Cada hogar de la Vega Baja genera casi media tonelada al año de basura sin separación en origen por incumplimiento legal de los municipios

El Consorcio Vega Baja Sostenible, entidad responsable del tratamiento de los residuos de 27 municipios de la comarca, recuerda que su modelo de gestión de residuos es global y está basado en el principio de proximidad, como marca la legislación vigente en materia de residuos y que la recogida selectiva en origen es una competencia exclusiva de los ayuntamientos, en respuesta a un comunicado de cinco asociaciones vecinales y ecologistas que señalaban a la entidad pública por la falta de avances en la separación en origen(1). La Vega Baja va a generar aproximadamente 209.000 toneladas de basura este año.

En 2025 solo recicló, además del vidrio, cartón y envases ligeros, con su separación en origen 500 de fracción orgánica. En ese ejercicio 199.000 toneladas llegaron a las plantas de tratamiento mezclados. Así, cada hogar de la comarca genera casi media tonelada al año de residuos que no se pueden reciclar y van directos a la fracción resto: el contenedor gris, mientras que el quinto contenedor marrón, obligatorio desde 2023, el de fracción orgánica solo está desplegado -y de forma parcial-, en cinco municipios de los 27. La única población que realiza una recogida efectiva de la fracción orgánica es Dolores. La separación en origen de los residuos domésticos -bien diseñada- permite reducir el volumen de la bolsa de basura en un 40 %.

Ecoparques, compostaje, TMB...

El Consorcio, formado por esos 27 municipios, la Diputación y la Generalitat, establece tres tipos de instalaciones de gestión de residuos: la red de ecoparques móviles y fijos (uno ya construido en Almoradí y dos en marcha en Dolores y Los Montesinos), tres plantas de compostaje para la fracción resto y, finalmente, la planta de Tratamiento Mecánico-Biológico (TMB) para los residuos de la fracción resto, que se plantea en una situada al oeste de Torremendo (Orihuela).

En el verano de 2024, la entidad impulsó dos plantas de compostaje (como la que reclaman las entidades que firman el comunicado) que tuvieron que ser paralizadas debido al rechazo de las asociaciones vecinales de esos municipios. El caso más conocido es de Los Montesinos. Una presión ciudadana que incluso se ha visto en el caso del ecoparque de Dolores, una instalación que también está sujeta a críticas y oposición por parte de algunos vecinos, pese a ser un recinto cerrado donde solo se recogen aparatos electrónicos, muebles y otros inertes que no provocan ninguna molestia en su entorno.

Competencias

En lo referente a las competencias, el Consorcio, como todas las entidades de este tipo de la Comunitat Valenciana, solo es responsable del tratamiento de los residuos del contenedor gris y marrón una vez llegan a la Planta de Transferencia de Dolores. La recogida separada y la mejora de los índices es una competencia exclusivamente municipal, como recuerda el presidente del Consorcio, Francisco Cano.

“El Consorcio solo tiene las competencias en el tratamiento de los residuos, poner en marcha la separación en origen o los planes de gestión local son competencias municipales y, en nuestra comarca, una asignatura pendiente, ya que solo hay 5 municipios que han implementado la recogida separada de la materia orgánica,” explicó el presidente del Consorcio, Francisco Cano.

Francisco Cano, presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible y alcalde de Formentera del Segura / información

Responsabilidad final

“Por supuesto que debemos aumentar la separación en origen, pero la responsabilidad final es de los 27 ayuntamientos, aunque desde la entidad hemos y seguiremos trabajando para ayudar a los municipios a cumplir con sus obligaciones en gestión de residuos”. Separar en origen los residuos en cada contenedor, la asignatura pendiente de los 27 municipios El comunicado asegura que “si se avanza hacia el objetivo de residuo cero” no sería necesaria una planta de TMB. Las instalaciones que reclaman, ecoparques y plantas de compostaje, ya han contado en numerosas ocasiones con el rechazo absoluto por parte de vecinos.

Los vecinos no separan en origen

Además, las estadísticas revelan que la ciudadanía de la Vega Baja no separa en origen. Cada hogar de la Vega Baja deposita anualmente una media de 473,8 kilos de residuos en el contenedor gris. La única forma de tratar y recuperar materiales reciclables de esta fracción resto es, mantiene el Consorcio, es precisamente, con una planta de tratamiento mecánico biológico de residuos.

“Por supuesto que debemos aumentar la separación en origen, pero la responsabilidad final es de los 27 ayuntamientos, aunque desde la entidad hemos y seguiremos trabajando para ayudar a los municipios a cumplir con sus obligaciones en gestión de residuos”. Francisco Cano — Presidente del Consorcio Veba Baja Sostenible y alcalde de Formentera del Segura

No es una "macroplanta"

“No se trata de una macroplanta de residuos: es simplemente una instalación de separación y recuperación para tratar los residuos que generamos los 27 municipios de la Vega Baja, no se pretende tratar aquí nada que no sea nuestro,” ha recalcado Cano.

“Ni tendrá vertedero ni incineradora, es simplemente una instalación industrial con maquinaria para separar cada residuo en su lugar, reducir costes y cumplir con la ley que nos exige tener una planta propia para tratar nuestros residuos en la comarca”, indica Cano sin citar la ubicación prevista.

Guadassuar

Hace unas semanas, el Consorcio Vega Baja Sostenible organizó una visita con transporte a la planta TMB de Guadassuar, ejemplo y referente para la instalación que plantea el Consorcio en la comarca, para mostrar las buenas prácticas en gestión de residuos de otros territorios. En esta instalación se tratan diariamente los residuos de los 51 municipios de La Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Valldigna desde hace más de una década sin ocasionar olores ni molestias a los vecinos, a pesar de encontrarse a tan solo 650 metros de un núcleo urbano.

De todas las entidades ecologistas y vecinales invitadas, solo dos asistieron a la visita. El Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana obliga a los consorcios a disponer de plantas propias de tratamiento de residuos.

El Consorcio Vega Baja Sostenible es la única entidad alicantina que no cumple con la legislación y no dispone de instalaciones propias. Actualmente, sus residuos se tratan en plantas repartidas por el país, incluyendo Murcia, Almería, Valencia y Cuenca, con un coste "ambiental y económico insostenible", según la misma fuente.

El tratamiento de la fracción resto, que es además complicado y genera un porcentaje de rechazo -de lo que va finalmente al vertedero enterrado- muy elevado, se ha complicado en las últimas semanas con la destrucción por un incendio de la principal instalación de TMB de la provincia de Castellón, lo que ha reducido la capacidad de las plantas de la Comunidad de asumir los residuos de la Vega Baja.

Noticias relacionadas

♻️ Consorcio Vega Baja Sostenible Total de residuos mezclados tratados en la Vega Baja/Contenedor Gris 2025 📊 Cantidad total de residuos sólidos urbanos generados 198.994,21 tn Albatera 4.635,60 tn Algorfa 2.155,46 tn Almoradí 8.596,34 tn Benejúzar 2.554,20 tn Benferri 913,34 tn Benijófar 2.071,85 tn Bigastro 3.568,89 tn Callosa de Segura 7.066,38 tn Catral 4.506,64 tn Cox 4.123,52 tn Daya Nueva 881,46 tn Daya Vieja 766,95 tn Dolores 2.349,72 tn Formentera del Segura 2.341,16 tn Granja de Rocamora 1.314,85 tn Guardamar del Segura 10.122,18 tn Jacarilla 972,46 tn Los Montesinos 2.689,54 tn Orihuela 47.646,27 tn Pilar de la Horadada 14.062,47 tn Rafal 1.779,04 tn Redován 3.327,23 tn Rojales 9.230,96 tn San Fulgencio 3.140,06 tn San Isidro 1.460,63 tn San Miguel de Salinas 3.276,66 tn Torrevieja 52.004,72 tn Fuente: Consorcio Vega Baja Sostenible.

(1) El comunicado estaba firmado por la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas, Asociación de Amigos de Sierra Escalona, Asociación de Vecinos de Torremendo, Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y Ecologistas en Acción del País Valenciano.