— se ofertan a un euro la unidad, 25 la bolsa. Las nuevas llegan a quintuplicar ese precio.

A la inversa

Estos campos de golf funcionan en afluencia a la inversa que el turismo vacacional. Se llenan de jugadores, mayoritariamente del norte y centro de Europa en invierno, otoño y la mayor parte de la primavera. Y huyen de las altas temperaturas del verano. En los campos turísticos de Orihuela Costa no abunda precisamente el jugador profesional: es un golfista amateur, muchas veces extranjero, que juega por ocio y deja unas cuantas bolas por el camino entre ramblas, lagos y matorral. No son necesariamente malos jugadores, pero sí un público distinto al circuito competitivo: más cercano al turismo deportivo que a la élite del golf. En una vuelta estándar de 18 hoyos se pueden perder del orden de cuatro a seis pelotas de media. Una ruina para cualquiera si son de la gama alta.

"Tienen tanto dinero que les da igual perderlas. Las reponen y ya está. No las buscan", resume el veterano de la pareja.

📅 Año ⛳ Campo 📍 Municipio / zona 1972 Villamartín Golf Orihuela Costa 1988 Real Club de Golf Campoamor Orihuela Costa / Dehesa de Campoamor 1989 La Marquesa Golf Rojales / Ciudad Quesada 1991 Las Ramblas Golf Orihuela Costa 2002 La Finca Golf Algorfa 2008 Lo Romero Golf Pilar de la Horadada 2009 Vistabella Golf Jacarilla / Vistabella 2010 Las Colinas Golf & Country Club Orihuela / Dehesa de Campoamor