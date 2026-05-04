Torrevieja, ciudad con mayor riesgo de terremoto de la Comunidad, carece de plan sísmico local por deficiencias en el que presentó a la Generalitat

El simulacro sísmico del pasado 5 de marzo organizado por el Ayuntamiento de Torrevieja en coordinación y colaboración con los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencia del Estado y de la Comunidad Autónoma, así como con organismos sanitarios y numerosas entidades organizadoras se llevó a cabo sin que Torrevieja cuente con la herramienta básica esencial para afrontar estas situaciones: un plan local frente al riesgo sísmico.

El municipio ha logrado darle la vuelta al tabú fomentado por la propia administración local durante varias décadas sobre el recuerdo y las consecuencias de la serie sísmica que culminó con el terremoto del 21 marzo de 1829. No es el mejor reclamo para el turismo residencial y la construcción.

Pero desde hace unos años el Ayuntamiento no elude esa conmemoración y ha puesto en marcha actuaciones de sensibilización que, celebradas una vez al año, se han convertido en un mediático despliegue de medios más allá de su efectividad o no a la hora de preparar a la población.

El concejal de Emergencias y Seguridad, Federico Alarcón, anunció este lunes que la última junta de gobierno ha aprobado licitar la redacción del plan territorial municipal de emergencias que englobará los distintos planes de riesgo sectoriales de los que carece la ciudad con un concurso valorado en 114.950 euros (IVA incluido). Entre ellos, reconoció, el plan de emergencia frente al riesgo sísmico, además del correspondiente a riesgo de incendios forestales y el de concentración de masas. El periodo de redacción es de nueve meses.

Devuelto

Alarcón admitió, a preguntas de INFORMACIÓN, que el estudio encargado en 2022 por el Ayuntamiento no fue validado por la Generalitat por considerarlo insuficiente y, por lo tanto, no se ha elevado a su aprobación para el pleno. Tampoco ha entrado en vigor. Aquel contrato se adjudicó en septiembre de aquel año por 18.029 euros (IVA incluido) a la empresa Semerpro Emerg por un periodo de elaboración de solo tres meses. Pero no debió convencer nada a la Administración autonómica porque cinco años después el documento, muy básico y contratado a dedo, no está enmendado ni completado y se va a encargar otro.

Así ha sido el simulacro por tsunami en Torrevieja del que ha avisado el Es-Alert /

Protagonista

El plan de emergencia frente al riesgo sísmico de la Comunidad Valenciana fue aprobado por el Consell de Francisco Camps en 2011. En el propio preámbulo del documento Torrevieja y su entorno tienen especial protagonismo. Señala que el municipio, junto a Los Montesinos, Rojales y Benijófar, como el municipio de toda la Comunidad con mayor riesgo sísmico tanto por intensidad de la probabilidad de un terremoto como por sus posibles consecuencias en edificios, infraestructuras y daños personales.

En su preámbulo recoge como ejemplo del riesgo sísmico en la tres provincias el terremoto del 21 de marzo de 1829 que causó casi 400 víctimas mortales en la Vega Baja con una intensidad equivalente a IX-X. Uno de los más importantes documentados en la Península. La ciudad sufrió otros dos grandes terremotos en el siglo XIX.

Ese documento señalaba como una prioridad que Torrevieja, junto a la mayor parte las poblaciones de la Vega Baja debían contar con su propio plan de actuación municipal frente al riesgo sísmico. También subraya ese plan que en cien años de periodo de retorno en Torrevieja se puede dar un terremoto de una intensidad de 6,5 grados.

Efectos especiales, logística y avituallamiento

Solo la logística del último simulacro costó más que la elaboración de ese documento fallido. Aunque no lo hizo público el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un contrato para llevar a cabo aquel despliegue anunciado como el mayor de la historia de la ciudad, impulsado con la colaboración solidaria de todas las fuerzas de seguridad y emergencias. Costó 18.137 euros y fue adjudicado a la empresa madrileña Olímpico Sports Events.

El Ayuntamiento justificó el contrato en "la celebración del aniversario del gran terremoto" que asoló la ciudad de Torrevieja el 21 de marzo de 1829 y el hecho desde hacía cinco años el Ayuntamiento "viene conmemorando la efeméride" con la realización de ejercicios prácticos de prevención y actuación ante el riesgo sísmico, al considerarse "como la vía más eficaz, educativa y formativa para la ciudadanía de Torrevieja".

Estas actuaciones tienen como finalidad principal la concienciación ciudadana, la formación práctica y la mejora de la capacidad de respuesta ante una posible emergencia sísmica, atendiendo a los criterios técnicos y recomendaciones de los expertos en la materia, así como de instituciones académicas especializadas, que advierten de que este tipo de "fenómenos pueden producirse en cualquier momento y con una magnitud significativa".

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Con ese contrato se pagaron suministros, "incluyendo asistencia técnica especializada en materia de planificación de simulacros", "recreación de escenarios de emergencia mediante material específico de caracterización y efectos especiales", alquiler e instalación de equipamiento audiovisual profesional, servicios logísticos singulares, transporte discrecional de participantes, suministro de mobiliario y "provisión de catering y avituallamiento".