Almoradí pone sobre la mesa 1,4 millones de metros cuadrados de suelo industrial para ser motor económico de la Vega Baja

A Orihuela le ha salido competencia en eso de ser el motor económico de la comarca. Si la capital de la Vega Baja está enfangada en sacar adelante su ambicioso proyecto de parque empresarial para acabar con su reivindicación histórica de suelo industrial, Almoradí está dando pasos para alcanzar "un modelo de crecimiento sostenible, competitivo y generador de oportunidades, consolidando al municipio como un enclave estratégico para el desarrollo económico de la Vega Baja", según ha comunicado el Ayuntamiento tras una reunión entre la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, acompañada por el concejal de Planificación Urbanística, Luciano Martínez, y la directora general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Ester Olivas, para abordar las oportunidades de desarrollo económico y empresarial de la localidad y reforzar la colaboración institucional en materia de captación de inversiones.

Durante el encuentro se ha puesto en valor el potencial estratégico de Almoradí, especialmente por su ubicación, sus conexiones y la disponibilidad de suelo industrial y terciario, así como el trabajo desarrollado por el Consistorio para modernizar y adaptar el planeamiento urbanístico a las necesidades actuales del tejido productivo.

La reciente aprobación definitiva de la modificación número 8 de las normas subsidiarias de su Plan General de Ordenación Urbana permitirá impulsar cerca de 1,4 millones de metros cuadrados de suelo industrial y terciario, una actuación clave, según el equipo de gobierno, para favorecer la implantación de nuevas empresas, la generación de empleo y el crecimiento económico del municipio.

Gómez ha destacado que "estamos sentando las bases del Almoradí del futuro, preparando nuestro municipio para atraer inversión, generar nuevas oportunidades laborales y seguir creciendo de forma ordenada y sostenible".

Asimismo, la regidora ha subrayado que "la adaptación del planeamiento urbanístico y la puesta en valor de nuestro suelo disponible son herramientas fundamentales para que Almoradí sea más competitivo y atractivo para proyectos empresariales".

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Además, contará próximamente con presencia en el visor de suelo industrial de la Generalitat Valenciana, una herramienta estratégica que permitirá dar visibilidad al potencial del municipio ante empresas e inversores interesados en desarrollar nuevos proyectos.