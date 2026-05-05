SAN MIGUEL DE SALINAS
Un alumno de la Vega Baja logra plaza en Bioquímica Molecular y Celular de la Universidad de Oxford
El estudiante Zhang Zhiyou, residente en Torrevieja, ha sido admitido en uno de los programas científicos más competitivos a nivel internacional
El alumno de 2º de Bachillerato del colegio privado El Limonar International School (ELIS) Villamartín, Zhang Zhiyou, ha sido admitido en la Universidad de Oxford para estudiar el grado de Bioquímica Molecular y Celular, uno de los programas más competitivos del ámbito científico internacional.
El acceso a esta titulación constituye un logro de primer nivel. Cada año, la prestigiosa institución británica recibe alrededor de 23.000 solicitudes para estudios de grado, ya de por sí de alumnos de un excelente perfil académico, de las cuales solo unas 3.700 obtienen plaza. En el caso concreto de Bioquímica, la exigencia es aún mayor: cerca de 875 aspirantes compiten por aproximadamente un centenar de plazas, en un proceso que incluye entrevistas altamente selectivas centradas en el razonamiento científico y la capacidad analítica.
Expediente brillante y preparación anticipada
La candidatura de Zhang Zhiyou, residente en Torrevieja, destaca por una trayectoria académica sobresaliente. El alumno, que sigue el currículo internacional británico ha obtenido la máxima calificación en 12 asignaturas en sus GCSEs (Secundaria) y cuenta con previsión de A* en cinco materias de A Levels (Bachillerato) habiendo alcanzado ya esa nota en tres de ellas.
La prestigiosa institución académica británica solo oferta un centenar de plazas para 875 solicitudes de todo el mundo en ese grado
El proceso comenzó meses antes de la solicitud oficial de admisión. Desde el pasado junio, el estudiante trabajó en su candidatura, que presentó de forma anticipada en octubre. Tras ser preseleccionado en noviembre, afrontó entrevistas online con dos colleges de la Universidad de Oxford a principios de diciembre, para las que se preparó con el apoyo del profesorado del centro.
“Fue un proceso exigente, pero también muy enriquecedor. Me preparé durante meses, profundizando en contenidos a nivel universitario y practicando entrevistas”, explica el propio estudiante, quien destaca la importancia de “dar lo mejor de uno mismo y no quedarse con dudas”.
Vocación científica y apoyo familiar
La decisión de optar por Bioquímica en la Universidad de Oxford responde tanto al interés académico como al prestigio de la institución, considerada una de las mejores del mundo en Ciencias de la Vida y Medicina.
Más allá de los resultados, Zhang Zhiyou subraya el papel clave de su entorno: “Mis padres se mudaron a España cuando yo tenía ocho años para ofrecerme un mejor entorno educativo. Fue ahí cuando entré en Elis Villamartín en 4º de Primaria. Siempre me han apoyado, incluso sin conocer en detalle mi campo de estudio. Esa libertad y confianza han sido fundamentales”.
El momento de recibir la noticia fue, según relata, especialmente emotivo: “Fue una gran alegría para toda la familia. Mis padres y mis abuelos en China estaban muy orgullosos”.
Por su parte, el director del centro educativo ubicado en San Miguel de Salinas, Jon Wayth, ha destacado el logro del alumno. “Estamos inmensamente orgullosos de Zhiyou. Su éxito refleja no solo su capacidad académica, sino también su esfuerzo, perseverancia y actitud ante los retos”, afirma.
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