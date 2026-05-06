Playa Flamenca en Orihuela sigue sin bandera azul por segundo año consecutivo

Orihuela es el segundo municipio de España con más banderas azules -empatado con Cullera (Valencia) y Águilas (Murcia)-, después de Sanxenxo (Pontevedra), con 18 playas con este distintivo. En concreto, diez de sus once arenales han recibido el galardón: calas de Aguamarina, Barranco Rubio, Cabo Roig-La Caleta, las calas Capitán, Cerrada y Estaca, Campoamor-La Glea, La Zenia-Cala Bosque, Mil Palmeras y Punta Prima.

Pese a que la localidad está la cabeza del ranking de las distinciones que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor desde hace más de 30 años, Cala La Mosca, también conocida como Playa Flamenca, no ha sido reconocida por segundo año consecutivo, algo especialmente llamativo teniendo en cuenta que el municipio hacía pleno hasta 2024, cuando perdió la bandera azul en Cala Estaca por "contaminación difusa" y vertidos de origen desconocido. Con todo, este arenal contiguo a Cala La Mosca en dirección sur la recuperó el verano pasado, cuando se le retiró el distintivo a Playa Flamenca, que viene arrastrando desde 2023 continuos vertidos de origen desconocido.

En 2024, a finales de julio, se tuvieron que cerrar las playas de Cala La Mosca y La Glea de Campoamor por problemas de contaminación de origen residual detectados por la conselleria. Estos arenales permanecieron clausurados cuatro días, y la bandera azul en Cala La Mosca no se pudo izar hasta 20 días después.

Vertidos en la cala en 2024 / Unidos por la Costa

Antes, en 2023, ya con el actual equipo de gobierno de PP y Vox y recién estrenada la Concejalía de Costa, se tuvo el amago de perderla en Cala La Mosca -también conocida como Playa Flamenca-. De hecho, la asociación que gestiona los distintivos informó de que se retiraba en este espacio costero por los vertidos de aguas que se habían detectado. Sin embargo, en esa ocasión se pudo subsanar el problema y poco después se volvía a izar la enseña tras asegurar que los análisis practicados sobre el agua arrojaban una calidad excelente.

Los vertidos llegan hasta la orilla, en 2023 / Información

Ya en 2025, al igual que ha ocurrido ahora, el amago se convirtió en certeza, perdiendo la bandera azul. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para conocer las causas y qué se está haciendo para recuperar el distintivo de calidad, sin obtener respuesta.

Su cierre puntual y repetido por contaminación ha sido protagonista varios veranos, junto al de otros arenales cercanos. En febrero, se logró saber el verdadero origen de los vertidos que provocaron su cierre por toxicidad el pasado verano a raíz de una denuncia del Partido para la Independencia de Orihuela Costa (PIOC) ante la Fiscalía, que, aunque archivó las diligencias previas de investigación, al no apreciar indicios suficientes de delito ambiental, puso negro sobre blanco.

Estado actual de Cala La Mosca (Playa Flamenca), a principios de julio pasado / Loreto Mármol

Las aguas fecales que llegaron a la rambla procedían de un aliviadero conectado de forma irregular a la red de pluviales. Esta conexión, desconocida tanto por la empresa que gestiona el servicio de agua como por el Ayuntamiento, hacía que aguas residuales acabaran desaguando en el barranco que desemboca directamente en Cala La Mosca.

Aunque el Ministerio Fiscal concluyó que los hechos no alcanzaban relevancia penal, el decreto dejaba claro que la causa del problema fue localizada y corregida y que la actuación iniciada tras la denuncia permitió frenar un vertido que afectaba directamente a una cala de alto valor ambiental.

Con todo, para el PIOC, el archivo judicial no invalidaba la gravedad del episodio ni borraba "una realidad incómoda: la contaminación existió, tuvo un origen concreto y solo se detuvo tras ser señalada".

Otros municipios

En cuanto a los otros municipios costeros de la Vega Baja, la bandera azul ondea en Guardamar del Segura en Centre, Dels Vivers, Ortigues-Campo, Del Moncaio y La Roqueta, mientras que en Pilar de la Horadada el distintivo está en Del Conde, Higuericas, Jesuitas, Mil Palmeras, Puerto y Rocamar y en Cabo Cervera, Cala Piteras, El Cura, La Mata-Sur, Los Locos y Los Náufragos en Torrevieja, así como en el club náutico de Dehesa de Campoamor (Orihuela) y de Torrevieja, donde también tienen este reconocimiento Marina Internacional y Marina Salinas.

Ello le ha valido al Ayuntamiento de la ciudad salinera para destacar "la inversión continua en playas, la mejora de los servicios y la sostenibilidad como ejes estratégicos del modelo turístico", resaltando "la modernización de infraestructuras, mejora de equipamientos, refuerzo de la vigilancia y ampliación de servicios adaptados", en un contexto de crecimiento sostenido de la ciudad, que supera ya los 110.000 habitantes censados y que durante la temporada estival multiplica su población con la llegada de cientos de miles de visitantes, lo que exige "una planificación constante y una mejora continua de los servicios públicos, especialmente en el frente litoral", según el propio Consistorio.

En palabras del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, "mantener las seis banderas azules no es casualidad, sino el resultado de una planificación seria, inversiones constantes y una gestión eficiente de nuestras playas durante los 365 días del año".