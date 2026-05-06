El Consorcio de Bomberos destruye con redes el anidamiento de vencejos protegidos en su parque de Torrevieja

Decenas de ejemplares de vencejo común (Apus apus) están cayendo en la malla que el Consorcio Provincial de Bomberos ha instalado para evitar su anidamiento en el interior de la cubierta de las instalaciones del parque principal de Torrevieja, según pudo confirmar INFORMACIÓN. Atrapados en la red terminan por morir inmovilizados en la malla.

Estas pequeñas aves pueden estar hasta diez meses seguidos sin tocar el suelo, alimentándose, bebiendo e incluso durmiendo en pleno vuelo. Solo se posan para criar en los lugares que eligen para sacar adelante a sus crías, aprovechando para ello grietas, aleros y huecos de edificios. Los vencejos siempre vuelven, año tras año, a sus lugares de anidamiento tras recorrer más de 10.000 kilómetros desde su invernada en el África subsahariana. En el caso del parque de Torrevieja, situado junto a la CV-905 en el acceso a la ciudad, comenzaron a hacerlo incluso antes de que se inaugurara en 2011.

Para impedir que las aves vuelvan a anidar, además de instalar una densa malla se han tapado huecos con poliespán para tapar los huecos que quedan entre los conductos de ventilación y el techo al objeto de evitar los anidamientos. Destruir los nidos de esta especie, sin embargo, es un delito con consecuencias penales.

Contradictorio

Entre los bomberos que trabajan en el parque no hay consenso. Para los más jóvenes resulta paradójico que una parte de los servicios que realizan a diario esté relacionada con el rescate de animales domésticos y silvestres atrapados en las situaciones más inverosímiles, que además cosechan un gran reconocimiento por parte de la población, y en sus propias instalaciones se esté llevando a cabo lo que consideran un delito ambiental. Por eso se dedican a liberar a algunos de los ejemplares rompiendo la malla y recuperan las crías que caen al suelo para su traslado al Centro de Recuperación de Aves de Santa Faz en San Vicente del Raspeig.

Los más veteranos, por el contrario, solo ven inconvenientes en la presencia de estas aves a las que consideran insalubres y molestas.

Vencejos muertos tras quedar atrapados en las mallas de las cubiertas de los hangares del parque de bomberos / INFORMACIÓN

El técnico de medio ambiente

El diputado provincial del Consorcio de Bomberos, Luis Rodríguez Pérez, señaló que no conocía ni la legislación de protección de aves silvestres, ni la medida para evitar el anidamiento adoptada, ni la mortandad de las aves pero matizó que el técnico del área de Medio Ambiente de la institución provincial validó los métodos para paliar el impacto, que supuestamente genera la actividad de los nidos, por la acumulación de excrementos sobre vehículos, vestuario y otros materiales del parque de Torrevieja. Una de las rutinas de cualquier parque de bomberos es precisamente la limpieza de esos materiales a diario, más allá del impacto de la nidificación de aves.

Rodríguez señaló que se va a estudiar una alternativa como la construcción de nidos en el exterior para que las aves, que siempre regresan de forma instintiva a las mismas zonas de cría, se adapten a esos nidos artificiales sin entrar en las instalaciones aunque es una decisión que se abordará ahora. También apuntó a la posibilidad de instalar una malla más tupida que la actual para evitar la mortandad de las aves, aunque matizó que esa sería una solución que no resolvería el problema de fondo de conservar los nidos y al mismo tiempo evitar los problemas de excrementos.

Un vencejo atrapado en la red instalada en la cubierta de los hangares del Parque de Bomberos de Torrevieja / INFORMACIÓN

Mandato legal

La protección de los vencejos no es una recomendación o una sugerencia ambiental, sino un mandato legal -de obligado conocimiento en especial para los técnicos en medio ambiente- al margen de las presiones de cada parque de bomberos y que solo se puede sortear por circunstancias extraordinarias y justificadas en una resolución expresa.

En España, amparados por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, todas las aves silvestres están protegidas contra la captura, muerte, perturbación y destrucción de nidos o huevos. Además, la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, establece su protección a nivel comunitario, obligando a los Estados miembros a mantener sus poblaciones en un estado favorable.

El Código Penal español, en sus artículos 332 y 333, tipifica como delito contra la flora y fauna la destrucción de nidos de especies protegidas, especialmente cuando se realiza de forma intencionada.

Migración y mosquitos

Según explican en sus canales de divulgación SEO/BirdLife y la Sociedad Española de Ornitología los vencejos son migrantes "transaharianos". Llegan a la península ibérica entre finales de abril y principios de mayo. La temporada de cría se extiende de mayo a agosto.

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Los pollos permanecen en el nido entre 40 y 45 días, periodo en el que los padres realizan hasta 400 vuelos diarios para alimentarlos. A finales de agosto y septiembre, las colonias emprenden el viaje de regreso, completando uno de los ciclos migratorios más largos y sincronizados de las aves europeas. Según datos de SEO/BirdLife y el CSIC, un solo vencejo consume entre 8.000 y 10.000 insectos al día (mosquitos, moscas, pulgones, hormigas aladas y otros dípteros), lo que equivale a varias veces su peso corporal. Este consumo los convierte en reguladores naturales de plagas y en indicadores de salud de los ecosistemas urbanos y agrícolas.