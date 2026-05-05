La presión educativa marca un proceso de admisión escolar con cifras récord en Torrevieja

Torrevieja afronta la planificación educativa del próximo curso en un contexto de crecimiento demográfico y escolar sin precedentes en la ciudad. El sistema está sometido a una fuerte presión con cifras récord que reflejan el crecimiento del alumnado, que supera ya los 17.000 estudiantes, más de 6.000 con respecto al año 2019. A todo ello se suman los más de 2.000 alumnos sobrevenidos en el último curso 2024-2025. Unos números que evidencian la necesidad de reforzar los recursos educativos en el municipio.

Así, el concejal de Educación, Ricardo Recuero, ha informado del inicio de la campaña de admisión escolar para el curso 2026-2027, que está dirigida a las familias que deben escolarizar a sus hijos e hijas en las etapas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, y que es "especialmente relevante tanto para las familias como para las administraciones públicas implicadas", ha subrayado el edil este martes.

Fundamental porque, según ha explicado, el proceso de admisión de este año refleja con claridad la evolución demográfica de Torrevieja: "En 2019 teníamos 10.597 alumnos escolarizados en el municipio, y a día de hoy ya superamos los 17.000 estudiantes". Es decir, "estamos hablando de más de 6.000 alumnos nuevos en apenas siete años, una cifra absolutamente excepcional", ha señalado.

Recuero ha añadido que "este crecimiento no es solo cuantitativo, sino también continuo y sostenido en el tiempo, lo que genera una presión constante sobre el sistema educativo local". En este sentido, ha destacado que "solo en el curso 2024-2025 se incorporaron más de 2.000 alumnos sobrevenidos -fuera de plazo-, lo que supone un incremento muy significativo que obliga a adaptar de forma permanente la planificación educativa". Según los datos, el 65 % se establece de forma definitiva en la ciudad.

En este sentido, el concejal ha remarcado que el Ayuntamiento está trabajando de manera coordinada con la Administración autonómica para dar respuesta a esta realidad, asegurando que "estamos ante un reto histórico que requiere planificación, anticipación y compromiso institucional". No en vano, "Torrevieja es uno de los municipios con mayor crecimiento de alumnado de toda la Comunitat Valenciana, y eso debe tener una respuesta acorde", ha insistido.

Presentación de la guía de admisión / Información

Pasos a seguir

Con el objetivo de facilitar todos los trámites, el Consistorio ha elaborado una guía informativa detallada que recoge de forma clara el funcionamiento del proceso, el calendario oficial, los criterios de baremación y toda la información necesaria para garantizar una correcta presentación de solicitudes.

El procedimiento, ha afirmado, se realizará de forma íntegramente telemática a través de la plataforma oficial de la Generalitat Valenciana, permitiendo a las familias "gestionar sus solicitudes de manera ágil, transparente y accesible".

Calendario del proceso de admisión Fase ordinaria de Infantil y Primaria: -7 de mayo: publicación de vacantes disponibles. -Del 7 al 18 de mayo: presentación de solicitudes. -4 de junio: publicación de listas provisionales (reclamaciones hasta el 8 de junio). -18 de junio: listas definitivas. -Del 18 al 29 de junio: matrícula telemática (presencial hasta el 2 de julio). Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: -Del 21 de mayo al 1 de junio (hasta las 15:00 h): presentación de solicitudes. -15 de junio: resultados provisionales de ESO. -1 de julio: resultados provisionales de Bachillerato. -2 de julio: resultados definitivos de ESO. -9 de julio: resultados definitivos de Bachillerato. -Del 2 al 7 de julio: matrícula telemática en ESO. -Del 9 al 14 de julio: matrícula telemática en Bachillerato. Fase extraordinaria: -Infantil y Primaria: del 13 al 16 de julio. -ESO: del 17 al 20 de julio. -Bachillerato: del 23 al 27 de julio. Confirmación de plaza en centros adscritos: del 9 al 23 de marzo.

El concejal de Educación ha recordado que el proceso de admisión se rige por criterios objetivos y transparentes, como la proximidad del domicilio, la existencia de hermanos matriculados en el centro, la renta familiar o circunstancias específicas debidamente acreditadas. Además, ha hecho un llamamiento a las familias para que "revisen toda la documentación con antelación y respeten los plazos establecidos, ya que se trata de un procedimiento con fechas cerradas y muy estructurado".

Guía de admisión escolar 2026-2027 en Torrevieja Guía de admisión escolar 2026-2027 en Torrevieja

Asimismo, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía información actualizada, asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso, en coordinación con los centros educativos del municipio.

Recuero ha concluido que "la educación es una prioridad para este equipo de gobierno y vamos a seguir trabajando para garantizar que todos los alumnos tengan acceso a una educación de calidad en condiciones adecuadas".

Infraestructuras

Así, Recuero ha puesto sobre la mesa, una vez más, una situación de emergencia educativa marcada por un crecimiento que desborda la capacidad de las infraestructuras educativas, algo que admite el propio equipo de gobierno del Partido Popular, que ha tenido que reclamar a la Generalitat la construcción de cuatro centros en aulas prefabricadas en los últimos cuatro años: los colegios números 14,15 y 16 y el IES número 6 "Eras de la Sal".

Está pendiente la puesta en marcha de una sección delegada del IES Mare Nostrum para el próximo curso, con vocación de convertirse en el IES 7, también en módulos provisionales en el recinto municipal anexo a la Escuela de Idiomas.

El colegio Número 16, en la urbanización Mar Azul, ha abierto recientemente sus puertas con cinco meses de retraso sobre la fecha prevista y tres líneas completas -tres aulas por nivel educativo- que se han nutrido de alumnos del Número 14 y 15, que han pasado de prefabricadas a prefabricadas a escasos dos meses de que concluya el curso.

Este centro, aunque con instalaciones provisionales, nace con vocación de permanencia. Está ubicado sobre una zona verde sin ejecutar desde hace más de 40 años que fue empleada durante 17 cursos para albergar el colegio Amanecer, que dejó los barracones hace un par de años.

Colegio de Infantil y Primaria Número 16 de Torrevieja / D. Pamies

Con planta baja y una altura sobre cuatro mil metros cuadrados, se han instalado 67 módulos prefabricados para aulas, biblioteca, sala de profesores, asociación de padres y otras dependencias y otros 65 para adecuar casi mil metros cuadrados de las zonas comunes cubiertas para porches, pasillos y escaleras. Además, se han ubicado diez aulas de 15 metros cuadrados cada una de lavabos para Primaria, cinco para Infantil y cuatro para el profesorado.

El coste de alquiler, montaje y desmontaje supera los 2,2 millones de euros -43.000 euros al mes- por tres cursos académicos hasta 2028, con posibilidad de prórroga.

En el ámbito de la Formación Profesional, la oferta en Torrevieja se limita a 23 ciclos formativos para una población superior a los 100.000 habitantes, con una única especialidad de Programa Formativo de Cualificación Básica en Agrojardinería en el IES Torrevigía. Esta cifra contrasta con los 30 ciclos que ofrece Orihuela para 85.000 habitantes y los 145 de Elche para 245.000.

En materia de inclusión y atención a la diversidad, los datos señalan saturación en las aulas UECO para alumnos con necesidades educativas especiales. Se detecta carencia de estas unidades tanto en Primaria como en Secundaria y con ratios -número de alumnos por aula- que superan la normativa establecida.