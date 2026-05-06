Orihuela suena en mayo

El Ayuntamiento ha presentado Orihuela Suena 2026, un nuevo proyecto impulsado y dirigido por el músico y productor oriolano Óscar Ferrer -conocido por Varry Brava y Bailamamá-, con la colaboración de la Concejalía de Comercio, que reunirá durante tres días a artistas, productores, representantes y profesionales de primer nivel de la industria musical en una iniciativa que combinará formación especializada, música en directo y dinamización del comercio local en distintos espacios emblemáticos de la ciudad.

La propuesta, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo, nace con el objetivo de acercar la industria musical a la ciudadanía y generar un espacio de encuentro entre profesionales, artistas y público, mostrando la música como una salida profesional real y accesible más allá del escenario, abarcando ámbitos como la producción, el management, la comunicación, la programación o el desarrollo artístico.

El evento permitirá, además, vivir la jornada del domingo, con el concierto de Shuarma (Elefantes), desde los jardines del Palacio de Rubalcava, un inmueble recientemente rehabilitado, aunque aún no se ha abierto al público.

Durante la presentación, el concejal de Comercio, Vicente Pina, ha destacado que este tipo de iniciativas responden a una de las principales demandas del comercio de proximidad que son generar movimiento en las calles y convertir la ciudad en un espacio vivo y atractivo. "El comercio de proximidad tiene una fortaleza increíble en Orihuela y necesitamos que la gente lo entienda, que visite nuestros comercios y que apoye todas estas iniciativas porque al final generan actividad, dinamizan la ciudad y benefician a muchísimas familias", ha señalado.

Pina ha recordado además que se enmarca en el plan anual de dinamización comercial impulsado por la concejalía que desarrolla más de una veintena de actividades durante todo el año para fomentar el consumo local y atraer público al municipio.

Esta primera edición de Orihuela Suena nace con vocación de continuidad y con el objetivo de consolidarse como una cita cultural y musical de referencia capaz de conectar talento, formación, actividad económica y espacios públicos en el corazón de la ciudad.

El proyecto incorpora además acciones específicas de dinamización comercial mediante descuentos, sorteos y diferentes iniciativas para fomentar el consumo en establecimientos del municipio, reforzando así la conexión entre cultura, actividad económica y vida urbana.

Futuro profesional

El edil ha explicado que el proyecto no solo tiene una dimensión comercial, sino también educativa y cultural, ya que permitirá acercar a muchos jóvenes a una industria que en muchas ocasiones perciben como lejana o inaccesible. "La música puede convertirse también en un proyecto de vida y de futuro profesional. Orihuela cuenta con muchísimo talento vinculado a la música, la danza y la formación artística, y este proyecto quiere precisamente abrir oportunidades y enseñar todos los caminos que existen dentro de esta industria", ha añadido.

Por su parte, Óscar Ferrer ha explicado que surge de una necesidad personal que él mismo vivió cuando comenzaba en el mundo de la música: "Cuando tenía 16 años quería dedicarme a la música, pero no sabía cuál era el camino. Estas jornadas son exactamente lo que yo habría necesitado entonces con formación real, contacto directo con profesionales y una experiencia musical viva dentro de la ciudad".

Ferrer ha destacado que el proyecto combinará masterclass impartidas por profesionales en activo de la industria musical con conciertos acústicos y sesiones DJ abiertas al público, creando una experiencia completa dirigida tanto a jóvenes artistas y estudiantes como al público general.

Las jornadas contarán con la participación de destacados profesionales de la industria musical como Aaronsaez, Tato Latorre, Fran Leo, Carmen Picado, Cristian Cabrera, Pepa Álvarez y Ángel P. Gambín, además de artistas invitados como Carey, Merino, Tu Otra Bonita y Shuarma.

Finalmente, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha puesto en valor el carácter innovador de la propuesta y ha destacado especialmente la oportunidad que supone para los jóvenes con inquietudes creativas. "Muchas veces la industria cultural y musical parece un espacio reservado a unos pocos, y este proyecto permite acercarse a ella desde dentro, conocer cómo funciona realmente y aprender de profesionales que trabajan cada día en este sector", ha señalado.

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Vegara ha incidido además en el impacto que tendrá la iniciativa sobre la ciudad y el comercio local. "Si además de toda esa parte cultural y formativa conseguimos generar movimiento en nuestras calles, atraer público y activar la ciudad desde el punto de vista comercial, estamos consiguiendo un proyecto muy completo", ha manifestado.